Gli atleti dell'Italia Team e dell'Italia Paralympic Team hanno sfilato con le nuove divise EA7 Emporio Armani per i giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Alla presentazione anche i presidenti Giovanni Malagò e Luca Pancalli, oltre allo stesso Giorgio Armani che ha accolto gli atleti e raccontato l'idea dietro le divise

Si è tenuta oggi presso il club Armani/Privé di Milano, la presentazione delle divise ufficiali EA7 Emporio Armani della squadra azzurra per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. All’evento hanno partecipato alcuni atleti, rappresentanti delle diverse discipline. Continua infatti, ininterrotta dalle Olimpiadi estive di Londra 2012 e invernali di Sochi 2014, la collaborazione con CONI e CIP di Giorgio Armani che, in qualità di Official Outfitter, fornirà l’intero guardaroba sportivo agli atleti olimpici e paralimpici dell’Italia Team.

Le divise Le divise sono state realizzate nel colore bianco latte sulle quali spicca la grande scritta "Italia" effetto ricamo tridimensionale. Il kit che sarà consegnato a ciascun atleta comprende: piumino, giacca e pantaloni termici da sci in tessuto tecnico waterproof Protectum7, bomber jacket oversize con stampa all over ‘Italia’, tuta da sci, tuta sportiva, t-shirt, polo, maglione e pantaloni. Il guardaroba è completato da una serie di accessori come guanti e cappelli e, ancora, borsa, trolley, zaino, scarpe tecniche waterproof da montagna con sistema antighiaccio e scarpe da running.

"Lavorare per gli atleti italiani è sempre un orgoglio" "Milano, Olimpiadi e Paralimpiadi: non potrei immaginare un progetto di collaborazione più stimolante, che vede protagonisti la città che tanto mi ha dato e lo sport. Lavorare per e con gli atleti italiani è sempre un piacere e motivo di grande orgoglio. Ho scelto un solo colore, il bianco, per suggerire armonia con le vette innevate. Tra i valori dello sport, il rispetto è forse uno dei più alti, e l’ho condensato in un’idea di semplicità, pulizia e purezza", ha dichiarato Giorgio Armani.