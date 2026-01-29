Offerte Sky
Milano-Cortina, Coventry (Cio): "Organizzazione meravigliosa, si sente aria di casa"

milano-cortina

La presidente del Cio ha incontrato, insieme al presidente della Fondazione Milano-Cortina Malagò, il presidente della Regione Lombardia Fontana: "Qui A Milano si percepisce lo spirito olimpico, c'è un'organizzazione meravigliosa"

MILANO-CORTINA, IL CALENDARIO COMPLETO

"Gli atleti stanno arrivando e ovunque percepiamo lo spirito olimpico. Arrivare a Milano è stato un po' come arrivare a casa, ho colto grande calore e affetto. Ho trovato di fronte una squadra fantastica, un'organizzazione meravigliosa". Così la presidente del Cio, Kirsty Coventry, incontrando a Palazzo Lombardia il governatore della Regione, Attilio Fontana. Accompagnata dal presidente di Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò, Coventry ha fatto il punto in vista delle gare. "Tutti fanno la propria parte, gli stakeholder sono estremamente attivi. C'è stato un grossissimo lavoro e ora siamo vicini alla linea di partenza".

