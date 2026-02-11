Dopo aver dichiarato aperti i Giochi di Milano Cortina, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà oggi e giovedì a Cortina per assistere ad alcune gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, tra cui il SuperG femminile che vedrà al via tra le italiane Sofia Goggia e Federica Brignone. Oggi pomeriggio il Capo dello Stato, che la scorsa settimana ha già dedicato tre giorni alle Olimpiadi invernali, arriverà nella località "Regina delle Dolomiti" dopo aver inaugurato a Trento l'anno accademico intitolando ad Alcide De Gasperi la Biblioteca universitaria centrale. Il programma presidenziale prevede per la giornata di giovedì anche la visita al Villaggio Olimpico dove, accolto dal presidente del Coni Luciano Buonfiglio e dal segretario generale Carlo Mornati, pranzerà con le atlete e gli atleti azzurri. Prima di lasciare il comune ampezzano, visiterà anche Casa Italia, ulteriore attenzione nei confronti dello sport italiano.