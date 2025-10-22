Milano-Cortina, presentati gli Iconic Posters

Sono stati presentati in Triennale a Milano gli Iconic Posters dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, firmati dalle artiste Olimpia Zagnoli e Carolina Altavilla. Le due opere interpretano lo spirito italiano attraverso un racconto visivo che unisce la competizione alla valorizzazione dei territori ospitanti. E restituiscono due visioni complementari di un'unica identità: quella dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 come racconto visivo che celebra la pluralità dei linguaggi e la forza simbolica dell'arte. Il progetto degli Iconic Posters, che rappresentano una tappa del percorso dell'Olimpiade culturale, è stato sviluppato da Fondazione Milano Cortina 2026, con la curatela artistica di Damiano Gullì per Triennale Milano. "Attraverso l'arte raccontiamo l'identità dei Giochi e il loro legame profondo con il territorio, la cultura e le persone. Queste opere esprimono l'armonia tra sport e società, tradizione e innovazione, tra Milano e Cortina. È un equilibrio visivo e simbolico che riflette lo spirito inclusivo e contemporaneo dei nostri Giochi, e che ci accompagnerà nel tempo, lasciando un'impronta duratura nella memoria collettiva" ha spiegato Andrea Varnier, Ceo di Milano Cortina 2026. "Siamo felici della collaborazione con Fondazione Milano Cortina 2026, che ha dato il via a numerosi progetti che mettono in dialogo arte e sport. Iniziative come quelle degli Art Posters e degli Iconic Posters si inseriscono in un percorso di promozione e valorizzazione della scena artistica italiana avviato da Triennale Milano da alcuni anni" ha aggiunto Carla Morogallo, direttrice generale di Triennale Milano