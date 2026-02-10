Le lacrime in diretta con la medaglia al collo questa volta non sono lacrime di gioia. E non sgorgano nemmeno per l’emozione. Quelle di Sturla Holm Laegreid , stella norvegese del biathlon fresco di bronzo alle Olimpiadi di Milano-Cortina nella 20 km individuale sono le lacrime di un uomo pentito per aver tradito la fidanzata . E che ha scelto il momento più incredibile della propria carriera per confessarlo e liberarsi di un peso. La gara del biathlon ad Anterselva è da poco terminata (oro al norvegese Johan-Olav Botn, argento al francese Perrot, poi il bronzo di Laegreid, con l'azzurro Giacomel sesto) quando l’atleta classe 1997 rilascia un’intervista surreale , che coglie di sorpresa anche i giornalisti della tv norvegese.

Il biatleta norvegese alla tv NRK: "È la settimana peggiore della mia vita"

"Vincere la medaglia di bronzo alle Olimpiadi è qualcosa di enorme. È la mia prima medaglia olimpica. Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato e sostenuto lungo il percorso”, inizia Laegreid. “E poi c'è una persona con cui avrei voluto condividere questo momento, che forse oggi non sta guardando”, prosegue. “Sei mesi fa ho incontrato l'amore della mia vita, la persona più bella e straordinaria del mondo. E tre mesi fa ho commesso il mio errore più grande e l'ho tradita”, continua con le lacrime agli occhi. “Gliel’ho detto una settimana fa. È stata la settimana peggiore della mia vita. Probabilmente ora ci sono molte persone che mi guardano con occhi diversi, ma io ho occhi solo per lei. Non so bene cosa voglio dire con questo ora, ma lo sport è passato in secondo piano negli ultimi giorni. Vorrei solo poter condividere tutto questo con lei”.