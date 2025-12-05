Offerte Sky
Fiamma Olimpica per le Olimpiadi 2026: inizia il viaggio in Italia. Le foto e i video live

milano-cortina fotogallery
24 foto

Dopo l'arrivo della fiamma olimpica a Roma nella serata di ieri, iniziato il percorso della torcia in Italia. Dopo le parole del Presidente del Cio Coventry e quelle del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, acceso in Piazza del Quirinale il braciere con il seguente passaggio delle Frecce Tricolori. Qui tutte le foto della cerimonia e il racconto live della giornata

MATTARELLA ACCENDE IL BRACIERE OLIMPICO: IL VIDEO

    Olimpiadi: Ultime Notizie

    Sara Conti e Niccolò Macii argento a Nagoya

    PATTINAGGIO

    Una prova davvero incoraggiante, in vista dell'Olimpiade di Milano-Cortina, per la coppia azzurra...

    Sci, Suter si ferma a 2 mesi da Milano-Cortina

    Olimpiadi

    Altro infortunio per la squadra di sci svizzera. Dopo il pesante stop per Lara Gut-Behrami, fuori...

    Milano-Cortina, la fiamma olimpica è in Italia

    Olimpiadi

    In mattinata si è svolta ad Atene la cerimonia di consegna della fiamma da parte del Comitato...