Valentino Rossi ha parlato al 'Corriere della Sera' e 'Repubblica' del famoso video sul tram milanese durante la cerimonia di apertura con Mattarella: "Lo capisci subito che tutti gli vogliono bene. Averlo davanti comporta avere a che fare con una certa aura. Mi ha chiesto del Motomondiale e se ce la facciamo a battere gli spagnoli. Olimpiadi? Sport bellissimi, quelli della discesa pazzi come noi della MotoGP"

"Il presidente Mattarella è davvero un figo. Sereno, semplice, ti mette subito a tuo agio. Come fosse il papà e il nonno di tutti". A dirlo è Valentino Rossi, grande protagonista insieme al Presidente della Repubblica dell'ormai famosissimo (e apprezzatissimo) video sul tram milanese durante la cerimonia di apertura dei Giochi. A Repubblica, nell'intervista a Massimo Calandri, Rossi ha parlato di tutta l'emozione per quell'incontro così speciale: "Lo capisci subito che tutti gli vogliono bene. C'è gente che, appena la vedi, ti trasmette subito una emozione. È come se ne sentissi tutta la carica, il peso".

"Allora ce la facciamo a batterli questi spagnoli?" Un incontro con Mattarella, a dire il vero, c'era già stato, al Quirinale nel 2022 dopo il ritiro dalle moto, ma durante un'udienza collettiva. Storia diversa per il video sul tram: "Un'emozione unica — ha detto Rossi a Giorgio Terruzzi sul Corriere — per me Mattarella è un simbolo, una persona che emana positività, rispetto. Avere davanti questo signore saggio e illustre comporta avere a che fare con una certa aura. Il Presidente mi ha anche chiesto come siamo messi nel Motomondiale e come sta Bagnaia. L’ho rassicurato e lui: 'Bene, allora ce la facciamo a batterli questi spagnoli?' Un grande".

"I ragazzi della discesa dei pazzi come noi piloti" Infine, Rossi sulle Olimpiadi: "Sono un appassionato di snowboard, prendo la tavola appena è possibile" ha confidato a Repubblica. "Sono un fan di tutti gli sport sulla neve — di nuovo al Corriere — . Oh, questi ragazzi vanno giù a 150 orari, sono una banda di pazzi scatenati come noi della MotoGP".