Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Olimpiadi Milano Cortina 2026, città e impianti che ospiteranno i Giochi invernali. FOTO

Olimpiadi fotogallery
16 foto

I Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 saranno un'Olimpiade diffusa, con tre Regioni coinvolte (Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige) e sette diverse località che accoglieranno gare e atleti. Si partirà da San Siro con la cerimonia d'apertura il 6 febbraio e si chiuderà il 22 febbraio all'Arena di Verona, con la cerimonia di chiusura. Ecco tutti i luoghi protagonisti dei Giochi che cominceranno tra un mese

ALTRE FOTOGALLERY

Olimpiadi, Cannavaro porta la fiamma a Napoli

Olimpiadi

Prosegue il viaggio in Italia della fiamma olimpica, arrivata a Napoli il 23 dicembre e scortata...

41 foto

Tutti i portabandiera azzurri ai Giochi Olimpici

Olimpiadi

Il Coni ha annunciato ufficialmente i portabandiera italiani per i Giochi Olimpici invernali del...

53 foto
Italy's flag bearer Michela Moioli leads the delegation as they enter the stadium during the opening ceremony of the Beijing 2022 Winter Olympic Games, at the National Stadium, known as the Bird's Nest, in Beijing, on February 4, 2022. (Photo by Jewel SAMAD / AFP) (Photo by JEWEL SAMAD/AFP via Getty Images)

Snoop Dogg "coach onorario" Usa a Milano-Cortina

Olimpiadi

Le Olimpiadi invernali in Italia avranno un protagonista in più, Snoop Dogg. Il rapper americano...

15 foto

Inizia il viaggio della fiamma olimpica. FOTO

Olimpiadi

È iniziato dallo Stadio dei Marmi il viaggio della fiamma olimpica. Giovanni Malagò, presidente...

25 foto

Fiamma olimpica, iniziato il viaggio: VIDEO e FOTO

milano-cortina

Dopo l'arrivo della fiamma olimpica a Roma nella serata di ieri, iniziato il percorso della...

24 foto

Video in evidenza

    Olimpiadi: Ultime Notizie

    Laura Pausini alla cerimonia di Milano-Cortina

    Olimpiadi

    L'artista italiana Laura Pausini canterà nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi di...

    Mattarella: "Sport nell'album della Repubblica"

    quirinale

    Nel tradizionale discorso di fine anno Sergio Mattarella, oltre ai tanti temi di attualità, ha...

    Federsci Usa ufficializza: c'è Vonn per i Giochi

    milano cortina

    La campionessa 41enne parteciperà alla sua quinta Olimpiade: l'ufficialità è...