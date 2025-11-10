Milano-Cortina, partnership con Stellantis

Presentata ufficialmente la collaborazione tra i marchi italiani di Stellantis e la Fondazione Milano Cortina 2026. Il presidente di Stellantis ha commentato l'accordo nel Salone d'Onore del Coni: "E' un tributo allo sport e un segnale molto forte e chiaro del nostro impegno verso l'Italia"
Nel Salone d'Onore del Coni c'è stata la presentazione ufficiale della partnership tra i marchi italiani di Stellantis e la Fondazione Milano Cortina 2026. Il presidente di Stellantis ed Exor, John Elkann ha commentato con entusiasmo la collaborazione: "La partnership tra la Fondazione Milano Cortina 2026 e i brand italiani del nostro Gruppo — Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Maserati — rappresenta molto più di una sponsorizzazione. È un atto concreto di sostegno alle Olimpiadi che si svolgeranno tra poco nel nostro Paese: un tributo allo sport e un segnale molto forte e chiaro del nostro impegno verso l'Italia. I Giochi sono un ulteriore attestato dell'impegno continuo e costante in Italia e per l'Italia. A me preme sottolineare l'emozione e l'orgoglio con cui ci apprestiamo a partecipare a questo evento. Saremo al fianco degli atleti, delle istituzioni e delle comunità, convinti che la forza dei nostri marchi Italiani e delle nostre persone fa la differenza. Sarà inoltre una fantastica opportunità per dimostrare cosa sappiamo fare quando uniamo le forze e lavoriamo insieme per un obiettivo comune. Perché, quando l'Italia dà il meglio di sé, il risultato è sempre straordinario. Stellantis è pronta a fare la sua parte, con passione e spirito di squadra. E l'Italia, ancora una volta, sarà protagonista di uno spettacolo unico al mondo".
Buonfiglio: "Con Stellantis per scrivere altra pagina di successo"
"Stellantis riceve il testimone che Fiat ha onorato in ogni edizione olimpica ospitata in Italia nel solco di un'energia naturale che diventa prezioso ponte tra passato, presente e futuro. Lo fa mettendo in campo brand iconici che hanno segnato l'epopea dell'automobilismo". Così il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio nel corso della presentazione della partnership tra il Comitato Olimpico e i brand italiani di Stellantis in vista delle prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, al Salone d'Onore del Coni. "Questa giornata è un'emozione che si riflette nell'eccellenza del nostro sport -prosegue Buonfiglio-, nella classe di campioni e campionesse, capaci di scrivere pagine memorabili. Siamo sicuri che Stellantis saprà guidarci con fierezza e fiducia per scrivere un'altra pagina di successo tutti insieme, sventolando il tricolore in un futuro di innovazione e vittoria".
Malagò: "Milano-Cortina modello nuovo, è Olimpiade dei territori"
"Quando è nata la candidatura ci siamo posti subito il problema di andare a vincere rappresentando un nuovo modello che è quello di organizzare la prima Olimpiade dei territori. Si è dovuto pensare all'importanza del trasferimento che è elemento di forza nell'aver coinvolto posti iconici nel mondo, ma con una complicazione oggettivamente non indifferente nello spostarsi. Su questo ci giochiamo parte di quella che è la nostra credibilità. Oggi l'automobile sarà indispensabile e sarà al centro dell'organizzazione di Milano-Cortina". Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano-Cortina, durante la presentazione della partnership tra il Comitato organizzatore dei Giochi Invernali di Milano-Cortina e i brand italiani di Stellantis al Salone d'Onore del Coni. "Speravo che si chiudesse l'accordo con Stellantis, bisognava far sì che ci fossero le condizioni. Ho fatto il tifo perché questo avvenisse. Ringrazio la squadra capitanata da Francois e ringrazio Filosa. Non dimenticherò mai la prima telefonata con Elkann, la speranza è subito diventata non solo potenziale ma realtà", conclude Malagò.
"A Torino non avevo nessun tipo di pressione, ero una ragazzina che voleva solo andare veloce. Ora è tutto cambiato, ho tanta esperienza e la tensione la so gestire usandola come benzina. Ho le mie aspettative per questi Giochi, non vado solo per partecipare. Nello short track l'obiettivo è entrare in tutte le finali e poi giocarsi il tutto per tutto. Sulla pista lunga cerchiamo di creare opportunità per portare a casa qualche medaglia in più". Così Arianna Fontana, pattinatrice azzurra, a margine della presentazione della partnership tra il Comitato Olimpico delle Olimpiadi di Milano-Cortina e i brand italiani di Stellantis. "Sono riuscita a lavorare con persone in più, ho fatto terapia in acqua e abbiamo recuperato praticamente tutto. La lesione è a meno di un centimetro, mi hanno detto che in una settimana sarò come nuova, mi fido e ho belle sensazioni. Ho continuato ad allenarmi, sto andando bene, l'unica cosa che mi manca è tornare sul ghiaccio e gareggiare", conclude parlando della propria condizione fisica.