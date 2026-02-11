Olimpiadi invernali Milano Cortina, i risultati degli italiani in gara oggimilano-cortina
Speranze di medaglie azzurre nel SuperG maschile: Franzoni, Paris, Casse e Innerhofer al via. Vittozzi e Wierer tra le favorite nella 15km di biathlon, a Cortina il doppio uomini di slittino, Italia-Svezia nel curling e nell'hockey, l’inseguimento individuale maschile per la combinata nordica e i 1000 metri maschili di speed skating.
- Dopo la prova di salto dal trampolino piccolo nella gara di combinata nordica il migliore degli azzurri è Samuel Costa (22°) che partirà con un ritardo di 1'22" dal leader, l'estone Ilves. Gli altri azzurri: 27° Kostner (+1'43"), 33° il veterano Pittin (+2'27"). La prova di fondo sui 10km alle 13.45
- Chiusa la sesta prova di allenamento dello skeleton femminile, in testa la tedesca Pfeifer davanti alle britanniche Stoecker e Trabit. Valentina Margaglio 14^ a +1.00, Alessandra Fumgalli 16^ a +1.15