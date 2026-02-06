Olimpiadi Milano Cortina, i risultati di oggi degli italianigli italiani
Terzo giorno di Olimpiadi. In attesa della cerimonia inaugurale di stasera, diversi azzurri sono già in gara. Come Dominik Fischnaller, impegnato nelle prove di slittino: 5° davanti al connazionale Felderer. Lontana dalle migliori invece Annika Sieff nel salto con gli sci. Vincono Mosaner e Constantini nel doppio misto di curling contro la Svizzera. Nel pattinaggio di figura la coppia Guignard-Fabbri è 5^ nella rhythm dance del team event
- Prove in corso nello slittino. La quinta manche d'allenamento è stata vinta dall'austriaco Kindl davanti al connazionale Muller e al tedesco Loch. Bene gli azzurri: 5° Fischnaller, 6° Felderer, 13° Gufler
- Nel salto con gli sci femminile Normal Hill, Nika Prevc sta facendo il vuoto anche oggi. Ha vinto le prime due serie di allenamento (in totale 4 su 5), alzando di molto l'asticella. La migliore delle azzurre è sempre Annika Sieff, lontana però dalla top-15
- Amos Mosaner e Stefania Constantini vincono la terza gara del torneo di doppio misto di curling. Battuta 12-4 la Svizzera, che ha concesso il successo agli azzurri al termine del sesto end (otto totali quelli previsti nel doppio misto). Il bilancio della coppia italiana sale a 2-1 dopo la vittoria contro la Corea del Sud e la sconfitta col Canada
- Nella rhythm dance del team event di pattinaggio di figura, la coppia italiana Guignard-Fabbri chiude al 5° posto con 83.54 punti e ottiene 6 punti nella classifica che determinerà il piazzamento finale. Vincono il segmento di gara gli statunitensi Chock-Bates (91.06) davanti ai francesi Fournier Beaudry-Cizeron (89.98) e ai britannici Fear-Gibson (86.85)