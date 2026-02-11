Olimpiadi, è "pin mania": le spille vanno a ruba

"Pin mania": un fenomeno che sta prendendo sempre più piede in queste Olimpiadi. Tifosi, amatori, curiosi si danno appuntamento per scambiarsi le spille dei paesi partecipanti ai Giochi Olimpici IL RACCONTO DELLA GIORNATA LIVE

C'è una corsa vera e propria per accaparrarsi le spille dedicate ai Giochi Olimpici. Si chiama "pin mania" ed è un fenomeno che alle Olimpiadi è sempre più protagonista. Tifosi, amatori, curiosi si danno appuntamento e si scambiano le spille dei paesi partecipanti ai Giochi Olimpici. Quali sono le spille più ambite? Quelle delle delegazioni più piccole, come Iran e Filippine, ma ciascuna ha la sua particolarità, che riproduce una caratteristica del paese di provenienza: su quelle cinesi compare ad esempio un panda, l’animale simbolo del Paese, su quelle canadesi c’è invece un alce a bordo di uno slittino.

Dove trovare le spille Esiste un vero e proprio Pin Center ufficiale. Non solo, ai Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 esiste anche uno spazio dedicato ai Looney Tunes, che ospita tavolini e aree di scambio frequentate da collezionisti e curiosi. Perché le pin non si comprano ma si scambiano. Dal 6 al 22 febbraio, in via Carlo De Cristoforis 1, è visitabile l’Official Olympic Pin Trading Center, uno dei luoghi simbolo della cultura olimpica, dedicato allo scambio e alla vendita delle spille ufficiali, con un’area specificamente attrezzata per i collezionisti.

Tutto è iniziato a Parigi È ai Giochi di Parigi del 1924 che alle delegazioni vennero consegnate per la prima volta le spille ufficiali. Vivendo insieme nel villaggio olimpico, gli atleti iniziarono a scambiarsele nei momenti di ritrovo informale e a farle “girare”, regalandole a tifosi o familiari. Così la spilletta-mania, poi letteralmente esplosa grazie ai social durante le Olimpiadi di Parigi, prosegue la sua storia.