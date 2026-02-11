Olimpiadi invernali Milano Cortina, i risultati delle gare di oggi in diretta live
A Milano-Cortina si parte con il Super G a Bormio con lo squadrone azzurro a caccia di medaglie, nel pomeriggio tocca a Wierer e Vittozzi nel biathlon. Iniziano le manche dello slittino doppio. Mentre in serata l'esordio della nazionale di curling maschile contro la Svezia. Qui tutti i risultati e le news live
in evidenza
- Oro, argento e bronzo: il podio di Franco Bragagna
- Il programma delle gare di oggi
- Staffetta oro nello short track: sono 10 le medaglie azzurre
- La staffetta azzurra: "Medaglia magica"
- Arianna Fontana nella leggenda: 12 medaglie olimpiche
- Curling, Constantini-Mosaner bronzo nel doppio misto
- Il programma: gli azzurri in gara oggi
- Tutte le medaglie azzurre
- Il MEDAGLIERE
- Il calendario e tutti i risultati
Hockey maschile, oggi Italia-Svezia
È tutto pronto. Stasera l’Italia maschile dell’hockey su ghiaccio scende in campo. Alle 21.10, gli azzurri sul ghiaccio della Milano Santagiulia Ice Hockey Arena affronteranno la Svezia, non una passeggiata, nel primo match del Gruppo B delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. La giornata di ieri è stata dedicata alla rifinitura finale: un’ora di allenamento sul ghiaccio dell’impianto milanese per la squadra guidata da Jukka Jalonen, poi il classico morning skate nella mattinata di domani prima di concentrare tutte le energie sulla sfida inaugurale. Sarà l’inizio di un percorso affascinante e durissimo, che proseguirà venerdì 13 febbraio contro la Slovacchia e sabato 14 contro la Finlandia, con l’obiettivo di conquistare l’accesso al playoff del 17 febbraio, porta d’ingresso ai quarti di finale. A vent’anni dall’ultima apparizione olimpica a Torino 2006, l’Italia torna sul palcoscenico più importante, davanti al proprio pubblico, con la consapevolezza di non avere nulla da perdere
Super G maschile alle 11.30, la starting list e i pettorali degli azzurri:
- Nils Allegre (FRA)
- James Crawford (CAN)
- Ryan Cochran-Siegle (USA)
- Christof Innerhofer (ITA)
- Jan Zabystan (CZE)
- Alexis Monney (SUI)
- Franjo von Allmen (SUI)
- Raphael Haaser (AUT)
- Giovanni Franzoni (ITA)
- Marco Odermatt (SUI)
- Stefan Babinsky (AUT)
- Fredrik Moeller (NOR)
- Dominik Paris (ITA)
- Stefan Rogentin (SUI)
- Vincent Kriechmayr (AUT)
- Marco Schwarz (AUT)
- Mattia Casse (ITA)
- Miha Hrobat (SLO)
- Adrian Smiseth Sejersted (NOR)
- Cameron Alexander (CAN)
- Sam Morse (USA)
- Martin Cater (SLO)
- River Radamus (USA)
- Elian Lehto (FIN)
- Alban Elezi Cannaferina (FRA)
- Nils Alphand (FRA)
- Brodie Seger (CAN)
- Simon Jocher (GER)
- Kyle Negomir (USA)
- Riley Seger (CAN)
- Tiziano Gravier (ARG)
- Simen Sellaeg (NOR)
- Marco Pfiffner (LIE)
- Anton Grammel (GER)
- Barnabas Szollos (ISR)
- Andrej Drukarov (LTU)
- Denni Xhepa (ALB)
- Elvis Opmanis (LAT)
- Dmytro Shepiuk (UKR)
- Arnaud Alessandria (MON)
- Emeric Guerillot (POR)
- Cormac Comerford (IRL)
A Cortina il presidente Mattarella
Dopo aver dichiarato aperti i Giochi di Milano Cortina, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà oggi e giovedì a Cortina per assistere ad alcune gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, tra cui il SuperG femminile che vedrà al via tra le italiane Sofia Goggia e Federica Brignone. Oggi pomeriggio il Capo dello Stato, che la scorsa settimana ha già dedicato tre giorni alle Olimpiadi invernali, arriverà nella località "Regina delle Dolomiti" dopo aver inaugurato a Trento l'anno accademico intitolando ad Alcide De Gasperi la Biblioteca universitaria centrale. Il programma presidenziale prevede per la giornata di giovedì anche la visita al Villaggio Olimpico dove, accolto dal presidente del Coni Luciano Buonfiglio e dal segretario generale Carlo Mornati, pranzerà con le atlete e gli atleti azzurri. Prima di lasciare il comune ampezzano, visiterà anche Casa Italia, ulteriore attenzione nei confronti dello sport italiano.
Il programma della serata:
- ore 19.05 - CURLING (uomini, fase a gironi): Svezia-ITALIA, Canada-Germania, Rep. Ceca-Stati Uniti, Cina-Gran Bretagna
- ore 19.30 - PATTINAGGIO DI FIGURA: Danza (programma libero)
- ore 19.30 - SNOWBOARD: Halfpipe uomini (qualificazioni)
- ore 19.44 - SLITTINO: Doppio uomini (manche 2)
- ore 21.10 - HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, fase a gironi): ITALIA-Svezia
Il programma del pomeriggio:
- ore 14.15 - BIATHLON: Individuale donne
- ore 14.15 - SCI ACROBATICO: Gobbe donne (finali)
- ore 16.40 - HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, fase a gironi): Slovacchia-Finlandia
- ore 17.00 - SLITTINO: Doppio donne (manche 1)
- ore 17.51 - SLITTINO: Doppio uomini (manche 1)
- ore 18.30 - PATTINAGGIO DI VELOCITA': 1000m uomini
- ore 18.53 - SLITTINO: Doppio donne (manche 2)
Il programma della mattinata:
- ore 10.00 - COMBINATA NORDICA (NH): Salto di gara
- ore 10.30 - SNOWBOARD: Halfpipe donne (qualificazioni)
- ore 11.00 - SCI ACROBATICO: Gobbe donne (qualificazioni)
- ore 11.30 - SCI ALPINO: SuperG uomini
- ore 13.45 - COMBINATA NORDICA (NH): Fondo
Il programma di oggi
Mercoledì con grandi ambizioni di medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Una giornata che inizierà a Bormio, con il superG maschile sulla Stelvio. Attesa soprattutto per Giovanni Franzoni e Dominik Paris, a caccia del bis dopo il podio. Da Bormio si passerà ad Anterselva, per l'individuale femminile di biathlon. Una gara tanto attesa per Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer che dovranno fare i conti - soprattutto - con le sorelle Oeberg e la francese Jeanmonnot. L'Italia sogna in grande anche nel doppio femminile di slittino, con Andrea Voetter e Marion Oberhofer, e nella danza con la coppia Guignard/Fabbri. Infine inizieranno gli incontri di curling maschile e di hockey su ghiaccio maschile, con l'Italia subito protagonista.
Olimpiadi, il programma di mercoledì 11 febbraio
Vince la medaglia e poi...confessa un tradimento
Il campione norvegese dopo aver vinto la medaglia di bronzo confessa in lacrime il suo tradimento in diretta tv: "Sei mesi fa ho incontrato l'amore della mia vita ma l'ho tradita. Gliel'ho detto una settimana fa ed è stata la settimana peggiore della mia vita. Vorrei solo poter condividere tutto questo con lei". Poi le scuse al connazionale Botn, vincitore dell'oro: "Non volevo rubarti la scena"
'Ho tradito la donna della mia vita': Laegreid shock in tv dopo la medaglia
La quarta giornata di gare alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina ha regalato altre due medaglie all'Italia (oro nello short track staffetta mista e bronzo nel curling doppio misto), stabile al settimo posto nel medagliere. Nel complesso sono 11 le medaglie italiane, solo una in meno di quelle della Norvegia che è al comando
Il medagliere delle Olimpiadi di Milano-Cortina
Arianna Fontana a una medaglia dal record
Arianna Fontana non vuole smettere di stupire ed è sempre più nella storia. Dopo l'oro conquistato nella staffetta mista dello short track, l'azzurra sale a 12 medaglie in carriera ai Giochi ed è ora a meno una dal record di Edoardo Mangiarotti. Fontana va così sul podio per la sesta Olimpiade di fila, raggiunto Armin Zoeggeler
Arianna Fontana nella storia delle Olimpiadi: i numeri da record
Azzurri già da record: le medaglie azzurre
Medaglia d'oro nella staffetta mista short track per l'Italia, con Arianna Fontana (sempre più nella storia), Chiara Betti, Elisa Confortola, Thomas Nadalini, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser. Bronzo nel doppio misto di curling con la coppia Constantini-Mosaner. Con questi due risultati, l'Italia (a quota 11 dopo quattro giorni) ha conquistato medaglie in 8 discipline differenti, eguagliando il risultato di Pechino 2022. Qui tutte le medaglie azzurre
Tutte le medaglie azzurre a Milano-Cortina
Ieri l'oro nella staffetta mista short track
L’Italia ha vinto ieri la medaglia d’oro nella staffetta mista di short track. Grande festa sul ghiaccio per il sestetto azzurro composto da Arianna Fontana (12^ medaglia in 6 Olimpiadi, a -1 dal record assoluto di Mangiarotti), Chiara Betti, Elisa Confortola, Thomas Nadalini, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser. Nel VIDEO le emozioni dei protagonisti a Sky Sport
Arianna Fontana sempre più nella storia: oro nella staffetta mista di short track
Dallo sci al biathlon, la giornata a Milano-Cortina
Buongiorno!

Buona Olimpiade!