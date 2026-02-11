Olimpiadi, è "pin mania": le spille vanno a ruba

"Pin mania": un fenomeno che sta prendendo sempre più piede in queste Olimpiadi. Tifosi, amatori, curiosi si danno appuntamento per scambiarsi le spille dei paesi partecipanti ai Giochi Olimpici
C'è una corsa vera e propria per accaparrarsi le spille dedicate ai Giochi Olimpici. Si chiama "pin mania" ed è un fenomeno che alle Olimpiadi è sempre più protagonista. Tifosi, amatori, curiosi si danno appuntamento e si scambiano le spille dei paesi partecipanti ai Giochi Olimpici. Quali sono le spille più ambite? Quelle delle delegazioni più piccole, come Iran e Filippine, ma ciascuna ha la sua particolarità, che riproduce una caratteristica del paese di provenienza: su quelle cinesi compare ad esempio un panda, l’animale simbolo del Paese, su quelle canadesi c’è invece un alce a bordo di uno slittino.
Dove trovare le spille
Esiste un vero e proprio Pin Center ufficiale. Non solo, ai Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 esiste anche uno spazio dedicato ai Looney Tunes, che ospita tavolini e aree di scambio frequentate da collezionisti e curiosi. Perché le pin non si comprano ma si scambiano. Dal 6 al 22 febbraio, in via Carlo De Cristoforis 1, è visitabile l’Official Olympic Pin Trading Center, uno dei luoghi simbolo della cultura olimpica, dedicato allo scambio e alla vendita delle spille ufficiali, con un’area specificamente attrezzata per i collezionisti.
Tutto è iniziato a Parigi
È ai Giochi di Parigi del 1924 che alle delegazioni vennero consegnate per la prima volta le spille ufficiali. Vivendo insieme nel villaggio olimpico, gli atleti iniziarono a scambiarsele nei momenti di ritrovo informale e a farle “girare”, regalandole a tifosi o familiari. Così la spilletta-mania, poi letteralmente esplosa grazie ai social durante le Olimpiadi di Parigi, prosegue la sua storia.
La spilla speciale per Jutta Leerdam
C'è una spilla speciale dedicata a Jutta Leerdam, Olandese, pattinatrice di velocità. La spilla è un piccolo cane che assomiglia a Thor, il golden retriever di Jutta e il fidanzato Jake Paul. Il cane è disegnato con dei pattini da ghiaccio sulle zampe anteriori e una maglietta con scritto I love Jutta. Non è un esemplare unico. Jutta ne ha un piccolo sacchetto da scambiare.