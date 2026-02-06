Terzo giorno di Olimpiadi. In attesa della cerimonia inaugurale di stasera, diversi azzurri sono già in gara. Come Dominik Fischnaller, impegnato nelle prove di slittino: 5° davanti al connazionale Felderer. Lontana dalle migliori invece Annika Sieff nel salto con gli sci. Vincono Mosaner e Constantini nel doppio misto di curling contro la Svizzera. Nel pattinaggio di figura la coppia Guignard-Fabbri è 5^ nella rhythm dance del team event

MILANO-CORTINA, RISULTATI E NEWS DI OGGI LIVE