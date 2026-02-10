Hub Laureus, tre giorni di incontri per il Programma Education Gen26 dell'Olimpiadea milano
Fondazione Laureus Italia – nell’ambito del Programma Education Gen26 dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026, lancia il suo HUB: tre giorni di incontri, workshop, laboratori e talk in programma l’11-12 e 13 febbraio a Milano. Gli argomenti e gli ospiti coinvolti
ll progetto "Sport for Good" di Laureus Italia è stato inserito nel Programma Education Gen26 dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, con l'obiettivo di ispirare le nuove generazioni attraverso i valori olimpici e paralimpici e di utilizzare lo sport come catalizzatore del cambiamento sociale. Negli ultimi mesi sono state realizzate diverse iniziative congiunte, prima tra tutti la collaborazione su SC:ORE un progetto tra le Nazioni Unite e il CIO che si propone di esplorare approcci innovativi attraverso lo sport, incluso l'uso dello sport per prevenire la violenza, la criminalità giovanile e l’abuso di sostanze. I Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 rappresenteranno un'importante occasione per dare ulteriore risalto alla missione, ai valori, agli obiettivi e alla metodologia di Laureus. Per questo motivo la Fondazione ha deciso di creare, durante i Giochi, un Hub Laureus – una tre giorni che avrà l’obiettivo di condividere, promuovere, comunicare la missione che la guida da 25 anni, offrendo a tutti i partecipanti degli importanti spunti di riflessione. L’Hub è in programma l’11-12 e 13 febbraio presso l’Amico Charly di Milano, già partner di progetto della Fondazione.
Hub Laureus, il programma dei tre giorni
Mercoledì 11 febbraio
- ore 10.30: "Lo Sport contro gli stereotipi di genere, la body confidence, l'abbandono precoce all'attività sportiva"
Nawal El Moutawakel, Academy Member Laureus Global, campionessa olimpica, membro del CIO
Paola Mascaro, Manager e autrice, già presidente Valore D
Testimonianze Progetti Fondazione Laureus Italia
Irma Testa, medaglia di bronzo Olimpiadi Tokyo pugilato pesi leggeri e Ambassador Fondazione Laureus
Dino Ruta, Professore di Practice di Leadership, Sports & Events Business presso SDA Bocconi School of Management, Delegato al Movimento Olimpico dell’Università Bocconi.
Martina Riva, Assessore allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili Comune di Milano
Rossella Bencivenga, psicologo Fondazione Laureus Italia
Modera Valentina Fass, Giornalista Sky
- ore 11.45: "Lo sport e la scrittura: quando lo sport cambia una storia"
Francesca Varotto, Responsabile narrativa straniera Marsilio Editori
Licia Granello, giornalista già inviata sportiva di Repubblica
Gino Cervi, scrittore
Mauro Berruto ex CT pallavolo, già AD Scuola Holden (tbc)
Paride Toma, Managing Director Montblanc Italia, Montblanc Italia Partner di Fondazione Laureus progetto Dear Future
Modera Benedetta Marietti, giornalista culturale e Direttrice Festival della mente Sarzana
- ore 15.00: "Raccontare lo sport che unisce. Il ruolo dei media"
Chiara Pizzimenti, giornalista sport di Vanity Fair
Giulia Zonca, La Stampa
Giampaolo Cerri, Redazione Vita
Maria Teresa Squillaci, Head of Media Relations and Digital Communication Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026
Modera Stella Pende, giornalista
- ore 16.30: "Sport, benessere, inclusione: costruire organizzazioni più consapevoli"
Giovanni Ghidini, Responsabile Educativo Fondazione Laureus Italia
Silvia Ponzoni, CFO Richemont Italia e Vicepresidente Fondazione Laureus Italia
Claudio Alessandrini, HR Director, Consiglio direttivo AIDP
Fabio Comba, HR Director KPMG
Giordano Fatali, President & Founder CEOforLIFE (tbc)
Giacomo Agostini, Academy Member Laureus e campione di motociclismo
Andrea Benassi, Responsabile Sviluppo Sostenibile e Studi Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (ICSC)
Modera Francesca Buttara, Fondazione Laureus Italia
- ore 17.15: "L’anima sociale e industriale dello Sport, il migliore investimento sul futuro"
Federico Smanio, CEO Wylab e Program Director di WeSportUp
Vito Cozzoli, Membro del CDA di Fondazione Laureus e autore del libro “L’anima sociale e industriale dello sport”
Fabio Galante, già calciatore Inter
Alessandra Marzari, Presidente Consorzio Vero Volley
Modera: Lucia Blini, giornalista Mediaset
- ore 18.15: La rete "Sport for Inclusion" e presentazione del modello "Safeguarding | Lo Sport vince quando difende i diritti umani"
Francesca Magliulo, Direttrice Fondazione EOS
Paolo Ferrara, Direttore generale Terre des Hommes
Daria Braga, Direttore Fondazione Laureus Italia
Bruno Cerella, ex giocatore di pallacanestro, imprenditore e Ambassador Fondazione Laureus Italia
Modera: Elisa Furnari, Consigliere Delegato Sport for Inclusion Network
Giovedì 12 febbraio
- ore 10.30: "Lo sport che dialoga: diplomazia sportiva. Le istituzioni internazionali e lo sport per lo sviluppo"
Daniele Dallera, Caporedattore Sport Corriere della Sera
Domenico De Maio, Education and Culture Director di Fondazione Milano Cortina 2026
Ana-Marija Garcevic, Head Of 365 Innovation & Engagement at International Olympic Committee-CIO
Morten Schmidt, Director of Programmes and Grants Laureus Global Foundation
Michael Stibbe, Ambasciatore dei Paesi Bassi in Italia
Fabio Capello, International Football Coach e Global Ambassador Laureus
Modera Pierluigi Pardo, giornalista e Ambassador Fondazione Laureus Italia
- ore 14.30: "Workshop Esperienziale – il corpo e il respiro per il benessere della Persona"
Giulia Magnoni, Istruttrice Yoga Fondazione Laureus Italia e Direttrice Fondazione Magnoni
Giuditta Domenichini, Psicologa Fondazione Laureus Italia
- ore 16.30: "L'attenzione del mondo sportivo verso lo sport integrato, inclusivo e paralimpico"
Simone Barlaam, medaglie d’oro Paralimpiadi di Parigi, pluricampione mondiale e Ambassador Fondazione Laureus Italia
Daniele Cassioli, atleta, sciatore nautico e Ambassador Fondazione Laureus Italia
Riccardo Ceretti, Responsabile Direzione Innovazione, Dati e Sviluppo Prodotti, Partner di Fondazione Laureus progetto SocialOsa Basket Overlimits e Sailing for Good
Avv. Maurizio Borgo, Presidente dell'Autorità Garante della Disabilità
Comitato Olimpico e Paralimpico Olandese (NOC*NSF)
Claudio Arrigoni, Giornalista Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera
- ore 17.30: "Lo sport che cambia la vita, l’importanza della sicurezza nello sport"
Giovanni Ghidini, Responsabile Educativo Fondazione Laureus Italia
Alessandra Stella, Psicologa Fondazione Laureus Italia
Lucrezia Lorenzi, Fondazione Matilde Lorenzi
Alessandro Fabian, triatleta e Ambassador Fondazione Laureus Italia
Modera Edoardo Maturo, autore e speaker radiofonico
- ore 18.00: Partita amichevole Calcio Femminile Under 14 Santa Cecilia vs Yousport
Venerdì 13 febbraio
- ore 10.30: "Lo Sport che cura: prevenzione, salute e stili di vita"
Diana Bianchedi, Chief Strategy Planning Legacy Officer Milano Cortina 2026, CONI Vice-President
Francesco Perrini, Full Professor of Management at the “Management & Technology” Università Bocconi, autore (tbc)
Marco Riva, Presidente CONI Lombardia
Andrea Lemma, International Project Director Curasept
Federico Fanti, CE&BO Director – Cardiovascular & Thyroid BU Head Merck Italia
Laura Fiorini, Head of Stakeholder Engagement Lidl Italia, Partner Fondazione Laureus progetto Cycling for Good
Davide Oldani, Chef stellato Ambassador Laureus
Modera Eugenio De Paoli, giornalista, già direttore RaiSport
- ore 11.40: "Il superpotere del Mindset nello sport e nella vita"
Luca Mazzucchelli, psicologo, psicoterapeuta, divulgatore e autore di best seller.
Introduce: Eugenio De Paoli, già direttore RaiSport
- ore 14.30: "Lo sport che misura: il metodo Laureus, l'impatto sociale e il valore umano. I Centri sportivi di comunità: territori e crescita sociale"
Federico Pippo, Direttore Master Corporate Finance Università Bocconi
Francesca L’Abbate, Sustainability Manager H&M, Partner Fondazione Laureus
Massimo Vallati, Presidente Calcio Sociale
Silvia Campanella, Head of Communications & Sustainability Subito.it, Partner Fondazione Laureus
Boris Becker, Academy Member Laureus
Modera Federica Masolin, giornalista Sky
- ore 16.00: Chiusura dei lavori