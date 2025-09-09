Collare d'oro a Malagò: "Io dalla parte del Coni"

Malagò riceve Collare d'Oro: "Io sempre dalla parte del Coni"riconoscimento
Giovanni Malagò ha ricevuto, su proposta del presidente del Coni, Luciano Bonfiglio, il Collare d'oro "per il suo impegno e la dedizione nei suoi 12 anni di presidenza". L'ex numero 1 dello sport italiano ha così ringraziato: "Mi troverete sempre dalla stessa parte, quella del Coni e dello sport, di cui ho sempre fatto gli interessi. Milano-Cortina, siamo al rettilineo finale, è una corsa contro il tempo"
Giovanni Malagò è stato insignito del Collare d'oro su proposta del presidente del Coni, Luciano Buonfiglio per "il suo impegno e la dedizione nei suoi 12 anni di presidenza del comitato olimpico". La consegna è avvenuta durante il Consiglio Nazionale in programma a Roma, mentre la consueta cerimonia dei Collari d'oro, invece, si svolgerà a Roma al Salone d'onore il prossimo 3 novembre, con inizio alle ore 11.
Malagò: "Ho sempre fatto gli interessi dello sport"
"Mi troverete sempre dalla stessa parte, quella dello sport e del Coni - ha detto Malagò - . In questa stanza c'è chi ottiene il Collare d'Oro per i risultati sportivi, noi lo riceviamo per quel che abbiamo fatto fuori da questi confini. Ti fa guardare con un'allegria diversa a quella mostruosità di serate trascorse e quelle inutili cene a cui ci siamo sottoposti per fare gli interessi dello sport. Sacrifici che hanno levato tempo a vita e famiglia, al nostro lavoro. Di questo sono riconoscente. Mi auguro che ogni persona di questa sala possa ottenere il collare d'oro perché tutti lo meritate e sarebbe il coronamento del percorso che state facendo come dirigenti, tecnici o rappresentanti di altri organismi".
Approfondimento
Buonfiglio: "Così unirò lo sport italiano"
Malagò: "Milano-Cortina al rettilineo finale, è corsa contro il tempo"
"Siamo al rettilineo finale, il 29 ottobre saremo a 100 giorni dalla cerimonia inaugurale, mentre la prossima settimana sarà un passaggio cruciale perché avremo la visita del Cio - ha detto il presidente della Fondazione Milano Cortina -. La presidente Coventry arriverà con la commissione per tre giorni di lavoro e guarderanno tutto quello che abbiamo fatto e quello che c'è ancora da fare. Le cose vanno particolarmente bene rispetto quelle che hanno caratterizzato i mesi precedenti, ma sono tante anche le cose che vanno ancora realizzate anche se non sono tutte di nostra competenza. E' una lotta contro il tempo e i margini di errore sono molto piccoli".