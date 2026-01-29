Papa Leone XIV: "Giochi siano ponte tra popoli"

Offerte Sky
Milano-Cortina, Papa Leone XIV: "Giochi olimpici costruiscano ponti tra popoli"

Olimpiadi

Papa Leone XIV - durante una celebrazione nella chiesa di San Babila a Milano, della 'Croce degli sportivi' - ha parlato dei Giochi Olimpici invernali: "Contribuiscano a costruire ponti tra culture e popoli, promuovendo l'accoglienza, la solidarietà e la pace"

L'auspicio di Papa Leone XIV è che le Olimpiadi di Milano Cortina "contribuiscano a costruire ponti tra culture e popoli, promuovendo l'accoglienza, la solidarietà e la pace" e per questo pregherà. In occasione della consegna da parte di Athletica Vaticana, durante una celebrazione nella chiesa di San Babila a Milano, della 'Croce degli sportivi' ormai tradizione dalle Olimpiadi di Londra 2012, il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, ha indirizzato questo messaggio con la benedizione papale all'arcivescovo di Milano, Mario Delpini. - "Papa Leone XIV - è il messaggio - rivolge il cordiale saluto a quanti prendono parte alla celebrazione di accoglienza nella chiesa di San Babila della croce olimpica degli sportivi in apertura dei giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina". La speranza è che i Giochi suscitino "sentimenti di amicizia e di fraternità, rinsaldando la consapevolezza del valore dello sport al servizio dello sviluppo integrale della persona umana".

