Varnier, ritirato primo accredito e kit olimpico

In vista dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, è stato inaugurato in fase di pre-apertura in Fiera Milano Congressi il primo Uniform and Accreditation Centre: l'ad della Fondazione olimpica Andrea Varnier ha ritirato il primo accredito e il kit olimpico: "Ha un grande valore simbolico"

Ha preso il via oggi la distribuzione delle uniforme ufficiali dei XXV Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali presso il primo Uniform and Accreditation Centre (Uac) allestito in Fiera Milano. Tra i dipendenti della Fondazione Milano Cortina 2026 che per primi l'hanno ritirata anche l'ad Andrea Varnier, che parla di "un passaggio concreto e significativo" nel percorso verso le Olimpiadi. "Qui prendono forma il lavoro e l'impegno di migliaia di persone che, con professionalità e passione, accompagneranno l'organizzazione di questo evento internazionale - spiega Varnier -. Ritirare oggi il mio accredito (numero 2026, ndr) e la mia uniforme è stato un momento speciale: è il segno che la macchina dei Giochi sta entrando nel vivo e che tutta la nostra comunità, dai volontari allo staff, è pronta a riconoscersi in un'identità comune".