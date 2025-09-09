Collare d'oro a Malagò: "Io dalla parte del Coni"

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Malagò riceve Collare d'Oro: "Io sempre dalla parte del Coni"

riconoscimento

Giovanni Malagò ha ricevuto, su proposta del presidente del Coni, Luciano Bonfiglio, il Collare d'oro "per il suo impegno e la dedizione nei suoi 12 anni di presidenza". L'ex numero 1 dello sport italiano ha così ringraziato: "Mi troverete sempre dalla stessa parte, quella del Coni e dello sport, di cui ho sempre fatto gli interessi. Milano-Cortina, siamo al rettilineo finale, è una corsa contro il tempo"

Giovanni Malagò è stato insignito del Collare d'oro su proposta del presidente del Coni, Luciano Buonfiglio per "il suo impegno e la dedizione nei suoi 12 anni di presidenza del comitato olimpico". La consegna è avvenuta durante il Consiglio Nazionale in programma a Roma, mentre la consueta cerimonia dei Collari d'oro, invece, si svolgerà a Roma al Salone d'onore il prossimo 3 novembre, con inizio alle ore 11.

Malagò: "Ho sempre fatto gli interessi dello sport"

"Mi troverete sempre dalla stessa parte, quella dello sport e del Coni - ha detto Malagò - . In questa stanza c'è chi ottiene il Collare d'Oro per i risultati sportivi, noi lo riceviamo per quel che abbiamo fatto fuori da questi confini. Ti fa guardare con un'allegria diversa a quella mostruosità di serate trascorse e quelle inutili cene a cui ci siamo sottoposti per fare gli interessi dello sport. Sacrifici che hanno levato tempo a vita e famiglia, al nostro lavoro. Di questo sono riconoscente. Mi auguro che ogni persona di questa sala possa ottenere il collare d'oro perché tutti lo meritate e sarebbe il coronamento del percorso che state facendo come dirigenti, tecnici o rappresentanti di altri organismi".

Approfondimento

Buonfiglio: "Così unirò lo sport italiano"

Malagò: "Milano-Cortina al rettilineo finale, è corsa contro il tempo"

"Siamo al rettilineo finale, il 29 ottobre saremo a 100 giorni dalla cerimonia inaugurale, mentre la prossima settimana sarà un passaggio cruciale perché avremo la visita del Cio - ha detto il presidente della Fondazione Milano Cortina -. La presidente Coventry arriverà con la commissione per tre giorni di lavoro e guarderanno tutto quello che abbiamo fatto e quello che c'è ancora da fare. Le cose vanno particolarmente bene rispetto quelle che hanno caratterizzato i mesi precedenti, ma sono tante anche le cose che vanno ancora realizzate anche se non sono tutte di nostra competenza. E' una lotta contro il tempo e i margini di errore sono molto piccoli".

Olimpiadi: Altre Notizie

Collare d'oro a Malagò: "Io dalla parte del Coni"

riconoscimento

Giovanni Malagò ha ricevuto, su proposta del presidente del Coni, Luciano Bonfiglio, il Collare...

200 giorni a Milano-Cortina: "Opere a pieno ritmo"

Olimpiadi

A duecento giorni alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, Simico - la società responsabile...

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: svelate le medaglie

Olimpiadi

Sono state svelate nella giornata di oggi, martedì 15 luglio, a Venezia le medaglie delle...

Abodi: "Roma può puntare a Olimpiadi 2036 o 2040"

Olimpiadi

Il Ministro dello Sport Andrea Abodi durante una puntata del Podcast "Un Altro Pianeta", ha...

Coni, Luciano Buonfiglio eletto nuovo presidente

roma

Eletto al primo scrutinio il nuovo presidente del Coni: Luciano Buonfiglio ha ottenuto 47 voti...
VAI ALLA SEZIONE

OLIMPIADI: ALTRE NEWS