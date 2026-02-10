Fondazione Laureus Italia – nell’ambito del Programma Education Gen26 dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026, lancia il suo HUB: tre giorni di incontri, workshop, laboratori e talk in programma l’11-12 e 13 febbraio a Milano. Gli argomenti e gli ospiti coinvolti

ll progetto "Sport for Good" di Laureus Italia è stato inserito nel Programma Education Gen26 dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, con l'obiettivo di ispirare le nuove generazioni attraverso i valori olimpici e paralimpici e di utilizzare lo sport come catalizzatore del cambiamento sociale. Negli ultimi mesi sono state realizzate diverse iniziative congiunte, prima tra tutti la collaborazione su SC:ORE un progetto tra le Nazioni Unite e il CIO che si propone di esplorare approcci innovativi attraverso lo sport, incluso l'uso dello sport per prevenire la violenza, la criminalità giovanile e l’abuso di sostanze. I Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 rappresenteranno un'importante occasione per dare ulteriore risalto alla missione, ai valori, agli obiettivi e alla metodologia di Laureus. Per questo motivo la Fondazione ha deciso di creare, durante i Giochi, un Hub Laureus – una tre giorni che avrà l’obiettivo di condividere, promuovere, comunicare la missione che la guida da 25 anni, offrendo a tutti i partecipanti degli importanti spunti di riflessione. L’Hub è in programma l’11-12 e 13 febbraio presso l’Amico Charly di Milano, già partner di progetto della Fondazione.