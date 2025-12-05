Fiamma Olimpica per le Olimpiadi 2026: inizia il viaggio in Italia. Le foto e i video live
Dopo l'arrivo della fiamma olimpica a Roma nella serata di ieri, iniziato il percorso della torcia in Italia. Dopo le parole del Presidente del Cio Coventry e quelle del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, acceso in Piazza del Quirinale il braciere con il seguente passaggio delle Frecce Tricolori. Qui tutte le foto della cerimonia e il racconto live della giornata
- Dopo l'accensione della fiamma olimpica avvenuta lo scorso 26 novembre, ieri mattina è andato in scena, ad Atene, il passaggio della torcia dal Comitato Olimpico greco alla delegazione italiana e la seguente accensione del braciere
- Nella serata di ieri la torcia è arrivata a Roma con Jasmine Paolini, il Presidente di Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò, il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale italiano Luciano Buonfiglio e il Segretario Generale Carlo Mornati che l'hanno consegnata al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
- La fiamma olimpica al Quirinale: tutto pronto per la cerimonia di oggi
- L'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
- Presenti alla cerimonia anche il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il Presidente del Senato, Ignazio La Russa
- Il solenne momento in cui risuona l'inno nazionale italiano al Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio
- L'intervento di Kirsty Coventry, Presidente del CIO: "Vedendo questa fiamma arrivare a Roma, provo di nuovo una grande emozione. Ma questa volta è mescolata al calore e all'energia dello spirito italiano. La fiamma olimpica arriva in una nazione che vive e respira lo sport". E poi la chiosa in italiano: "Bella Italia'".
- Il momento del discorso del Presidente della Repubblica
- Il discorso del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "Milano e Cortina, capitali dello sport, nelle prossime settimane renderanno certamente onore al compito assunto davanti a tutti i continenti e l'intera Italia sarà accanto a loro"
- Il passaggio della torcia olimpica da Giovanni Malagò, Presidente di Milano Cortina 2026, a Mattarella
- Il Presidente della Repubblica Mattarella ha acceso la torcia in Piazza del Quirinale.
- La bandiera italiana illumina il cielo di Roma