Brignone torna sugli sci: prosegue recupero dall'infortunio verso Olimpiadi Milano-CortinaOlimpiadi
Federica Brignone prosegue il suo recupero dopo l'infortunio dello scorso aprile ai campionati italiani: dopo aver ottenuto l'ok dalla Commissione medica Fisi, la fuoriclasse azzurra - fa sapere la federazione - ha compiuto qualche giro con sci da turismo sulla neve di Cervinia. L'obiettivo è "aggiungere stabilità e fiducia al suo percorso". Nelle prossime settimane alternerà fasi di carico in palestra a ulteriori giornate in pista
A distanza di 237 giorni dall'infortunio ai Campionati italiani (frattura del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra) e a poco più di due mesi dal via delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 Federica Brignone inizia una nuova fase del suo percorso di recupero. La fuoriclasse azzurra è tornata sulla neve - nello specifico quella di Cervinia -, compiendo alcuni giri con sci da turismo sotto la supervisione dei tecnici federali. Il tutto dopo aver ultimato la prima parte della riabilitazione al J-Medical di Torino e aver ottenuto il via libera da parte della Commissione Medica Fisi per procedere col lavoro in pista. "Lo scopo è quello di aggiungere stabilità e fiducia - fa sapere la federazione italiana -. Nelle prossime settimane alternerà fasi di carico in palestra a ulteriori giornate in pista".
E adesso? Saranno le sensazioni a dettare le regole. Intanto rimettere gli sci ai piedi, seppur quelli da turismo, è un primo passo per ritrovare, passo dopo passo, le sensazioni giuste. Il corpo di Brignone, oltre a ricordare i gesti e la tecnica sulla neve e tra i pali, dovrà dimenticare la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra. Quando un atleta può spingere al massimo, può trovare la condizione in circa 4 o 5 settimane. Se Federica Brignone sarà in grado di allenarsi al massimo potrà esserci a Milano-Cortina. Intanto un altro passo, questa volta sulla neve, è stato fatto.
Il comunicato della Fisi
"Procede secondo programmi la fase riabilitativa di Federica Brignone a distanza di 237 giorni dalla caduta rimediata ai Campionati Italiani Assoluti dello scorso 3 aprile che le provocò la frattura del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra. La detentrice della Coppa del mondo femminile ha completato la prima parte della rieducazione fisica al JMedical di Torino, ottenendo in questi giorni il via libera da parte della Commissione Medica FISI per procedere ulteriormente nel suo piano di recupero, che prevede l’aggiunta di un lavoro in pista. Così si è presentata sulla neve di Cervinia, dove ha compiuto qualche giro con sci da turismo, accompagnata dai tecnici federali. Lo scopo in questa fase è quello di aggiungere stabilità e fiducia al suo percorso, obiettivi che la campionessa valdostana perseguirà anche nelle prossime settimane, dove alternerà fasi di carico in palestra ad ulteriori giornate in pista".