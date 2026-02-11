Offerte Sky
Olimpiadi invernali Milano Cortina, i risultati degli italiani in gara oggi

milano-cortina

Speranze di medaglie azzurre nel SuperG maschile: Franzoni, Paris, Casse e  Innerhofer al via. Vittozzi e Wierer tra le favorite nella 15km di biathlon, a Cortina il doppio uomini di slittino, Italia-Svezia nel curling e nell'hockey, l’inseguimento individuale maschile per la combinata nordica e i 1000 metri maschili di speed skating.

LIVE: SUPERG UOMINI - IL RACCONTO DELLA GIORNATA

  • Dopo la prova di salto dal trampolino piccolo nella gara di combinata nordica il migliore degli azzurri è Samuel Costa (22°) che partirà con un ritardo di 1'22" dal leader, l'estone Ilves. Gli altri azzurri: 27° Kostner (+1'43"), 33° il veterano Pittin (+2'27"). La prova di fondo sui 10km alle 13.45
  • Chiusa la sesta prova di allenamento dello skeleton femminile, in testa la tedesca Pfeifer davanti alle britanniche Stoecker e Trabit. Valentina Margaglio 14^ a +1.00, Alessandra Fumgalli 16^ a +1.15

Olimpiadi, superG maschile LIVE dalle 11.30

live milano-cortina

Sulla "Stelvio" di Bormio è il giorno del superG maschile. Paris e Franzoni a caccia di un'altra...

Alle 11.30 il Super G maschile LIVE

live milano-cortina

A Milano-Cortina si parte con il Super G a Bormio con lo squadrone azzurro a caccia di medaglie,...

Curling, Constantini-Mosaner bronzo. Oro Svezia

MILANO-CORTINA

Italia oro nel short track e 12^ medaglia per Arianna Fontana alle Olimpiadi! Italia bronzo nel...

Olimpiadi, il programma di mercoledì 11 febbraio

milano-cortina

Oggi è il giorno dell'individuale femminile di biathlon, con Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer...

Laegreid bronzo in lacrime: "Tradito la fidanzata"

Olimpiadi invernali

Il campione norvegese dopo aver vinto la medaglia di bronzo confessa in lacrime il suo tradimento...
