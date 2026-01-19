Malagò: "Brignone, straordinaria impresa sportiva"

Offerte Sky
Brignone, rientro in Coppa del Mondo di sci. Malagò: "Straordinaria impresa"

Olimpiadi

Il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, a margine di un evento a Roma, ha parlato del rientro alle gare di Federica Brignone: "Un recupero straordinario". E su Sofia Goggia: "È un cavallo di razza, spero e mi auguro stia tenendo le gare buone per i Giochi"

BRIGNONE: "A KRONPLATZ PER TESTARE GAMBA E TESTA"

"Brignone? Una notizia meravigliosa, sotto tutti i punti di vista. Non era affatto scontata. Lei è stata straordinaria in questo recupero. C'è anche il ruolo di portabandiera, quindi siamo tutti molto felici". Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, a margine di un evento a Roma, parlando del rientro alle gare di Federica Brignone, che domani sarà al cancelletto di partenza del gigante di Kronplatz. 

"Goggia? Spero che stia tenendo le gare buone per i Giochi"

Poi, parlando dei recenti risultati di Sofia Goggia: "Se si sta tenendo le gare giuste per le Olimpiadi? Non solo spero, ma penso di sì. E' un cavallo di razza, poi se c'è una che ama quella pista (Cortina, ndr) è lei con Lindsey Vonn. Credo che i due eventi top saranno la finale dell'hockey, con tutte le star della Nhl, e la discesa libera femminile, con tantissime campionesse come Goggia, Brignone e Vonn, che sta realizzando un'impresa sportiva tra le più grandi di sempre", ha concluso. 

