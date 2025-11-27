Mercoledì sarà il giorno dell'individuale femminile di biathlon, con Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer candidate per una medaglia. Grande attesa anche per il superG maschile che vedrà protagonisti Giovanni Franzoni e Dominik Paris. Occhi puntati, infine, su Votter/Oberhofer nel doppio femminile di slittino e su Guignard/Fabbri nella danza. Inizia, inoltre, il programma di hockey maschile e curling maschile

Mercoledì con grandi ambizioni di medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Una giornata che inizierà a Bormio, con il superG maschile sulla Stelvio. Attesa soprattutto per Giovanni Franzoni e Dominik Paris, a caccia del bis dopo il podio. Da Bormio si passerà ad Anterselva, per l'individuale femminile di biathlon. Una gara tanto attesa per Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer che dovranno fare i conti - soprattutto - con le sorelle Oeberg e la francese Jeanmonnot. L'Italia sogna in grande anche nel doppio femminile di slittino, con Andrea Voetter e Marion Oberhofer, e nella danza con la coppia Guignard/Fabbri. Infine inizieranno gli incontri di curling maschile e di hockey su ghiaccio maschile, con l'Italia subito protagonista.