Olimpiadi Milano-Cortina, i risultati degli italiani oggi in gara

milano-cortina

Nella combinata a squadre Franzoni/Vinatzer in testa dopo la discesa, quinti Paris/Sala, 12^ la coppia Casse/Saccardi. Nel curling doppio misto l'Italia batte gli USA e alle 18 ritroverà in semifinale proprio gli americani. Nello skeleton maschile ottimo Bagnis, primo dopo il primo allenamento, nel femminile indietro le italiane. Qui tutti i risultati degli azzurri

MILANO-CORTINA, RISULTATI E NEWS DI OGGI LIVE - VONN, BOLLETTINO ALLE 12: LE NEWS LIVE

  • Skeleton femminile, nella prima discesa Valentina Margaglio 5^, Alessandra Fumagalli 16^. Nella seconda discesa invece Margaglio 13^ e Fumagalli 16^
  • Terminata la discesa della combinata a squadre, in testa Giovanni Franzoni/Vinatzer davanti alla coppie svizzere Monney/Yule. Odermatt/Meillard. Le altre due coppie azzurre rimaste in gara: Paris/Sala quinti, Casse/Saccardi dodicesimi
  • Skeleton uomini, Amedeo Bagnis ha vinto la prima manche d'allenamento (56.12) davanti al superfavorito il britannico Matt Weston (quest'anno 5 vittorie in CdM su 7 gare, le altre due volte 2°). 12° l'altro azzurro Mattia Gaspari
  • Curling doppio misto, L'Italia batte gli USA 7-6 all'ultimo end ed è seconda nel round robin. Alle 18 la semifinale in cui Constantini-Mosaner affronteranno sempre gli statunitensi
  • Solo 11 atlete hanno preso parte alla prova cronometrata della discesa femminile per la combinata. Prima l'austriaca Ortlieb davanti alla compagna di squadra Puchner. Le italiane scese, Nadia Delago (4°) ed Elena Curtoni (6°)

