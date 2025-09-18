Coventry: "Il Villaggio Olimpico è bellissimo"

Kristy Coventry, presidente del Cio, ha visitato il Villaggio Olimpico che ospiterà gli atleti di Milano-Cortina: "Dovete essere molto orgogliosi di questa struttura perché è bellissima. Non vediamo l'ora di essere qui con tutte le bandiere dei vari Paesi. L'Italia è nota per la sua storia, cultura e passione". Malagò: "Ci hanno fatto tanti complimenti durante la visita. C'è ancora qualcosa da sistemare ma i giudizi sono estremamente entusiasti"

Kristy Coventry , presidente del Cio (Comitato Olimpico Internazionale), ha visitato il Villaggio Olimpico che ospiterà gli atleti dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina dal 6 al 22 febbraio. "Tra pochi mesi questa struttura accoglierà gli atleti di tutto il mondo, dovete esserne molto orgogliosi perché è bellissima . Mi viene voglia di essere un'atleta di sport invernali. Non vediamo l'ora di essere qui con tutte le bandiere dei vari Paesi. L'Italia è nota per la sua storia, la cultura, la passione . Quello di oggi è un giorno favoloso. Siamo molto felici di essere qui, molto grati. Congratulazioni a Milano Cortina, alle autorità locali, alle aziende coinvolte nella costruzione. Ancor più importante è l'eredità di trasformazione in studentato ".

Malagò: "Villaggio Olimpico eredità per l'Italia"

"Il coordinamento e la commissione ci hanno fatto tanti complimenti durante la visita. Questo è l'esecutivo del Cio, quindi parliamo dei massimi vertici dello sport mondiale e sono particolarmente felice". Così Giovanni Malagò, presidente di Fondazione Milano Cortina 2026, al termine della visita istituzionale al Villaggio Olimpico della presidente del Cio Kirsty Coventry. "C'è ancora qualcosa da completare, c'è ancora da sistemare, però i giudizi sono estremamente entusiasti - ha proseguito -. Ci fa molto piacere, oggi erano tutti particolarmente colpiti dall'importanza dell'impianto, soprattutto dalla sua versatilità perché ci sarà l’opportunità di creare un uno spazio multidisciplinare. La città di Milano ne aveva molto bisogno, ma direi tutto il Paese. Senza grandi eventi sportivi, in particolare modo in Italia, non mi sembra che ci siano mai state alternative di realizzazione di impianti sportivi di un certo livello. Questa è un'eredità straordinaria che lasciamo per il nostro amato Paese".