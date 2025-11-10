Milano-Cortina, partnership con Stellantis

Presentata ufficialmente la collaborazione tra i marchi italiani di Stellantis e la Fondazione Milano Cortina 2026. Il presidente di Stellantis ha commentato l'accordo nel Salone d'Onore del Coni: "E' un tributo allo sport e un segnale molto forte e chiaro del nostro impegno verso l'Italia"

Nel Salone d'Onore del Coni c'è stata la presentazione ufficiale della partnership tra i marchi italiani di Stellantis e la Fondazione Milano Cortina 2026. Il presidente di Stellantis ed Exor, John Elkann ha commentato con entusiasmo la collaborazione: "La partnership tra la Fondazione Milano Cortina 2026 e i brand italiani del nostro Gruppo — Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Maserati — rappresenta molto più di una sponsorizzazione. È un atto concreto di sostegno alle Olimpiadi che si svolgeranno tra poco nel nostro Paese: un tributo allo sport e un segnale molto forte e chiaro del nostro impegno verso l'Italia. I Giochi sono un ulteriore attestato dell'impegno continuo e costante in Italia e per l'Italia. A me preme sottolineare l'emozione e l'orgoglio con cui ci apprestiamo a partecipare a questo evento. Saremo al fianco degli atleti, delle istituzioni e delle comunità, convinti che la forza dei nostri marchi Italiani e delle nostre persone fa la differenza. Sarà inoltre una fantastica opportunità per dimostrare cosa sappiamo fare quando uniamo le forze e lavoriamo insieme per un obiettivo comune. Perché, quando l'Italia dà il meglio di sé, il risultato è sempre straordinario. Stellantis è pronta a fare la sua parte, con passione e spirito di squadra. E l'Italia, ancora una volta, sarà protagonista di uno spettacolo unico al mondo".

Buonfiglio: "Con Stellantis per scrivere altra pagina di successo"

"Stellantis riceve il testimone che Fiat ha onorato in ogni edizione olimpica ospitata in Italia nel solco di un'energia naturale che diventa prezioso ponte tra passato, presente e futuro. Lo fa mettendo in campo brand iconici che hanno segnato l'epopea dell'automobilismo". Così il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio nel corso della presentazione della partnership tra il Comitato Olimpico e i brand italiani di Stellantis in vista delle prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, al Salone d'Onore del Coni. "Questa giornata è un'emozione che si riflette nell'eccellenza del nostro sport -prosegue Buonfiglio-, nella classe di campioni e campionesse, capaci di scrivere pagine memorabili. Siamo sicuri che Stellantis saprà guidarci con fierezza e fiducia per scrivere un'altra pagina di successo tutti insieme, sventolando il tricolore in un futuro di innovazione e vittoria".