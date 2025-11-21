La campionessa svizzera è caduta durante un allenamento a Copper Mountain. I primi esami, come confermato dalla federazione elvetica, hanno evidenziato una lesione al ginocchio sinistro. Previsti accertamenti nelle prossime ore per stabilire l'entità a poco più di due mesi dal via delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 rischiano di perdere una delle protagoniste più attese. Lara Gut-Behrami, oro in SuperG a Pechino 2022 e detentrice della Coppa del Mondo di specialità, è caduta nel corso di un allenamento a Copper Mountain, in Colorado. I primi accertamenti, come comunicato dalla federazione sci elvetica, hanno evidenziato una lesione al ginoccho sinistro. La fuoriclasse svizzera rientrerà nelle prossime ore nel suo Paese per effettuare esami più approfonditi e stabilire l'entità dell'infortunio.