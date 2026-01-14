Nei giorni scorsi è scoppiata la polemica sui tedofori di Milano-Cortina: molti ex atleti azzurri, tra cui diversi medagliati, hanno lamentato il fatto di non essere stati convocati, a scapito di altri personaggi non legati allo sport. Ora l’intervento del Governo che dopo un incontro con Coni e Fondazione Milano-Cortina fa sapere: "I ministri Salvini e Abodi hanno auspicato il coinvolgimento di tutti gli atleti più rappresentativi, ottenendo rassicurazioni" LE CITTA' E GLI IMPIANTI DI GARA - IL CALENDARIO COMPLETO

Partiamo dalla fine, perché l’ultima notizia è quella più importante: il Governo, con il ministro dello Sport Abodi in testa, ha chiesto alla Fondazione Milano-Cortina e al Coni un incontro urgente per trovare una soluzione, quella di aggiungere in extremis, nella lista dei tedofori, gli ex atleti, in alcuni casi vere e proprie leggende azzurre delle Olimpiadi, che erano stati “dimenticati” o non inclusi nell’elenco di chi ha portato la torcia olimpica nel percorso verso i bracieri di Milano e Cortina. Una soluzione “sul gong” ma di assoluto buonsenso, dopo le polemiche scoppiate negli ultimi giorni. Confermata da una nota del Governo: "Finita la videocall sui tedofori, convocata dai ministri Matteo Salvini e Andrea Abodi. Entrambi hanno auspicato il coinvolgimento di tutti gli atleti più rappresentativi, ottenendo rassicurazioni". Il presidente di Fondazione Milano-Cortina Giovanni Malagò, dopo la riunione, ha puntualizzato:"La politica abbia il dovere di informarsi e capire come stanno le cose, poi ognuno ha competenze e responsabilità. Oggi abbiamo fatto una riunione e ne abbiamo parlato. Noi italiani saliamo facilmente sul podio di creare polemiche. L'ultima cosa al mondo è che ci possa essere una medaglia d'oro non coinvolta, credo che domani ci saranno delle puntualizzazioni".

Gli esclusi eccellenti A dar voce agli esclusi eccellenti in particolare la Gazzetta dello Sport, che ha ospitato la protesta di alcuni azzurri “dimenticati”. A partire da Silvio Fauner, eroe della staffetta che a Lillehammer ’94 compì una vera e propria impresa battendo i padroni di casa, solitamente dominatori della specialità, uno dei momenti più alti dello sport olimpico italiano. L’ex fondista, in un’intervista al quotidiano milanese, aveva lamentato la totale dimenticanza nei suoi confronti, da parte degli organizzatori del viaggio della fiamma olimpica. Aggiungendo, con una nota polemica, che erano stati preferiti influencer e personalità dello spettacolo alle leggende azzurre dello sport. A stretto giro era arrivata la risposta di Fondazione Milano-Cortina, che aveva spiegato così l’assenza di Fauner tra i tedofori: “pur nel massimo rispetto della sua straordinaria storia sportiva, ricopre una carica politica, una condizione che rientra tra i requisiti preliminari di esclusione previsti e perfettamente specificati sul regolamento pubblicato sul nostro sito”. E’ vero, Fauner è vicesindaco di Sappada, ed essere vicesindaco è certamente una carica politica. Ma se esistono le regole, devono esistere anche le dovute eccezioni: nessuno infatti può pensare che Fauner possa o voglia ottenere un vantaggio dall’essere tedoforo. E soprattutto, si poteva prevedere che un’assenza come la sua avrebbe potuto creare polemiche e in alcuni casi comprensibili risentimenti. Così come è avvenuto per altre leggende azzurre non chiamate a portare la torcia olimpica nel suo viaggio per l’Italia, come ad esempio le medaglie d’oro Piero Gros (anche lui piuttosto risentito, nell’intervista rilasciata alla Gazzetta) e Giuliano Razzoli.