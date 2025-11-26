Offerte Black Friday
E' il giorno dell'accensione della fiamma olimpica, primo passo verso le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026: la cerimonia è in diretta ora su Sky Sport 24. Qui di seguito il liveblog testuale per seguirla passo dopo passo

I TEDOFORI DI MILANO-CORTINA

Dove e come si svolgerà la cerimonia

La cerimonia si terrà nel bosco sacro dell'antica Olimpia, dove nacquero i Giochi quasi tre millenni fa. Davanti al Tempio di Hera, una sacerdotessa invoca il dio Apollo affinché invii la sua luce, catturando i raggi del sole con uno specchio parabolico per accendere la fiamma. Circondata da sacerdotesse e kouroi, esegue un rituale in onore dell'armonia tra l'umanità e la natura. La Fiamma viene poi posta in un'urna e trasportata all'antico stadio da Estia, sacerdotessa custode del fuoco, dove viene consegnata al primo tedoforo insieme a un ramo d'ulivo, simbolo di pace. Durante la Cerimonia è prevista l'esecuzione degli inni nazionali greco e italiano, a cura di un coro composto da studenti e studentesse della Scuola Italiana di Atene.

Dieci minuti all'inizio della cerimonia di accensione. Da capire dove si svolgerà: all'aperto o al chiuso? Tra poco lo scopriremo...

Marco Balich, attraverso il suo studio, curerà la cerimonia d'apertura dei Giochi di Milano-Cortina in programma il prossimo 6 febbraio. Qui un'anticipazione di quello che vedremo a San Siro

Ieri firmata la dichiarazione della tregua olimpica

Nella giornata di ieri il Museo dei Giochi Olimpici moderni di Olimpia ha ospitato la Cerimonia di dichiarazione della Tregua Olimpica. Un evento di alto profilo istituzionale per ribadire l’importanza del significato universale dei cinque cerchi come linguaggio di pace

La situazione nella giornata di ieri all'interno del bosco di Olimpia: la pioggia (prevista anche nella giornata di oggi) dovrebbe portare gli organizzatori a svolgere la cerimonia al chiuso, all'interno del museo archeologico

screen

Da Pecco Bagnaia a Flavia Pennetta: ecco tutti i tedofori più famosi scelti per Milano-Cortina 2026. CLICCA QUI

Quando arriverà la fiamma in Italia

Dal 6 dicembre 2025 al 6 febbraio 2026, giorno della cerimonia di apertura di San Siro, la fiamma olimpica sarà protagonista di un percorso in Italia. Dalla Grecia arriverà a Roma, dove partirà una staffetta formata da 10.001 tra tedofori e tedofore

Cerimonia al chiuso all'interno del museo archeologico?

La cerimonia si sarebbe dovuta tenere, come da tradizione, all'interno del bosco sacro di Olimpia ma a causa del maltempo previsto in Grecia dovrebbe svolgersi al coperto, precisamente all'interno del museo archeologico. Nel caso sarebbe la prima volta dal 1967 (Olimpiadi Grenoble 1968)

I tedofori e le tedofore protagonisti/e della cerimonia

Ecco un 'antipasto' di quello che vedremo dalle 10.30, una clip delle prove della cerimonia che si sono svolte nella giornata di martedì

Si accende la fiamma olimpica: cerimonia alle 10.30 su Sky

Milano-Cortina 2026 sta arrivando. A poco più di due mesi dalle Olimpiadi invernali in Italia, a Olimpia è il giorno dell'accensione della fiamma olimpica. Appuntamento alle 10.30 ora italiana, con una cerimonia che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 24 (canale 200)

