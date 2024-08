Velasco: "Finale sarà dura ma bisogna godersela"

Le azzurre travolgono la Turchia di Santarelli e volano per la prima volta nella storia in finale alle Olimpiadi. Artefice di tutto è Julio Velasco, Ct dell’Italia: "Adesso dobbiamo abbassare i livelli di emozione, sarà una finale durissima ma bisogna godersela, siamo pagati per viverci un’emozione. Gestione Egonu-Antropova? Sono bravissime loro" IL RACCONTO DI ITALIA-TURCHIA - I RISULTATI DI OGGI IN DIRETTA LIVE

"Non siamo ancora al 100% perché oggi non abbiamo giocato al meglio di come possiamo". Queste le parole di Julio Velasco al termine di Italia-Turchia, match vinto per 3-0 dalle azzurre e che regala la prima finale olimpica all’Italvolley femminile che sarà contro gli Stati Uniti. "C’era un po’ di emozione, uno può lavorare psicologicamente ma è difficile, abbiamo giocato un po’ contratte eppure così abbiamo rimontato tutti e tre i set. Questo ci dà fiducia, adesso dobbiamo abbassare i livelli di emozione, sarà una finale durissima ma bisogna godersela, siamo pagati per viverci un’emozione". leggi anche Volley femminile: Italia-Usa la finale. Tabellone

Velasco: "Gestione Egonu-Antropova? Sono bravissime" Sulla gestione di due fuoriclasse come Paola Egonu e Kate Antropova: "Non c’è un segreto, sono ragazze bravissime e le abbiamo sempre allenate sapendo che il ruolo è quello. Paola sa che se gioca male, Antropova può giocare ma se non è così Kate sa che può entrare quando serve, così come Giovannini sa che entra quando battono addosso a Sylla, sono cambi utili che sicuramente serviranno anche in finale". Poi ancora sulla finale di domenica contro gli Stati Uniti: "Il sistema difensivo è fatto di muro e difesa, ciò che non prende il muro lo prende la difesa e oggi anche palle forti di Vargas le abbiamo prese. Così sarà anche contro gli Usa, anzi…non dobbiamo far cadere alcuni palloni che oggi sono andati giù". Infine sui protagonisti della "Generazione di fenomeni" mai all’oro olimpico da giocatori ma con la possibilità di riscattarsi da allenatori: "La finale è un orgoglio, mi spiace per Ferdinando (De Giorgi ndr) che non è riuscito ad andare in finale, ma c’è andato il compagno Giani…" leggi anche Volley, Italia-Turchia 3-0: azzurre in finale

Bernardi: "Squadra costruita giorno dopo giorno da Velasco" In quella leggendaria nazionale c’era anche Lorenzo Bernardi, oggi nello staff di Velasco: "Un credito per la generazione di fenomeni? L’importante è l’oggi, la consapevolezza della forza di questa squadra costruita giorno dopo giorno da Julio con un cocktail straordinario". Poi aggiunge: "La finale è storica ma il lavoro non è finito. Non voglio nominare le singole, Paola è come nel calcio il centravanti che la mette in porta ma c’è chi le passa la palla, sono tutte straordinaria. Mi dispiace per le infortunate come Bonifacio e Degradi, a loro va un grandissimo abbraccio perché hanno visto spezzarsi il sogno di questa Olimpiadi". Sul programma prima della finale contro gli Stati Uniti: "Adesso Julio allenterà la tensione e le lascerà tranquille per un po’, saremo pronti domenica. Non so se verrò a vedere i ragazzi per il bronzo, abbiamo tanto da fare noi". leggi anche Il medagliere di Parigi 2024: Italia al 9° posto

Fahr: "Vogliamo fare l’ultimo passettino…" Decisiva nel terzo set con i punti che hanno sancito la vittoria azzurra, è incontenibile la felicità di Sarah Fahr: "Non dobbiamo parlare dei miei punti nel finale, è stata una partita bellissima, abbiamo saputo soffrire ma adesso vogliamo finire nel migliore dei modi. Non sarà una partita facile, dobbiamo crederci fino alla fine, non avremo paura, bisogna vincere con tutte per arrivare alla medaglia d’oro, vogliamo fare l’ultimo passettino domenica". Orro: "Abbiamo vinto di testa" Così la palleggiatrice Alessia Orro: "Oggi è stata difficilissima a livello mentale, loro erano agguerrite dopo il 3-0 nel girone e infatti sono stati tre set combattuti. Abbiamo vinto di testa, palla dopo palla. Da domani si pensa alla finale, non ci vogliamo fermare di certo qui, abbiamo un obiettivo e daremo tutte noi stesse". leggi anche Volley, le convocate di Velasco per Parigi 2024

Sylla: "Ho paura a dire che siamo in finale…" Raggiante anche Myriam Sylla: "Mi sembra di sognare, è una finale olimpica e ho paura anche soltanto a dirlo. Siamo state lì dall’inizio alla fine, spero si sia vista la grande squadra che siamo. Siamo sempre state complete, forse non l’abbiamo sempre dimostrato al 100%. Adesso un po’ di riposo? Chiedetelo al coach, ma siamo qui per un obiettivo…" Danesi: "E non siamo ancora al 100%..." La capitana Anna Danesi: "Io non penso che stiamo giocando ancora al 100%, ma se vinciamo 3-0 con Serbia e Turchia voglio stupirmi quando saremo al 100%, intanto andremo avanti così. Sapevamo che sarebbe stata una partita diversa rispetto a quella del girone, ma siamo state brave a rimanere lì a saper soffrire un po’ ed è quello che ci aiuterà per la finale…" leggi anche Italia: giovedì da 3 medaglie: il Volley è sicuro