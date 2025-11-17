Varnier, ritirato primo accredito e kit olimpico

Offerte Black Friday
Olimpiadi 2026, l'ad Varnier ritira il primo accredito e il kit olimpico

In vista dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, è stato inaugurato in fase di pre-apertura in Fiera Milano Congressi il primo Uniform and Accreditation Centre: l'ad della Fondazione olimpica Andrea Varnier ha ritirato il primo accredito e il kit olimpico: "Ha un grande valore simbolico"

Ha preso il via oggi la distribuzione delle uniforme ufficiali dei XXV Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali presso il primo Uniform and Accreditation Centre (Uac) allestito in Fiera Milano. Tra i dipendenti della Fondazione Milano Cortina 2026 che per primi l'hanno ritirata anche l'ad Andrea Varnier, che parla di "un passaggio concreto e significativo" nel percorso verso le Olimpiadi. "Qui prendono forma il lavoro e l'impegno di migliaia di persone che, con professionalità e passione, accompagneranno l'organizzazione di questo evento internazionale - spiega Varnier -. Ritirare oggi il mio accredito (numero 2026, ndr) e la mia uniforme è stato un momento speciale: è il segno che la macchina dei Giochi sta entrando nel vivo e che tutta la nostra comunità, dai volontari allo staff, è pronta a riconoscersi in un'identità comune".

Uniformi distribuite a circa 25mila persone

Situato all'interno del Main Media Centre, il Uac fungerà da hub principale per le operazioni di accreditamento e consegna delle uniformi per circa cinque mesi, fino al termine dei Giochi. Il centro è già pienamente operativo, supportato da 250 volontari formati per garantire un flusso ordinato delle procedure previste. Le uniformi, pensate per combinare funzionalità e riconoscibilità in ogni contesto dei Giochi, saranno distribuite a circa 25.000 persone, tra cui i 18mila volontari e lo staff di Milano Cortina 2026. Ulteriori Uac apriranno, dal 12 gennaio, ad Anterselva, Bormio, Cortina e Predazzo. 

Fiamma in 60 città e 300 comuni: il percorso

