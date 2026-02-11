Offerte Sky
Laegreid, tradimento svelato alle Olimpiadi: la risposta dell'ex fidanzata

Olimpiadi invernali

Intervistata da un tabloid norvegese, la ragazza, che ha voluto restare anonima, ha risposto al biatleta, in lacrime dopo il bronzo e dopo la confessione di tradimento: "Non ho scelto di trovarmi in questa posizione e mi fa male doverla affrontare"

LAEGREID, MEDAGLIA E CONFESSIONE: "HO TRADITO LA FIDANZATA"

Quelle di Sturla Holm Laegreid, stella norvegese del biathlon fresco di bronzo alle Olimpiadi di Milano-Cortina nella 20 km individuale sono le lacrime di un uomo pentito per aver tradito la fidanzata. Il campione norvegese dopo aver vinto la medaglia di bronzo ha confessato in lacrime il suo tradimento in diretta tv: "Sei mesi fa ho incontrato l'amore della mia vita ma l'ho tradita. Gliel'ho detto una settimana fa ed è stata la settimana peggiore della mia vita. Vorrei solo poter condividere tutto questo con lei".

La risposta della ex fidanzata

La ragazza, che ha preferito restare anonima, ha dichiarato al tabloid VG, che "sarà difficile perdonarlo, anche dopo una dichiarazione d'amore davanti al mondo intero. Non ho scelto di trovarmi in questa posizione, e mi fa male doverla affrontare. Ci siamo parlati e lui è a conoscenza della mia opinione al riguardo".

