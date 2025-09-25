Abodi: "Pista da bob pronta per Milano-Cortina"

Il ministro dello Sport Andrea Abodi, intervenuto ad un evento de Il Gazettino, ha rassicurato sul progresso dei lavori della pista da bob per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: "La struttura esiste, molti erano gli scettici, alcuni ci spingevano ad andare all'estero. Abbiamo dimostrato che quando ci mettiamo insieme, concordiamo le modalità, riusciamo a fare grandi cose". Abodi ha assicurato che la pista "sarà un’eccellenza dal punto di vista tecnico e ambientale, è all’avanguardia a tal punto che diventerà punto di riferimento per varie nazioni straniere che non andranno più in Francia, Germania e Svizzera, ma verranno a Cortina". Abodi ha infine rivelato di aver provato personalmente la discesa: "Assicuro che l'ho fatto con incoscienza e consapevolezza che un ministro per lo Sport deve fare tutti gli sport possibili e questo in particolare, perché è la dimostrazione plastica di chi ha fatto l'impresa in quel cantiere"