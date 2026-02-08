Offerte Sky
Olimpiadi Milano Cortina, i risultati degli italiani

milano-cortina

Nuova giornata di Giochi a Milano-Cortina e nuovi impegni per gli azzurri. Nello slittino femminile Verna Hofer è in top 10 nelle ultime due prove. 7 azzurri (tra maschile e femminile) dello snowboard parallelo in finale. Oggi è il grande giorno della discesa libera femminile con Goggia e Brignone in gare con il sogno di una medaglia. Qui tutti i risultati di oggi degli italiani

MILANO-CORTINA LIVE: RISULTATI E NEWS LIVE - DISCESA FEMMINILE LIVE

  • Nelle ultime due prove del singolo di slittino femminile domina la Germania con la doppietta Fraebel-Taubitz. Tra le italiane la migliore è Verena Hofer, ottava e quinta nelle due discese. Più staccata invece Robatscher (21^ e 16^). Domani - lunedì 9 febbraio - a partire dalle 17 le prime due manche della finale. 
  • Snowboard: Lucia Dalmasso, Jasmin Coratti e Elisa Caffont qualificate tra le prime 16 del gigante parallelo femminile. Unica eliminata tra le azzurre Sofia Valle
  • Snowboard: Roland Fischnaller, Aaron March, Mirko Felicetti e Maurizio Bormolini passano alle finali del gigante parallelo maschile.

