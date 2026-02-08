Nuova giornata di Giochi a Milano-Cortina e nuovi impegni per gli azzurri. Nello slittino femminile Verna Hofer è in top 10 nelle ultime due prove. 7 azzurri (tra maschile e femminile) dello snowboard parallelo in finale. Oggi è il grande giorno della discesa libera femminile con Goggia e Brignone in gare con il sogno di una medaglia. Qui tutti i risultati di oggi degli italiani

MILANO-CORTINA LIVE: RISULTATI E NEWS LIVE - DISCESA FEMMINILE LIVE