Morto Charles Coste, decano degli olimpionici

Morto a 101 anni Charles Coste, fu medaglia d'oro nel ciclismo su pista a Londra 1948

Il francese Charles Coste, ex corridore e 'decano' dei campioni olimpici con l'oro a Londra 1948, è morto giovedì scorso 30 ottobre all'età di 101 anni. L'annuncio della morte è stato dato oggi. Fu il penultimo tedoforo alla cerimonia di apertura dell'Olimpiade di Parigi 2024

Il francese Charles Coste, ex corridore e 'decano' dei campioni olimpici con l'oro a Londra 1948, è morto giovedì scorso 30 ottobre all'età di 101 anni. L'annuncio della morte è stato dato nella giornata di domenica 2 novembre. Coste, seduto su una sedia a rotelle, aveva consegnato la fiamma olimpica a Teddy Riner e Marie-José Pérec durante la cerimonia di apertura dei Giochi di Parigi 2024. Medaglia d'oro nell'inseguimento a squadre nel ciclismo su pista ai Giochi di Londra del 1948, era il decano degli olimpionici.

