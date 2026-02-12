Olimpiadi invernali Milano Cortina, i risultati delle gare di oggi in diretta live
Milano-Cortina: si parte subito con il curling femminile con Italia-Svizzera, poi alle 11.30 il Super G femminile con Goggia e Brignone, davanti al presidente Mattarella presenta a Cortina. In serata appuntamento con la storia per Arianna Fontana nei 500 metri short track. Qui tutti i risultati e le news live
IL CALENDARIO - IL MEDAGLIERE - CASCO VIEATO, SQUALIFICATO ATLETA UCRAINO
Milano-Cortina, risultati e news di oggi
- Oro, argento e bronzo: il podio di Franco Bragagna
- Casco per atleti uccisi in guerra, ucraino Heraskevych squalificato nello skeleton: le news
- Il programma di giovedì 12 febbraio
- Ieri le coppie dello slittino d'oro
- Mattarella incontra Sofia Goggia e telefona ad Arianna Fontana: il VIDEO
- Lindsey Vonn: "Oggi terza operazione"
- Il programma: gli azzurri in gara oggi
- Tutte le medaglie azzurre
- Il MEDAGLIERE
- Il calendario e tutti i risultati
Curling femminile, i risultati dopo il sesto end
- Italia-Svizzera 3-4
- Corea del Sud-USA 2-3
- Giappone-Svezia 3-5
- Canada-Danimarca 7-4
Heraskevych: "Filmate mio allenamento per onorare gli atleti uccisi"
Heraskevych ha detto si provare "una specie di vuoto", e ha invitato le televisioni a filmare l'ultimo allenamento "solo per onorare gli atleti ritratti con questo casco". "Credo - ha ribadito - che non abbiamo violato alcuna regola. Vedo grandi incongruenze nelle decisioni, nella formulazione, nelle conferenze stampa del Cio, credo che il problema più grande sia proprio l'incoerenza. Credo fermamente nell'Isbf (la Federazione Internazionale di Skeleton e Bob) e il Cio sa che non sto violando alcuna regola. Di certo non avrò il mio momento a queste Olimpiadi, nonostante abbiamo ottenuto ottimi risultati nelle prove di allenamento. Credo davvero che avrei potuto essere tra i medagliati oggi e domani, ma non potrò gareggiare", ha concluso.
Heraskevych: "Continuiamo a lottare per i nostri diritti. Credo che ricorrerò al Tas"
"Credo che dobbiamo continuare a lottare per i nostri diritti. Ho detto fin dal primo giorno che non sono d'accordo con ciò che il Cio ci dice, quindi probabilmente presenteremo un ricorso al Tas e difenderemo i nostri diritti". Lo ha dichiarato Vladylsav Heraskevych, l'atleta di skeleton ucraino squalificato per essersi rifiutato di cambiare il proprio casco con i volti degli atleti connazionali uccisi in guerra. "Altri atleti si stavano già esprimendo, e non hanno dovuto affrontare le stesse cose. Quindi, all'improvviso, solo un atleta ucraino in queste Olimpiadi verrà squalificato per questo casco, che non viola alcuna regola".
Tra un'ora il Super G femminile
Sulla Olympia delle Tofane è il giorno del superG femminile. Sofia Goggia a caccia del bis dopo il bronzo in discesa, occhi anche su Brignone, Curtoni e Pirovano. Una gara che verrà seguita anche dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il superG olimpico è in programma alle 11.30, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Curling femminile, i risultati dopo il quinto end
- Italia-Svizzera 2-4
- Corea del Sud-USA 2-2
- Giappone-Svezia 1-5
- Canada-Danimarca 7-3
Curling femminile, i risultati dopo il quarto end:
- Italia-Svizzera 2-2
- Corea del Sud-USA 2-2
- Giappone-Svezia 1-4
- Canada-Danimarca 2-3
Il comunicato del Cio su Vladylsav Heraskevych
"Nonostante i numerosi scambi e incontri di persona tra il Cio e il signor Heraskevych, l'ultimo dei quali questa mattina con la presidente del Cio Kirsty Coventry - riferisce la nota del Comitato olimpico - questi non ha preso in considerazione alcuna forma di compromesso". Il Cio "era molto interessato a che Heraskevych gareggiasse. Per questo motivo, si è incontrato con lui per trovare il modo più rispettoso per esprimere il suo desiderio di ricordare i suoi colleghi atleti che hanno perso la vita a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina. L'essenza di questo caso non sta nel messaggio - sottolinea la nota - ma nel modo in cui voleva esprimerlo". Heraskevych, secondo il Comitato olimpico, "ha potuto esporre il suo casco in tutte le prove di allenamento. Il Cio gli ha anche offerto la possibilità di esporlo subito dopo la gara, durante il passaggio nella zona mista". Ricordando di aver allestito "centri multireligiosi" nei Villaggi Olimpici, e che è prevista la possibilità di indossare una fascia nera al braccio durante le gare, il Cio ricorda che "le Linee Guida sull'espressione visiva degli atleti sono il risultato di una consultazione globale condotta nel 2021 con 3.500 atleti provenienti da tutto il mondo. Hanno il pieno supporto della Commissione Atleti del Cio e delle Commissioni Atleti delle Federazioni Internazionali e dei Comitati Olimpici Nazionali". Il Comitato infine sottolinea che Heraskevych "ha ricevuto il sostegno nelle ultime tre edizioni dei Giochi Olimpici Invernali. In ogni occasione ha ricevuto una borsa di studio olimpica. In seguito all'invasione russa dell'Ucraina nel 2022, il Cio ha anche istituito un fondo di solidarietà per lo sport ucraino, per sostenere la preparazione degli atleti per i Giochi Olimpici di Parigi 2024".
Vladylsav Heraskevych, il video in cui spiega il significato del suo casco
L'atleta ucraino dello skeleton aveva spiegato qualche giorno fa il significato del suo casco, che raffigura gli atleti del suo paese uccisi dai russi in seguito all'invasione iniziata nel 2022 (proprio all'indomani dell'Olimpiade di Pechino). Oggi la decisione della federazione internazione bob di non farlo gareggiare. La prima manche è iniziata alle 9.30
Curling femminile, i risultati dopo il terzo end:
- Italia-Svizzera 1-2
- Corea del Sud-USA 2-0
- Giappone-Svezia 1-1
- Canada-Danimarca 2-3
Casco con atleti ucraini uccisi, Vladylsav Heraskevych non potrà gareggiare nello skeleton
L'atleta ucraino di skeleton Vladylsav Heraskevych non potrà prendere il via stamane alla gara per i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 "in seguito al suo rifiuto di conformarsi alle Linee Guida sull'espressione visiva degli atleti". La decisione è stata presa dalla giuria della Federazione Internazionale di Bob e Skeleton (Ibsf) poiché il casco "non è conforme al regolamento". Il Comitato Olimpico Internazionale ha pertanto deciso "con rammarico" di ritirargli l'accreditamento per Milano Cortina 2026. Il casco dell'atleta ucraino raffigurava gli atleti ucraini uccisi dai russi durante la guerra
Curling femminile, i risultati dopo il secondo end:
- Italia-Svizzera 1-2
- Corea del Sud-USA 1-0
- Giappone-Svezia 0-1
- Canada-Danimarca 2-2
Curling femminile, i risultati dopo il primo end
- Italia-Svizzera 1-0
- Corea del Sud-USA 1-0
- Giappone-Svezia 0-0
- Canada-Danimarca 2-0
Super G femminile, la start list:
- Malorie Blanc (SUI)
- Laura Pirovano (ITA)
- Kira Weidle-Winkelmann (GER)
- Mirjam Puchner (AUT)
- Corinne Suter (SUI)
- Federica Brignone (ITA)
- Emma Aicher (GER)
- Ester Ledecka (CZE)
- Sofia Goggia (ITA)
- Cornelia Huetter (AUT)
- Elena Curtoni (ITA)
- Ariane Raedler (AUT)
- Kajsa Vickhoff Lie (NOR)
- Alice Robinson (NZL)
- Romane Miradoli (FRA)
- Camille Cerutti (FRA)
- Ilka Stuhec (SLO)
- Keely Cashman (USA)
- Breezy Johnson (USA)
- Laura Gauche (FRA)
- Mary Bocock (USA)
- Jacqueline Wiles (USA)
- Nina Ortlieb (AUT)
- Janine Schmitt (SUI)
- Valerie Grenier (CAN)
- Maryna Gasienica-Daniel (POL)
- Elvedina Muzaferija (BIH)
- Delia Durrer (SUI)
- Julia Pleshkova (AIN)
- Rosa Pohjolainen (FIN)
- Barbora Novakova (CZE)
- Jordina Caminal Santure (AND)
- Maria Nefiri (CZE)
- Cassidy Gray (CAN)
- Francesca Baruzzi Farriol (ARG)
- Anastasiia Shepilienko (UKR)
- Matilde Schwenck (CHI)
- Alena Labastova (CZE)
- Nicole Begue (ARG)
- Rebeka Jancova (SVK)
- Alexandra Skorokhodova (KAZ)
- Kiana Kryeziu (KOS)
- Sarah Schleper (MEX)
Mamma Brignone: "Più chance in gigante per Federica"
Ninna Quario, mamma di Federica Brignone, ha fatto il punto in diretta Sky sullo stato di forma della figlia alla vigilia del SuperG olimpico di Cortina: "Credo abbia più chance in gigante, dopo la discesa aveva dolore a mettere lo scarpone e non ha sciato nelle giornate di lunedì e martedì. Diciamo che non è al meglio... "
Curling femminile, inizia l'avventura dell'Italia
La squadra capitana da Stefania Constantini inizia il suo torneo olimpico. Queste le partite che inizano ora:
- Italia-Svizzera
- Corea del Sud-USA
- Giappone-Svezia
- Canada-Danimarca
Una serata tutta sul ghiaccio
- ore 19.05 - CURLING (donne, round robin): Cina-Gran Bretagna, ITALIA-Corea del Sud, Danimarca-Giappone, Svezia-Stati Uniti
- ore 19.30 - SNOWBOARD: Halfpipe donne (Finale)
- ore 20.15 - SHORT TRACK: 500m donne (fasi finali)
- ore 20.28 - SHORT TRACK: 1000m uomini (fasi finali)
- ore 21.10 - HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, round robin): Lettonia-Stati Uniti
- ore 21.10 - HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, round robin): Germania-Danimarca
Cosa succede nel pomeriggio
- ore 13.45 - SNOWBOARD: SBX uomini (fasi finali)
- ore 14.05 - CURLING (uomini, round robin): Norvegia-Germania, Stati Uniti-Svizzera, Gran Bretagna-Svezia
- ore 14.30 - HOCKEY SU GHIACCIO (donne, round robin): Finlandia-Canada
- ore 16.30 - PATTINAGGIO DI VELOCITA': 5000m donne
- ore 16.40 - HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, round robin): Rep. Ceca-Canada
- ore 18.30 - SLITTINO: Staffetta a squadre
Il programma della mattina
- ore 9.05 - CURLING (donne, round robin): Corea del Sud-Stati Uniti, Giappone-Svezia, ITALIA-Svizzera, Canada-Danimarca
- ore 9.30 - SKELETON: Uomini - batteria 1
- ore 10 - SCI ACROBATICO: Gobbe uomini (qualificazione 2)
- ore 10 - SNOWBOARD: SBX uomini (manche 1)
- ore 10.55 - SNOWBOARD: SBX uomini (manche 2)
- ore 11.08 - SKELETON: Uomini - batteria 2
- ore 11.30 - SCI ALPINO: SuperG donne
- ore 12.10 - HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, round robin): Svizzera-Francia
- ore 12.15 - SCI ACROBATICO: Gobbe uomini (Finali)
- ore 13.00 - SCI DI FONDO: 10 km TL donne
Torna in pista Francesca Lollobrigida
Nella pista lunga torna Francesca Lollobrigida che dopo l'oro nei 3000m sarà impegnata nei 5000m. Infine chance di medaglia anche nello slittino con la staffetta a squadre. Tra le altre gare di giornata, inizia il round robin del curling femminile: doppo impegno per l'Italia contro Svizzera e Corea.
Arianna Fontana per la storia
Nel pomeriggio e in serata l'attenzione si sposterà in pista per lo short track e il pattinaggio di velocità. Appuntamento con la storia per Arianna Fontana che nei 500m andrà a caccia della 13^ medaglia olimpica in carriera che le consentirebbe di eguagliare Edoardo Mangiarotti (scherma) come atleta più medagliato di sempre ai Giochi Olimpici (sia estivi che invernali). Nei 1000m maschili, invece, spazio a Pietro Sighel, Luca Spechenhauser e Thomas Nadalini.
Una giornata intensa a Milano-Cortina
Sarà un lungo giovedì alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Dallo sci alpino allo short track, dal mattino alla sera: sono tante le chance di medaglia per la spedizione azzurra. Si parte già alle 10 con le prima manche dello snowboard cross che vedranno impegnato Lorenzo Sommariva, reduce dal quarto posto nella tappa di Coppa del Mondo a Dongbeiya (Cina). Alle 11.30 riflettori puntati su Cortina per il superG femminile: Sofia Goggia a caccia del bis dopo il bronzo in discesa, Federica Brignone per il riscatto.
Con gli ori di ieri balzo nel medagliere
Con i due ori di ieri nello slittino l'Italia fa un balzo nel medagliere. La classifica aggiornata
L'incontro tra Mattarella e Goggia ieri a Cortina
Ieri la telefonata di Mattarella ad Arianna Fontana
Arrivato ieri a Cortina, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto la visita di Sofia Goggia. Durante l'incontro, durato circa mezz'ora, il capo dello Stato ha telefonato ad Arianna Fontana per congratularsi per la medaglia d'oro nella staffetta mista dello short-track. Inizialmente aveva risposto alla chiamata il marito-allenatore di Fontana, poi l'atleta ha interrotto l'allenamento per parlare col presidente
Ieri il terzo intervento chirurgico per Lindsey Vonn
La sciatrice Usa — reduce dalla bruttissima caduta durante la discesa libera olimpica — ha postato un messaggio sui social: "Oggi ho subito il mio terzo intervento ed è stato un successo. Ringrazio per il supporto ricevuto dalle persone di tutto il mondo, i miei compagni del Team Usa continuano a ispirarmi e mi stanno dando qualcosa per cui tifare"
Rieder e Kainzwaldner: "Ora puntiamo un altro oro"
Una gara memorabile. Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner hanno conquistato l'oro nella prova di slittino in doppio. Alla vigilia non erano affatto favoriti: "In estate abbiamo lavorato duramente in palestra e in officina per arrivare pronti alle Olimpiadi, della Coppa del Mondo ci importava poco". Hanno sempre sognato in grande: "Il terzo posto della prima manche era già positivo, ma ci siamo detti di guardare avanti e non indietro. Il tempo era buono e il distacco minimo". Per i festeggiamenti c'è tempo: "Domani abbiamo un'altra gara (il team relay, ndr) e vogliamo sempre l'oro. Venerdì faremo un festone"
Italia a 13 medaglie (con 4 ori)
La giornata di ieri è stata ulteriormente impreziosita dall'oro, sempre nello slittino, della coppia Rieder-Kainzwaldner. L'Italia sale a 13 medaglie, di cui 4 d'oro
Ieri giornata d'oro per lo slittino: oro Voetter e Oberhofer tra le donne
Andrea Voetter e Marion Oberhofer sono al settimo cielo dopo l'oro nella gara in doppio di slittino: "Erano le mie prime Olimpiadi ed ero un po' nervosa, grazie a chi mi ha permesso di arrivare a questi livelli e ad Andrea per avermi guidato nella discesa", ha raccontato Oberhofer. "Grazie a tutta l'Italia per aver costruito questa pista, festeggiare a casa è bello. Sarebbe importante che, oltre a noi altoatesini, anche altri italiani iniziassero a praticare lo slittino", ha rilanciato Voetter
Milano-Cortina, il giorno del Super G e di Arianna Fontana
Buongiorno da Milano-Cortina!
Si parte subito forte con il curling femminile e la sfida tra Italia-Svizzera alle 9.00, poi il Super G femminile alle 11.30 con Goggia e Brignone davanti al presidente della Repubblica Mattarella, arrivato ieri a Cortina. Infine in serata appuntamento con la storia per Arianna Fontana nei 500 metri short track. Buona Olimpiade!