Olimpiadi Milano Cortina, il programma delle gare di oggi

milano-cortina

Mercoledì sarà il giorno dell'individuale femminile di biathlon, con Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer candidate per una medaglia. Grande attesa anche per il superG maschile che vedrà protagonisti Giovanni Franzoni e Dominik Paris. Occhi puntati, infine, su Votter/Oberhofer nel doppio femminile di slittino e su Guignard/Fabbri nella danza. Inizia, inoltre, il programma di hockey maschile e curling maschile

Mercoledì con grandi ambizioni di medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Una giornata che inizierà a Bormio, con il superG maschile sulla Stelvio. Attesa soprattutto per Giovanni Franzoni e Dominik Paris, a caccia del bis dopo il podio. Da Bormio si passerà ad Anterselva, per l'individuale femminile di biathlon. Una gara tanto attesa per Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer che dovranno fare i conti - soprattutto - con le sorelle Oeberg e la francese Jeanmonnot. L'Italia sogna in grande anche nel doppio femminile di slittino, con Andrea Voetter e Marion Oberhofer, e nella danza con la coppia Guignard/Fabbri. Infine inizieranno gli incontri di curling maschile e di hockey su ghiaccio maschile, con l'Italia subito protagonista.

Milano-Cortina, il programma di mercoledì 11 febbraio

  • ore 10.00 - COMBINATA NORDICA (NH): Salto di gara
  • ore 10.30 - SNOWBOARD: Halfpipe donne (qualificazioni)
  • ore 11.00 - SCI ACROBATICO: Gobbe donne (qualificazioni)
  • ore 11.30 - SCI ALPINO: SuperG uomini
  • ore 13.45 - COMBINATA NORDICA (NH): Fondo
  • ore 14.15 - BIATHLON: Individuale donne
  • ore 14.15 - SCI ACROBATICO: Gobbe donne (finali)
  • ore 16.40 - HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, fase a gironi): Slovacchia-Finlandia
  • ore 17.00 - SLITTINO: Doppio donne (manche 1)
  • ore 17.51 - SLITTINO: Doppio uomini (manche 1)
  • ore 18.30 - PATTINAGGIO DI VELOCITA': 1000m uomini
  • ore 18.53 - SLITTINO: Doppio donne (manche 2)
  • ore 19.05 - CURLING (uomini, fase a gironi): Svezia-ITALIA, Canada-Germania, Rep. Ceca-Stati Uniti, Cina-Gran Bretagna
  • ore 19.30 - PATTINAGGIO DI FIGURA: Danza (programma libero)
  • ore 19.30 - SNOWBOARD: Halfpipe uomini (qualificazioni)
  • ore 19.44 - SLITTINO: Doppio uomini (manche 2)
  • ore 21.10 - HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, fase a gironi): ITALIA-Svezia

