Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Vai allo speciale Olimpiadi Invernali 2026
Arrow-link
Arrow-link

Valentino Rossi: "Con Mattarella un'emozione unica, è come se fosse papà e nonno di tutti"

milano-cortina

Valentino Rossi ha parlato al 'Corriere della Sera' e 'Repubblica' del famoso video sul tram milanese durante la cerimonia di apertura con Mattarella: "Lo capisci subito che tutti gli vogliono bene. Averlo davanti comporta avere a che fare con una certa aura. Mi ha chiesto del Motomondiale e se ce la facciamo a battere gli spagnoli. Olimpiadi? Sport bellissimi, quelli della discesa pazzi come noi della MotoGP"

MILANO-CORTINA, DISCESA FEMMINILE LIVE - RISULTATI E NEWS LIVE 

"Il presidente Mattarella è davvero un figo. Sereno, semplice, ti mette subito a tuo agio. Come fosse il papà e il nonno di tutti". A dirlo è Valentino Rossi, grande protagonista insieme al Presidente della Repubblica dell'ormai famosissimo (e apprezzatissimo) video sul tram milanese durante la cerimonia di apertura dei Giochi. A Repubblica, nell'intervista a Massimo Calandri, Rossi ha parlato di tutta l'emozione per quell'incontro così speciale: "Lo capisci subito che tutti gli vogliono bene. C'è gente che, appena la vedi, ti trasmette subito una emozione. È come se ne sentissi tutta la carica, il peso".

"Allora ce la facciamo a batterli questi spagnoli?"

Un incontro con Mattarella, a dire il vero, c'era già stato, al Quirinale nel 2022 dopo il ritiro dalle moto, ma durante un'udienza collettiva. Storia diversa per il video sul tram: "Un'emozione unica — ha detto Rossi a Giorgio Terruzzi sul Corriere — per me Mattarella è un simbolo, una persona che emana positività, rispetto. Avere davanti questo signore saggio e illustre comporta avere a che fare con una certa aura. Il Presidente mi ha anche chiesto come siamo messi nel Motomondiale e come sta Bagnaia. L’ho rassicurato e lui: 'Bene, allora ce la facciamo a batterli questi spagnoli?' Un grande".

"I ragazzi della discesa dei pazzi come noi piloti"

Infine, Rossi sulle Olimpiadi: "Sono un appassionato di snowboard, prendo la tavola appena è possibile" ha confidato a Repubblica. "Sono un fan di tutti gli sport sulla neve — di nuovo al Corriere — . Oh, questi ragazzi vanno giù a 150 orari, sono una banda di pazzi scatenati come noi della MotoGP".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Olimpiadi: Altre Notizie

Milano-Cortina: i risultati di oggi degli azzurri

milano-cortina

Nuova giornata di Giochi a Milano-Cortina e nuovi impegni per gli azzurri. Quarta medaglia: il...

Bronzo Goggia in discesa a Cortina. Vince Johnson

MILANO-CORTINA

Terzo posto per Sofia Goggia alle spalle della statunitense Johnson e della tedesca Aicher nella...

Snowboard e Biathlon: l'Italia insegue le medaglie

live milano-cortina

Sofia Goggia nella storia: l'azzurra conquista il bronzo nella discesa femminile. Si assegnano...

Olimpiadi, il programma di domenica 8 febbraio

Olimpiadi invernali

Sarà una super domenica ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina, con l'Italia che sogna la medaglia...

Brignone, è un "sì": farà la libera di Cortina

Olimpiadi invernali

Federica Brignone sarà al via della discesa libera sulla pista Olympia delle Tofane, a Cortina....
VAI ALLA SEZIONE

OLIMPIADI: ALTRE NEWS