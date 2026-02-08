Olimpiadi, il programma di domenica 8 febbraio

Sarà una super domenica ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina, con l'Italia che sogna la medaglia in più discipline. Riflettori sulla Olympia delle Tofane per la discesa libera femminile, ma anche su Livigno per il gigante parallelo di snowboard (sia maschile che femminile) e su Anterselva per la staffetta mista di biathlon. C'è Davide Ghiotto nei 5.000 metri di pattinaggio di velocità, in serata si chiude il team event di pattinaggio di figura

Dallo sci alpino al biathlon, passando per snowboard, pattinaggio di velocità e pattinaggio di figura. Sono tante le chance di medaglia per l'Italia nella seconda giornata delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Si parte alle 11.30 con la discesa libera femminile, sulla Olympia delle Tofane di Cortina. Le speranze azzurre sono tutte riposte su Sofia Goggia e Federica Brignone, ma c'è anche chi sogna l'exploit come Laura Pirovano. Da Cortina a Livigno per il gigante parallelo di snowboard, con l'Italia competitiva sia in campo maschile (5 vittorie su 7 gare quest'anno in Coppa del Mondo per gli azzurri) che in campo femminile. In contemporanea inizierà il programma del biathlon ad Anterselva, con la staffetta mista. Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer andranno subito a caccia della medaglia. Nel pomeriggio ci sarà Davide Ghiotto impegnato nei 5.000 metri (pattinaggio di velocità), mentre in serata si chiuderà il team event di pattinaggio di figura. Tra gli altri eventi di giornata, prosegue il girone di doppio misto di curling con un doppio impegno per Constantini/Mosaner, prima contro la Repubblica Ceca e poi con la Gran Bretagna.