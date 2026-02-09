Dopo una domenica fantastica per l'Italia con il record di medaglie in un giorno alle Olimpiadi invernali, il presidente del Coni Buonfiglio ha parlato a Sky Sport: "Abbiamo la fortuna di avere atlete e atleti che hanno curato nel dettaglio la loro preparazione. L'Olimpiade è una sfida particolarmente difficile. La nostra filosofia è stata sempre quella di mettere gli atleti e le atlete al centro per far vedere quello che valgono. E lo stanno dimostrando. Continuiamo così, non facciamo calcoli". Sul bronzo di Sofia Goggia: "Sofia ha fatto un miracolo. È stata una bellissima medaglia, ora aspettiamo il SuperG". Nel VIDEO l'intervista completa