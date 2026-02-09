Offerte Sky
Olimpiadi Milano Cortina, il programma delle gare di oggi

Day-4 alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Nel doppio misto di curling Italia qualificata alle semifinali ma sfida agli USA decisiva per non trovare la Gran Bretagna. Nello sci alpino è in programma la combinata a squadre. Di seguito il programma di lunedì 9 febbraio

IL CALENDARIO E TUTTI I RISULTATI

Quarta giornata alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Un lunedì con i riflettori puntati sul curling. Una giornata decisiva nel doppio misto per la coppia Constantini/Mosaner, già certi della semifinale. Gli azzurri sfideranno gli Stati Uniti alle 10.05, nell'ultimo match del round robin che stabilirà il piazzamento finale. In caso di vittoria, la coppia italiana ritroverebbe in semifinale (alle 18.05) sempre gli Stati Uniti; in caso di sconfitta, invece, incrocerebbero la Gran Bretagna. Nello sci alpino, invece, è in programma la combinata a squadra maschile (discesa libera+slalom). L'Italia si presenterà con quattro coppie: Franzoni/Vinatzer, Paris/Sala, Casse/Saccardi e Schieder/Kastlunger. Medaglie in palio nello slopestyle femminile, nel salto con gli sci (trampolino NH individuale uomini), nel big air femminile e nel pattinaggio di velocità (1.000 metri donne).

Il medagliere delle Olimpiadi di Milano-Cortina

Milano-Cortina, il programma di lunedì 9 febbraio

  • ore 10.05 - CURLING (doppio misto, fase a gironi): Svizzera-Canada, Stati Uniti-ITALIA, Norvegia-Corea del Sud, Repubblica Ceca-Estonia
  • ore 10.30 - SCI ALPINO: Discesa libera - Combinata a squadre uomini
  • ore 12.10 - HOCKEY SU GHIACCIO (donne, fase a gironi): Giappone-ITALIA
  • ore 12.30 - SCI ACROBATICO: Slopestyle donne (Finale)
  • ore 14.00 - SCI ALPINO: Slalom - Combinata a squadre uomini
  • ore 16.40 - HOCKEY SU GHIACCIO (donne, fase a gironi): Germania-Francia
  • ore 17.00 - SLITTINO: Singolo donne (manche 1&2)
  • ore 17.30 - PATTINAGGIO DI VELOCITA': 1000m donne
  • ore 18.05 - CURLING: Semifinali doppio misto
  • ore 19.00 - SALTO CON GLI SCI: Individuale NH uomini
  • ore 19.20 - PATTINAGGIO DI FIGURA: Danza ghiaccio - Danza ritmica
  • ore 19.30 - SNOWBOARD: Big Air donne (Finale)
  • ore 20.40 - HOCKEY SU GHIACCIO (donne, fase a gironi): Svizzera-Stati Uniti
  • ore 21.10 - HOCKEY SU GHIACCIO (donne, fase a gironi): Canada-Rep. Ceca

Rossi: "Mattarella un grande, un'emozione unica"

Valentino Rossi ha parlato al 'Corriere della Sera' e 'Repubblica' del famoso video sul tram...

Bronzo Goggia in discesa a Cortina. Vince Johnson

Terzo posto per Sofia Goggia alle spalle della statunitense Johnson e della tedesca Aicher nella...

Milano-Cortina: i risultati di oggi degli azzurri

Nuova giornata di Giochi a Milano-Cortina e nuovi impegni per gli azzurri. Arriviamo a 7 medaglie...

Lorello bronzo nei 5000, e ora tocca a Fischnaller

Straordinario bronzo di Lorello nei 5000 metri pattinaggio velocità. La staffetta mista del...

Olimpiadi, il programma di domenica 8 febbraio

Sarà una super domenica ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina, con l'Italia che sogna la medaglia...
