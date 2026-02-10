Offerte Sky
Olimpiadi invernali Milano Cortina, i risultati degli italiani in gara oggi

milano-cortina

Nelle qualificazioni della sprint femminile di sci di fondo qualificate tutte le azzurre: Nicole Monsorsno 6^, Caterina Ganz 8^, Federica Cassol 9^ e Iris De Martin Pinter 19^. Bene la coppia azzurra Voetter-Oberhofer nelle prove di slittino

MILANO-CORTINA: RISULTATI E NEWS LIVE - IL CALENDARIO - IL MEDAGLIERE 

  • Nelle qualificazioni della sprint femminile di sci di fondo qualificate tutte le azzurre: Nicole Monsorsno 6^, Caterina Ganz 8^, Federica Cassol 9^ e Iris De Martin Pinter 19^
  • La coppia azzurra dello slittino femminile chiude con due ottime prestazioni l'allenamento nel budello di Cortina. Voetter/Oberhofer si impongono nelle ultime due manche con buoni tempi di 53.150 e 53.260. La coppia italiana ha chiuso nei primi tre posti tutte le sei discese d'allenamento. La finale comincerà domani alle 17.00

Discesa combinata donne e short track LIVE

live MILANO-CORTINA

Giornata intensa a Milano-Cortina: c'è la combinata a squadre donne nello sci alpino, nello sci...

Curling doppio misto: Italia ko in semifinale

milano-cortina

Curling doppio misto, Italia ko in semifinale con gli USA, azzurri in finale per il bronzo contro...

Milano-Cortina, i risultati degli italiani oggi

milano-cortina

Nell'hockey femminile l'Italia batte il Giappone 3-2 e vola ai quarti. Nella semifinale del...

Vonn: "Frattura complessa, subirò vari interventi"

treviso

Lindsey Vonn, ricoverata da domenica all'ospedale di Treviso dopo la brutta caduta nella discesa...
