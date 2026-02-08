Olimpiadi, il programma di domenica 8 febbraio

Sarà una super domenica ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina, con l'Italia che sogna la medaglia in più discipline. Riflettori sulla Olympia delle Tofane per la discesa libera femminile, ma anche su Livigno per il gigante parallelo di snowboard (sia maschile che femminile) e su Anterselva per la staffetta mista di biathlon. C'è Davide Ghiotto nei 5.000 metri di pattinaggio di velocità, in serata si chiude il team event di pattinaggio di figura
Dallo sci alpino al biathlon, passando per snowboard, pattinaggio di velocità e pattinaggio di figura. Sono tante le chance di medaglia per l'Italia nella seconda giornata delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Si parte alle 11.30 con la discesa libera femminile, sulla Olympia delle Tofane di Cortina. Le speranze azzurre sono tutte riposte su Sofia Goggia e Federica Brignone, ma c'è anche chi sogna l'exploit come Laura Pirovano. Da Cortina a Livigno per il gigante parallelo di snowboard, con l'Italia competitiva sia in campo maschile (5 vittorie su 7 gare quest'anno in Coppa del Mondo per gli azzurri) che in campo femminile. In contemporanea inizierà il programma del biathlon ad Anterselva, con la staffetta mista. Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer andranno subito a caccia della medaglia. Nel pomeriggio ci sarà Davide Ghiotto impegnato nei 5.000 metri (pattinaggio di velocità), mentre in serata si chiuderà il team event di pattinaggio di figura. Tra gli altri eventi di giornata, prosegue il girone di doppio misto di curling con un doppio impegno per Constantini/Mosaner, prima contro la Repubblica Ceca e poi con la Gran Bretagna.
Milano-Cortina 2026, il programma di domenica 8 febbraio
- ore 9 - SNOWBOARD: PGS donne - Qualificazioni
- ore 9 - SNOWBOARD: PGS uomini - Qualificazioni
- ore 10.05 - CURLING (doppio misto, fase a gironi): Norvegia-Rep. Ceca, Estonia-Corea del Sud
- ore 11.30 - SCI ALPINO: Discesa libera donne
- ore 12.30 - SCI DI FONDO: Skiathlon uomini
- ore 13.00 - SNOWBOARD: PGS donne - Fasi finali
- ore 13.24 - SNOWBOARD: PGS uomini - Fasi finali
- ore 14.05 - BIATHLON: Staffetta mista
- ore 14.35 - CURLING (doppio misto, fase a gironi): Canada-Svezia, Gran Bretagna-Svizzera, Stati Uniti-Estonia, ITALIA-Repubblica Ceca
- ore 16 - PATTINAGGIO DI VELOCITA': 5.000m uomini
- ore 16.40 - HOCKEY SU GHIACCIO (donne, fase a gironi): Francia-Svezia
- ore 17 - SLITTINO: Singolo uomini (manche 3&4)
- ore 19.05 - CURLING (doppio misto, fase a gironi): ITALIA-Gran Bretagna, Svezia-Stati Uniti, Svizzera-Norvegia, Canada-Corea del Sud
- ore 19.30 - PATTINAGGIO DI FIGURA: Team event - Libero coppie artistico
- ore 19.30 - SNOWBOARD: Big Air donne - Qualificazioni
- ore 20.45 - PATTINAGGIO DI FIGURA: Team event - Libero singolo donne
- ore 21.10 - HOCKEY SU GHIACCIO (donne, fase a gironi): Rep. Ceca-Finlandia
- ore 21.55 - PATTINAGGIO DI FIGURA: Team Event - Libero singolo uomini