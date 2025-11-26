Federica Brignone prosegue il suo recupero dopo l'infortunio dello scorso aprile ai campionati italiani: dopo aver ottenuto l'ok dalla Commissione medica Fisi, la fuoriclasse azzurra - fa sapere la federazione - ha compiuto qualche giro con sci da turismo sulla neve di Cervinia. L'obiettivo è "aggiungere stabilità e fiducia al suo percorso". Nelle prossime settimane alternerà fasi di carico in palestra a ulteriori giornate in pista ACCESA LA FIAMMA OLIMPICA: FOTO E VIDEO

A distanza di 237 giorni dall'infortunio ai Campionati italiani (frattura del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra) e a poco più di due mesi dal via delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 Federica Brignone inizia una nuova fase del suo percorso di recupero. La fuoriclasse azzurra è tornata sulla neve - nello specifico quella di Cervinia -, compiendo alcuni giri con sci da turismo sotto la supervisione dei tecnici federali. Il tutto dopo aver ultimato la prima parte della riabilitazione al J-Medical di Torino e aver ottenuto il via libera da parte della Commissione Medica Fisi per procedere col lavoro in pista. "Lo scopo è quello di aggiungere stabilità e fiducia - fa sapere la federazione italiana -. Nelle prossime settimane alternerà fasi di carico in palestra a ulteriori giornate in pista".

E adesso? Saranno le sensazioni a dettare le regole. Intanto rimettere gli sci ai piedi, seppur quelli da turismo, è un primo passo per ritrovare, passo dopo passo, le sensazioni giuste. Il corpo di Brignone, oltre a ricordare i gesti e la tecnica sulla neve e tra i pali, dovrà dimenticare la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra. Quando un atleta può spingere al massimo, può trovare la condizione in circa 4 o 5 settimane. Se Federica Brignone sarà in grado di allenarsi al massimo potrà esserci a Milano-Cortina. Intanto un altro passo, questa volta sulla neve, è stato fatto.