Infortunio Michela Moioli (snowboard) alle Olimpiadi, come sta dopo la caduta

Olimpiadi invernali

Caduta in allenamento per la campionessa olimpica di snowboard Michela Moioli, ma la sua partecipazione alla gara, in programma venerdì, non é in dubbio. Moioli é scivolata a causa di un errore commesso dall'atleta che la precedeva. Comunicato FISI: "trauma facciale senza nessun altro tipo di conseguenza fisica".

LIVE: I RISULTATI DI OGGI -  CASCO VIETATO, SQUALIFICATO ATLETA UCRAINO

La campionessa olimpica Michela Moioli é caduta mercoledì durante la ricognizione del percorso della gara di snowboard cross ma la sua partecipazione alle Olimpiadi di Milano Cortina non é in dubbio.

Esami ok per Michela

Moioli ha svolto gli esami che non hanno riscontrato alcun problema: per lei é tutto sotto controllo quindi in vista dell'esordio olimpico. La bergamasca ha fatto un po' di fisioterapia e sarà regolarmente in gara venerdì. 

La dinamica della caduta

Moioli é scivolata durante l'inspection a causa di un errore commesso dall'atleta che la precedeva, non è riuscita ad evitarla e ha picchiato la faccia, riportando anche qualche escoriazione. 

Il comunicato FISI

"Michela Moioli, dopo la caduta di mercoledì in prova ha riportato un trauma facciale senza nessun altro tipo di conseguenza fisica. Giovedì riposa e sarà rivalutata dalla Commissione medica FISI sia giovedì sera che venerdì mattina"

 

