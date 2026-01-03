I Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 saranno un'Olimpiade diffusa, con tre Regioni coinvolte (Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige) e sette diverse località che accoglieranno gare e atleti. Si partirà da San Siro con la cerimonia d'apertura il 6 febbraio e si chiuderà il 22 febbraio all'Arena di Verona, con la cerimonia di chiusura. Ecco tutti i luoghi protagonisti dei Giochi che cominceranno tra un mese