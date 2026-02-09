Offerte Sky
Olimpiadi Milano Cortina, i risultati delle gare di oggi in diretta live

live Olimpiadi invernali

Dopo una domenica da record di medaglie azzurre, si torna a gareggiare a Milano-Cortina. Dalle ore 10 Constantini-Mosaner nel curling devono battere gli USA per non trovare la Gran Bretagna in semifinale (che si svolgerà in serata). Oggi anche la combinata a squadre maschile di sci alpino. Poi toccherà alle ragazze dell'hockey, infine si chiude con la danza. Tutti i risultati e le news in diretta aggiornate minuto per minuto

IL CALENDARIO - IL MEDAGLIERE

LIVE

Inizia Italia-USA nel curling doppio misto

Ultima partita del round robin per Stefania Constantni e Amos Mosaner: se battiamo gli USA questa sera in semifinale eviteremo la Gran Bretagna, principale candidata all'oro

In serata il pattinaggio di figura con il Corto Coppie Danza

Dopo il bronzo conquistato nel Team Event a partire dalle 19.20, al Forum di Assago, in pista gli azzurri Marco Fabbri e Charléne Guignard

Alle 19 il salto con gli sci maschile

Alle 19 anche una delle prove più spettacolari, il salto con gli sci maschile con gli azzurri Giovanni Bresadola, Francesco Ceconai e Alex Insa

Alle 17.30 i 1000 metri femminili di pattinaggio di velocità

A difendere i colori azzurri sulla pista di Rho sarà Maybritt Vigl

Slittino donne, nel pomeriggio prima e seconda manche

Nello slittino donne nel pomeriggio le prime due manche con le azzurre Verena Hofer e Sandra Robatischer

Alle 12.30 la finale Slopestyle femminile

Alle 12.30 a Livigno la finale dello Slopestyle femminile, in gara anche l'azzurra Maria Gasslitter

Alle 12.10 Italia-Giappone di hockey femminile

Dopo la vittoria all'esordio contro la Francia, le azzurre dell'hockey tornano in campo alle 12.10 contro il Giappone per la seconda partita dell'Italia nel gruppo B

Il calendario completo di Milano-Cortina

Qui tutto il calendario compleato di Milano-Cortina con tutte le gare in programma

L'ultimo turno del round robin di curling doppio misto:

  • Italia-USA
  • Svizzera-Canada
  • Norvegia-Corea del Sud
  • Rep. Ceca-Estonia

Le medaglie in palio

Medaglie in palio nello slopestyle femminile, nel salto con gli sci (trampolino NH individuale uomini), nel big air femminile e nel pattinaggio di velocità (1.000 metri donne).

C'è anche la combinata a squadre di sci: la squadra azzurra

Nello sci alpino, invece, è in programma la combinata a squadra maschile (discesa libera+slalom). L'Italia si presenterà con quattro coppie: Franzoni/Vinatzer, Paris/Sala, Casse/Saccardi e Schieder/Kastlunger.

Giornata decisiva per Constantini/Mosaner

Una giornata decisiva nel doppio misto per la coppia Constantini/Mosaner, già certi della semifinale. Gli azzurri sfideranno gli Stati Uniti alle 10.05, nell'ultimo match del round robin che stabilirà il piazzamento finale. In caso di vittoria, la coppia italiana ritroverebbe in semifinale (alle 18.05) sempre gli Stati Uniti; in caso di sconfitta, invece, incrocerebbero la Gran Bretagna.

Olimpiadi, il programma di lunedì 9 febbraio

Il programma della serata:

  • ore 19.00 - SALTO CON GLI SCI: Individuale NH uomini
  • ore 19.20 - PATTINAGGIO DI FIGURA: Danza ghiaccio - Danza ritmica
  • ore 19.30 - SNOWBOARD: Big Air donne (Finale)
  • ore 20.40 - HOCKEY SU GHIACCIO (donne, fase a gironi): Svizzera-Stati Uniti
  • ore 21.10 - HOCKEY SU GHIACCIO (donne, fase a gironi): Canada-Rep. Ceca

Il programma del pomeriggio:

  • ore 14.00 - SCI ALPINO: Slalom - Combinata a squadre uomini
  • ore 16.40 - HOCKEY SU GHIACCIO (donne, fase a gironi): Germania-Francia
  • ore 17.00 - SLITTINO: Singolo donne (manche 1&2)
  • ore 17.30 - PATTINAGGIO DI VELOCITA': 1000m donne
  • ore 18.05 - CURLING: Semifinali doppio misto

Il programma della mattinata

  • ore 10.05 - CURLING (doppio misto, fase a gironi): Svizzera-Canada, Stati Uniti-ITALIA, Norvegia-Corea del Sud, Repubblica Ceca-Estonia
  • ore 10.30 - SCI ALPINO: Discesa libera - Combinata a squadre uomini
  • ore 12.10 - HOCKEY SU GHIACCIO (donne, fase a gironi): Giappone-ITALIA
  • ore 12.30 - SCI ACROBATICO: Slopestyle donne (Finale)

L'Italia al terzo posto nel medagliere

Con le medaglie di ieri l'Italia è terza nel medagliere e ha un totale di 9 medaglie nei primi due giorni. Un inizio davvero trionfale

Il medagliere delle Olimpiadi di Milano-Cortina

Ieri domenica da record: mai 6 medaglie in un giorno per l'Italia

Ieri domenica da ricordare: record di medaglie in un giorno per l'Italia alle Olimpiadi invernali: sono 6. Sofia Goggia bronzo in discesa, è la prima con 3 medaglie di fila nella stessa specialità. Bronzo per Lorello nei 5000m pattinaggio velocità e per Fischnaller nello slittino. Bronzo anche per Lucia Dalmasso nel parallelo snowboard e nel Team Event di pagginaggio, staffetta mista del biathlon argento. Qui tutte le medaglie azzurre

Tutte le medaglie azzurre a Milano-Cortina

Tutte le medaglie azzurre a Milano-Cortina

Dominik Fischnaller: "Non poteva andare meglio di così"

Dopo la medaglia di bronzo conquistata nello slittino, Dominik Fischnaller ha parlato a Sky Sport: "Non poteva andare meglio. Sono molto contento, non potevo conquistare la medaglia in un posto migliore di questo. Qui a Cortina ci sentiamo a casa, è la pista più bella del mondo". Sulla differenza tra questo bronzo e quello di Pechino: "Questo ha un grosso peso. Avevo più pressione rispetto a Pechino, ecco perché vincere a casa è ancora più speciale"

Fischnaller: 'Non poteva andare meglio di così'. VIDEO

Fischnaller: 'Non poteva andare meglio di così'. VIDEO

Team event pattinaggio, tutta la gioia degli azzurri dopo il bronzo

Karl come Balotelli: l’esultanza show per Milano-Cortina 2026 fa il giro del web

Freddo? Macché...  Dopo aver conquistato la medaglia d'oro nello slalom parallelo gigante di snowboard (la sua quarta medaglia olimpica), l'atleta austriaco Benjamin Karl (40 anni!) ha deciso di lasciarsi andare a una delle esultanze che potrebbero essere ricordate anche al termine di queste Olimpiadi. Via i vestiti come Hulk e Super Mario Balotelli a Euro 2012, dopo un urlo liberatorio si è tuffato nella neve. Guarda le foto

Karl come Balotelli: l'esultanza 'muscolare' per Milano-Cortina 2026 è virale

Karl come Balotelli: l’esultanza ‘muscolare’ per Milano-Cortina 2026 è virale

Buonfiglio: "Continuiamo così, non facciamo calcoli"

Dopo una domenica fantastica per l'Italia con il record di medaglie in un giorno alle Olimpiadi invernali, il presidente del Coni Buonfiglio ha parlato a Sky Sport: "Abbiamo la fortuna di avere atlete e atleti che hanno curato nel dettaglio la loro preparazione. L'Olimpiade è una sfida particolarmente difficile. La nostra filosofia è stata sempre quella di mettere gli atleti e le atlete al centro per far vedere quello che valgono. E lo stanno dimostrando. Continuiamo così, non facciamo calcoli". Sul bronzo di Sofia Goggia: "Sofia ha fatto un miracolo. È stata una bellissima medaglia, ora aspettiamo il SuperG". Nel VIDEO l'intervista completa

Buonfiglio: 'Continuiamo così, non facciamo calcoli'. VIDEO

Buonfiglio: 'Continuiamo così, non facciamo calcoli'. VIDEO

Lorello dopo il bronzo: "E' il capitolo più importante della mia vita"

La gioia, quasi incredula, di Riccardo Lorello, un altro dei grandi protagonisti di ieri, dopo la medaglia di bronzo nei 5000 metri di pattinaggio velocità. Nel video la sua intervista

Lorello dopo il bronzo: 'E' il capitolo più importante della mia vita'

Lorello dopo il bronzo: 'E' il capitolo più importante della mia vita'

Lindsey Vonn operata dopo la caduta in discesa all'Olimpiade di Milano-Cortina

Caduta choc per Lindsey Vonn nella discesa di Milano Cortina. L'americana - una delle favorite e in gara nonostante il crociato rotto - è finita a terra dopo pochi secondi, prima del primo intermedio. In zona d'arrivo è calato il silenzio e si sono sentite le urla di dolore della sciatrice. Poi l'arrivo dell'elicottero per i soccorsi. Trasferita a Treviso è stata operata per la stabilizzazione di una frattura alla gamba sinistra

Lindsey Vonn operata dopo la brutta caduta nella discesa all'Olimpiade di Milano-Cortina

Lindsey Vonn operata dopo la brutta caduta nella discesa all'Olimpiade di Milano-Cortina

Brignone dopo la discesa: "Bella giornata. Ora devo far riposare le gambe"

Decima posizione per Federica Brignone nella discesa olimpica femminile a Cortina d'Ampezzo. L'azzurra ha commentato la sua prestazione, dopo un anno difficile a causa del grave infortunio dello scorso aprile: "E' stata una bella giornata. E' stato veramente difficile essere qui. Ora ho bisogno di un po' di riposo soprattutto per le gambe". Sul bronzo di Sofia Goggia: "Complimenti e peccato per l'errore". Nel video la sua intervista

Brignone: 'Bella giornata. Ora devo far riposare le gambe'

Brignone: 'Bella giornata. Ora devo far riposare le gambe'

Goggia: "Completato tris medaglie, ora posso ripartire"

La soddisfazione di Sofia Goggia dopo il bronzo conquistato nella discesa libera olimpica a Cortina: "Ho completato il trittico di medaglia. Ora posso ripartire... ". Sul ruolo da favorita della vigilia: "Tutti si aspettavano vincessi l'oro, ma oggi non è stato semplice. Ho commesso un errore sullo Schuss delle Tofane, ma tre podi in tre edizioni consecutive dei Giochi sono qualcosa di strabiliante". Nel video la sua intervista

Goggia: 'Completato tris medaglie. Ora posso ripartire...'

Goggia: 'Completato tris medaglie. Ora posso ripartire...'

Riviviamo il capolavoro di Sofia Goggia

Terzo posto per Sofia Goggia alle spalle della statunitense Johnson e della tedesca Aicher nella discesa olimpica di Milano-Cortina, sulla pista Olympia delle Tofane. Brutta caduta per Lindsey Vonn. Sesta Pirovano, decima Brignone, undicesima Nicol Delago. Rivivi la gara

Oro, Argento e Bronzo: il podio di Bragagna del 9 febbraio

Il vodcast esclusivo di Sky Sport con l'analisi dell'ultima giornata olimpica e la presentazione di quella che sta per iniziare attraverso l'inconfondibile voce di chi lo sport lo vive e lo racconta da una vita. Dalla terribile caduta di Lindsey Vonn alla domenica da record dell'Italia con 6 medaglie, che potevano essere persino di più. Ma proiettati già alle prossime sfide, a partire da quelle di Constantini-Mosaner nel doppio misto di curling, oggi c'è la semifinale...

Oro, Argento e Bronzo: il podio di Franco Bragagna del 9 febbraio

Oro, Argento e Bronzo: il podio di Franco Bragagna del 9 febbraio

Un altro giorno di gare, si parte con il curling

Buongiorno!

Dopo una domenica da record assoluto di medaglie azzurre si torna a gareggiare. Si inizia con il doppio misto curling, con l'Italia già in semifinale ma che dovrà battere gli USA per non trovare poi la Gran Bretagna. Poi la combinata maschile a squadre di sci alpino. Qui tutte le news e i risultati live. Buona Olimpiade!

Milano-Cortina, i risultati e le news di oggi:

