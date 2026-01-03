Olimpiadi Milano Cortina 2026, città e impianti che ospiteranno i Giochi invernali. FOTO
I Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 saranno un'Olimpiade diffusa, con tre Regioni coinvolte (Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige) e sette diverse località che accoglieranno gare e atleti. Si partirà da San Siro con la cerimonia d'apertura il 6 febbraio e si chiuderà il 22 febbraio all'Arena di Verona, con la cerimonia di chiusura. Ecco tutti i luoghi protagonisti dei Giochi che cominceranno tra un mese
- Cosa ospiterà: la cerimonia di apertura il 6 febbraio 2026
- Cosa ospiterà: il torneo maschile di hockey e le finali di quello femminile
- Struttura di nuova costruzione con 16.000 posti a sedere, l'Ice Hockey Arena aprirà per la prima volta al pubblico il prossimo 9 gennaio per le finali del campionato italiano di hockey
- Cosa ospiterà: short track e pattinaggio di figura
- L'Unipol Forum (che per l'occasione potrà accogliere fino a 9.700 spettatori) ha ospitato i Mondiali di pattinaggio di figura nel 2018 (in foto) e la tappa conclusiva del World Tour di short track a febbraio 2025
- Cosa ospiterà: il torneo femminile di hockey, alcune partite del torneo maschile e il pattinaggio di velocità
- Si tratta di un impianto temporaneo allestito all'interno di Fiera Milano, con la pista di pattinaggio e il campo da hockey ricavati dall'unione di due coppie di padiglioni (22-24 e 13-15). L'impianto ha ospitato di recente una tappa della Coppa del Mondo Junior di pattinaggio di velocità e il Mondiale U20 di prima divisione gruppo B di hockey
- Oggetto di nuova costruzione nell'ex scalo ferroviario di Porta Romana, ospiterà circa 1.400 atleti olimpici e paralimpici per poi essere riconvertito in studentato. Inoltre ci sono 10.000 mq di servizi connessi all'evento olimpico che verranno poi trasformati in servizi privati di interesse pubblico o generale
- È un villaggio temporaneo che ospiterà 1.400 atleti in 377 case mobili, ciascuna delle quali misura 8,60x4,50 metri ed è costruita con materiali reciclabili, che successivamente verranno ricollocate in un altro luogo.
- Cosa ospiterà: il curling
- Cosa ospiterà: bob, slittino e skeleton
- Il tracciato - intitolato a Eugenio Monti - sorge nell'area che fin dal 1923 ospita gli sport di scivolamento. La pista è stata omologata ufficialmente nel novembre 2025
- Cosa ospiterà: le competizioni femminili di sci alpino
- Il complesso è giù stato sede olimpica nel 1956, quando vi si svolsero tutte le gare del programma dello sci alpino
- Cosa ospiterà: le competizioni maschili di sci alpino e lo sci alpinismo, new entry dei Giochi 2026
- Bormio si trova in Valtellina, in provincia di Sondrio (Lombardia)
- Cosa ospiterà: lo sci freestyle
- Livigno si trova in Valtellina, in provincia di Sondrio (Lombardia)
- Cosa ospiterà: lo snowboard e alcune gare di sci freestyle
- Cosa ospiterà: salto con gli sci e combinata nordica
- Predazzo si trova in val di Fiemme, nella Provincia autonoma di Trento (Trentino Alto Adige)
- Cosa ospiterà: sci di fondo e combinata nordica
- Tesero si trova in val di Fiemme, nella Provincia Autonoma di Trento (Trentino Alto Adige)
- Cosa ospiterà: biathlon
- Anterselva si trova nell'omonima valle nella Provincia autonoma di Bolzano (Trentino Alto Adige) e annualmente è tappa fissa della Coppa del Mondo
- Cosa ospiterà: la cerimonia di chiusura il 22 febbraio 2026