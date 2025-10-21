Milano-Cortina: da Fis no a russi e bielorussi

Esplora tutte le offerte Sky
Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Federazione internazionale sci: no a russi e bielorussi

Olimpiadi

Il consiglio della Fis (federazione internazionale sci) ha deciso di non ammettere atleti russi e bielorussi alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La Fis organizza le competizioni di sci alpino, sci nordico, freestyle e snowboard. Una decisione che pesa, dal punto di vista agonistico, soprattutto per quanto riguarda lo sci nordico

La Federazione internazionale di sci (Fis) ha deciso che non permetterà agli atleti e alle atlete russi e bielorussi di partecipare alle qualificazioni per i Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026. La Fis organizza le competizioni di sci alpino, sci nordico, freestyle e snowboard. Per Parigi 2024, il Comitato olimpico internazionale (Cio) aveva autorizzato la partecipazione agli atleti dei due Paesi a titolo neutrale e con condizioni rigorose ma ha lasciato alle singole federazioni internazionali la decisione se ammetterli o no alle procedure di qualificazione olimpica. Alcune stanno vietando a russi e bielorussi di partecipare alle competizioni mentre la guerra in Ucraina continua. "Il Consiglio della Fis si è riunito oggi e ha votato di non consentire la partecipazione di atleti russi e bielorussi come Atleti individuali neutri (Ain) alle gare di qualificazione per i Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026", si legge in una nota della Fis. Una decisione che non ha molta influenza sul fronte agonistico nello sci alpino, mentre peserà molto nel fondo: a Pechino 2022, gli atleti russi hanno conquistato quasi un terzo delle medaglie in palio. 

