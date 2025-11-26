La cerimonia si terrà nel bosco sacro dell'antica Olimpia, dove nacquero i Giochi quasi tre millenni fa. Davanti al Tempio di Hera, una sacerdotessa invoca il dio Apollo affinché invii la sua luce, catturando i raggi del sole con uno specchio parabolico per accendere la fiamma. Circondata da sacerdotesse e kouroi, esegue un rituale in onore dell'armonia tra l'umanità e la natura. La Fiamma viene poi posta in un'urna e trasportata all'antico stadio da Estia, sacerdotessa custode del fuoco, dove viene consegnata al primo tedoforo insieme a un ramo d'ulivo, simbolo di pace. Durante la Cerimonia è prevista l'esecuzione degli inni nazionali greco e italiano, a cura di un coro composto da studenti e studentesse della Scuola Italiana di Atene.