Day-4 alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Nel doppio misto di curling Italia qualificata alle semifinali ma sfida agli USA decisiva per non trovare la Gran Bretagna. Nello sci alpino è in programma la combinata a squadre. Di seguito il programma di lunedì 9 febbraio

Quarta giornata alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Un lunedì con i riflettori puntati sul curling. Una giornata decisiva nel doppio misto per la coppia Constantini/Mosaner, già certi della semifinale. Gli azzurri sfideranno gli Stati Uniti alle 10.05, nell'ultimo match del round robin che stabilirà il piazzamento finale. In caso di vittoria, la coppia italiana ritroverebbe in semifinale (alle 18.05) sempre gli Stati Uniti; in caso di sconfitta, invece, incrocerebbero la Gran Bretagna. Nello sci alpino, invece, è in programma la combinata a squadra maschile (discesa libera+slalom). L'Italia si presenterà con quattro coppie: Franzoni/Vinatzer, Paris/Sala, Casse/Saccardi e Schieder/Kastlunger. Medaglie in palio nello slopestyle femminile, nel salto con gli sci (trampolino NH individuale uomini), nel big air femminile e nel pattinaggio di velocità (1.000 metri donne).