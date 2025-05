Coni dispone un minuto di silenzio per Benvenuti

A 87 anni si è spento Nino Benvenuti, leggenda della boxe italiana. Per il campione olimpico nel 1960 nei pesi welter, il presidente del Coni, Giovanni Malagò ha invitato a far osservare un minuto di silenzio negli eventi sportivi che ci saranno nel weekend. "Le tue gesta, il tuo sorriso, la tua classe rimarranno un marchio di fabbrica intramontabile" aveva scritto ieri Malagò per ricordare l'ex pugile che, in carriera, è stato anche campione mondiale dei pesi medi tra il 1967 e il 1970 e campione mondiale ed europeo dei superwelter. "Il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, invita le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a far osservare un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni sportive che si svolgeranno in Italia nel fine settimana, per onorare la memoria di Nino Benvenuti, oro olimpico a Roma 1960 e campione mondiale". è quanto comunicato dal Coni in una nota.