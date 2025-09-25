Abodi: "Pista da bob pronta per Milano-Cortina"

Intervenuto ad un evento de Il Gazettino, il ministro dello Sport Andrea Abodi, ha confermato che la pista da bob per le Olimpiadi di Milano-Cortina verrà costruita in tempo: "Molti erano scettici, ma la pista sarà pronta in tempo per i Giochi". Poi rivela di aver provato personalmente la discesa: "Assicuro che l'ho fatto con incoscienza e consapevolezza che un ministro per lo Sport deve fare tutti gli sport possibili"
Il ministro dello Sport Andrea Abodi, intervenuto ad un evento de Il Gazettino, ha rassicurato sul progresso dei lavori della pista da bob per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: "La struttura esiste, molti erano gli scettici, alcuni ci spingevano ad andare all'estero. Abbiamo dimostrato che quando ci mettiamo insieme, concordiamo le modalità, riusciamo a fare grandi cose". Abodi ha assicurato che la pista "sarà un’eccellenza dal punto di vista tecnico e ambientale, è all’avanguardia a tal punto che diventerà punto di riferimento per varie nazioni straniere che non andranno più in Francia, Germania e Svizzera, ma verranno a Cortina". Abodi ha infine rivelato di aver provato personalmente la discesa: "Assicuro che l'ho fatto con incoscienza e consapevolezza che un ministro per lo Sport deve fare tutti gli sport possibili e questo in particolare, perché è la dimostrazione plastica di chi ha fatto l'impresa in quel cantiere"