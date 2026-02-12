Giovedì ricco di appuntamenti per l'Italia: Arianna Fontana sogna la 13^ medaglia olimpica in carriera nei 500m, ci sono Goggia e Brignone nel superG di Cortina. Francesca Lollobrigida torna in pista per i 5000m, riflettori puntati anche sullo slittino (c'è la gara a squadre), i 1000m maschili di short track (con Sighel) e lo snowboard cross (con Lorenzo Sommariva)

Sarà un lungo giovedì alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Dallo sci alpino allo short track, dal mattino alla sera: sono tante le chance di medaglia per la spedizione azzurra. Si parte già alle 10 con le prima manche dello snowboard cross che vedranno impegnato Lorenzo Sommariva, reduce dal quarto posto nella tappa di Coppa del Mondo a Dongbeiya (Cina). Alle 11.30 riflettori puntati su Cortina per il superG femminile: Sofia Goggia a caccia del bis dopo il bronzo in discesa, Federica Brignone per il riscatto. Nel pomeriggio l'attenzione si sposterà in pista per lo short track e il pattinaggio di velocità. Appuntamento con la storia per Arianna Fontana che nei 500m andrà a caccia della 13^ medaglia olimpica in carriera che le consentirebbe di eguagliare Edoardo Mangiarotti (scherma) come atleta più medagliato di sempre ai Giochi Olimpici (sia estivi che invernali). Nei 1000m maschili, invece, spazio a Pietro Sighel, Luca Spechenhauser e Thomas Nadalini. Nella pista lunga torna Francesca Lollobrigida che dopo l'oro nei 3000m sarà impegnata nei 5000m. Infine chance di medaglia anche nello slittino con la staffetta a squadre. Tra le altre gare di giornata, inizia il round robin del curling femminile: doppo impegno per l'Italia contro Svizzera e Corea.