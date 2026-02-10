I risultati degli italiani in gara oggi

Olimpiadi invernali Milano Cortina, i risultati degli italiani in gara oggimilano-cortina
Nelle qualificazioni della sprint femminile di sci di fondo qualificate tutte le azzurre: Nicole Monsorsno 6^, Caterina Ganz 8^, Federica Cassol 9^ e Iris De Martin Pinter 19^. Bene la coppia azzurra Voetter-Oberhofer nelle prove di slittino
- La coppia azzurra dello slittino femminile chiude con due ottime prestazioni l'allenamento nel budello di Cortina. Voetter/Oberhofer si impongono nelle ultime due manche con buoni tempi di 53.150 e 53.260. La coppia italiana ha chiuso nei primi tre posti tutte le sei discese d'allenamento. La finale comincerà domani alle 17.00