Fondazione Laureus Italia – nell’ambito del Programma Education Gen26 dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026, lancia il suo HUB: tre giorni di incontri, workshop, laboratori e talk in programma l’11-12 e 13 febbraio a Milano. Gli argomenti e gli ospiti coinvolti

ll progetto "Sport for Good" di Laureus Italia è stato inserito nel Programma Education Gen26 dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, con l'obiettivo di ispirare le nuove generazioni attraverso i valori olimpici e paralimpici e di utilizzare lo sport come catalizzatore del cambiamento sociale. Negli ultimi mesi sono state realizzate diverse iniziative congiunte, prima tra tutti la collaborazione su SC:ORE un progetto tra le Nazioni Unite e il CIO che si propone di esplorare approcci innovativi attraverso lo sport, incluso l'uso dello sport per prevenire la violenza, la criminalità giovanile e l’abuso di sostanze. I Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 rappresenteranno un'importante occasione per dare ulteriore risalto alla missione, ai valori, agli obiettivi e alla metodologia di Laureus. Per questo motivo la Fondazione ha deciso di creare, durante i Giochi, un Hub Laureus – una tre giorni che avrà l’obiettivo di condividere, promuovere, comunicare la missione che la guida da 25 anni, offrendo a tutti i partecipanti degli importanti spunti di riflessione. L’Hub è in programma l’11-12 e 13 febbraio presso l’Amico Charly di Milano, già partner di progetto della Fondazione.

Hub Laureus, il programma dei tre giorni

Mercoledì 11 febbraio

  • ore 10.30: "Lo Sport contro gli stereotipi di genere, la body confidence, l'abbandono precoce all'attività sportiva"

Nawal El Moutawakel, Academy Member Laureus Global, campionessa olimpica, membro del CIO    

Paola Mascaro, Manager e autrice, già presidente Valore D

Testimonianze Progetti Fondazione Laureus Italia

Irma Testa, medaglia di bronzo Olimpiadi Tokyo pugilato pesi leggeri e Ambassador Fondazione Laureus

Dino Ruta, Professore di Practice di Leadership, Sports & Events Business presso SDA Bocconi School of Management, Delegato al Movimento Olimpico dell’Università Bocconi.

Martina Riva, Assessore allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili Comune di Milano

Rossella Bencivenga, psicologo Fondazione Laureus Italia

Modera Valentina Fass, Giornalista Sky 

  • ore 11.45: "Lo sport e la scrittura: quando lo sport cambia una storia"

Francesca Varotto, Responsabile narrativa straniera Marsilio Editori

Licia Granello, giornalista già inviata sportiva di Repubblica

Gino Cervi, scrittore

Mauro Berruto ex CT pallavolo, già AD Scuola Holden (tbc)

Paride Toma, Managing Director Montblanc Italia, Montblanc Italia Partner di Fondazione Laureus progetto Dear Future

Modera Benedetta Marietti, giornalista culturale e Direttrice Festival della mente Sarzana 

  • ore 15.00: "Raccontare lo sport che unisce. Il ruolo dei media"

Chiara Pizzimenti, giornalista sport di Vanity Fair

Giulia Zonca, La Stampa

Giampaolo Cerri, Redazione Vita

Maria Teresa Squillaci, Head of Media Relations and Digital Communication Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026

Modera Stella Pende, giornalista 

  • ore 16.30: "Sport, benessere, inclusione: costruire organizzazioni più consapevoli"

Giovanni Ghidini, Responsabile Educativo Fondazione Laureus Italia

Silvia Ponzoni, CFO Richemont Italia e Vicepresidente Fondazione Laureus Italia

Claudio Alessandrini, HR Director, Consiglio direttivo AIDP

Fabio Comba, HR Director KPMG

Giordano Fatali, President & Founder CEOforLIFE (tbc)

Giacomo Agostini, Academy Member Laureus e campione di motociclismo

Andrea Benassi, Responsabile Sviluppo Sostenibile e Studi Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (ICSC)

Modera Francesca Buttara, Fondazione Laureus Italia

  • ore 17.15: "L’anima sociale e industriale dello Sport, il migliore investimento sul futuro"

Federico Smanio, CEO Wylab e Program Director di WeSportUp

Vito Cozzoli, Membro del CDA di Fondazione Laureus e autore del libro “L’anima sociale e industriale dello sport”

Fabio Galante, già calciatore Inter

Alessandra Marzari, Presidente Consorzio Vero Volley

Modera: Lucia Blini, giornalista Mediaset

  • ore 18.15La rete "Sport for Inclusion" e presentazione del modello "Safeguarding | Lo Sport vince quando difende i diritti umani"

Francesca Magliulo, Direttrice Fondazione EOS

Paolo Ferrara, Direttore generale Terre des Hommes

Daria Braga, Direttore Fondazione Laureus Italia

Bruno Cerella, ex giocatore di pallacanestro, imprenditore e Ambassador Fondazione Laureus Italia

Modera: Elisa Furnari, Consigliere Delegato Sport for Inclusion Network

Giovedì 12 febbraio

  • ore 10.30: "Lo sport che dialoga: diplomazia sportiva. Le istituzioni internazionali e lo sport per lo sviluppo"

Daniele Dallera, Caporedattore Sport Corriere della Sera

Domenico De Maio, Education and Culture Director di Fondazione Milano Cortina 2026

Ana-Marija Garcevic, Head Of 365 Innovation & Engagement at International Olympic Committee-CIO

Morten Schmidt, Director of Programmes and Grants Laureus Global Foundation

Michael Stibbe, Ambasciatore dei Paesi Bassi in Italia

Fabio Capello, International Football Coach e Global Ambassador Laureus

Modera Pierluigi Pardo, giornalista e Ambassador Fondazione Laureus Italia

  • ore 14.30: "Workshop Esperienziale – il corpo e il respiro per il benessere della Persona"

Giulia Magnoni, Istruttrice Yoga Fondazione Laureus Italia e Direttrice Fondazione Magnoni

Giuditta Domenichini, Psicologa Fondazione Laureus Italia

  • ore 16.30: "L'attenzione del mondo sportivo verso lo sport integrato, inclusivo e paralimpico"

Simone Barlaam, medaglie d’oro Paralimpiadi di Parigi, pluricampione mondiale e Ambassador Fondazione Laureus Italia

Daniele Cassioli, atleta, sciatore nautico e Ambassador Fondazione Laureus Italia

Riccardo Ceretti, Responsabile Direzione Innovazione, Dati e Sviluppo Prodotti, Partner di Fondazione Laureus progetto SocialOsa Basket Overlimits e Sailing for Good

Avv. Maurizio Borgo, Presidente dell'Autorità Garante della Disabilità 

Comitato Olimpico e Paralimpico Olandese (NOC*NSF)

Claudio Arrigoni, Giornalista Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera

  • ore 17.30: "Lo sport che cambia la vita, l’importanza della sicurezza nello sport"

Giovanni Ghidini, Responsabile Educativo Fondazione Laureus Italia

Alessandra Stella, Psicologa Fondazione Laureus Italia

Lucrezia Lorenzi, Fondazione Matilde Lorenzi

Alessandro Fabian, triatleta e Ambassador Fondazione Laureus Italia

Modera Edoardo Maturo, autore e speaker radiofonico

  • ore 18.00: Partita amichevole Calcio Femminile Under 14 Santa Cecilia vs Yousport

Venerdì 13 febbraio

  • ore 10.30: "Lo Sport che cura: prevenzione, salute e stili di vita"

Diana Bianchedi, Chief Strategy Planning Legacy Officer Milano Cortina 2026, CONI Vice-President

Francesco Perrini, Full Professor of Management at the “Management & Technology” Università Bocconi, autore (tbc)

Marco Riva, Presidente CONI Lombardia

Andrea Lemma, International Project Director Curasept

Federico Fanti, CE&BO Director – Cardiovascular & Thyroid BU Head Merck Italia

Laura Fiorini, Head of Stakeholder Engagement Lidl Italia, Partner Fondazione Laureus progetto Cycling for Good

Davide Oldani, Chef stellato Ambassador Laureus

Modera Eugenio De Paoli, giornalista, già direttore RaiSport

  • ore 11.40: "Il superpotere del Mindset nello sport e nella vita"

Luca Mazzucchelli, psicologo, psicoterapeuta, divulgatore e autore di best seller.

Introduce: Eugenio De Paoli, già direttore RaiSport

  • ore 14.30: "Lo sport che misura: il metodo Laureus, l'impatto sociale e il valore umano. I Centri sportivi di comunità: territori e crescita sociale"

Federico Pippo, Direttore Master Corporate Finance Università Bocconi

Francesca L’Abbate, Sustainability Manager H&M, Partner Fondazione Laureus

  Massimo Vallati, Presidente Calcio Sociale

Silvia Campanella, Head of Communications & Sustainability Subito.it, Partner Fondazione Laureus

Boris Becker, Academy Member Laureus

Modera Federica Masolin, giornalista Sky

  • ore 16.00: Chiusura dei lavori

