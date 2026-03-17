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Arianna Fontana: "Io alle Olimpiadi del 2030? Servono i giusti stimoli"

Olimpiadi
©Ansa

Presente per un evento all'Università Cattolica di Milano, Arianna Fontana ha aperto le porte ad una sua partecipazione alle prossime Olimpiadi Invernali del 2030 sulle Alpi Francesi. La pattinatrice azzurra ha parlato anche della stagione appena conclusa e delle difficoltà che ha portato con sè

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Dopo essere diventata l'atleta italiana più medagliata di sempre alle Olimpiadi con le tre medaglie conquistate a Milano-Cortina, Arianna Fontana guarda al futuro, alla prossima edizione dei Giochi Olimpici invernali, in Francia, nel 2030. La pattinatrice azzurra, interrogata nel merito prima di un evento all'Univerità Cattolica di Milano, ha detto: "So che fisicamente potrei farcela ma è da vedere se trovo la giusta motivazione. Sto veramente lasciando tutte le porte aperte". Fontana è tornata anche sull'ultima stagione, che per l'azzurra è stata "lunga, complicata, difficile, pesante. Però mi ha anche dato una nuova consapevolezza, perché a 36 anni il mio corpo ha reagito a tre infortuni importanti in modo veramente inaspettato e incredibile".

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