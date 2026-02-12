I risultati degli italiani oggi in gara

Olimpiadi 2026 Milano Cortina, risultati italiani in gara oggi 12 febbraiomilano-cortina
Giovedì 12 febbraio: in SuperG Federica Brignone d'oro davanti al presidente Mattarella, in tribuna a Cortina. E' il 5° oro azzurro! Nella prima manche di skeleton 5° Bagnis, Sommariva 6° nello snownboard gobbe. Sconfitta per 7-4 l'Italdonne di curling contro la Svizzera. 20esima Di Centa nel fondo. Tutti gli aggiornamenti LIVE su SkySport.it
LIVE: I RISULTATI DI OGGI - SUPERG FEMMINILE - CASCO VIETATO, SQUALIFICATO ATLETA UCRAINO
- Nella prima manche dello skeleton 3° Amedeo Bagnis, 10° Mattia Gaspari. In testa il britannico Weston.
- Nella prima manche di snowboard cross Lorenzo Sommariva ottiene un buon sesto posto, Omar Visintin 19esimo, Filippo Ferrari 22esimo.
- Curling, le azzurre capitanate da Stefania Constantini perdono contro la Svizzera nella partita di esordio: vittoria concessa dall'Italia al termine del nono end, risultato finale 7-4 per le elvetiche.
- Si sono concluse le prime due manche dello snowboard cross. Molto bene Lorenzo Sommariva, che ha chiuso al sesto posto e si presenta agli ottavi di finale con qualche chance di medaglia. 20esimo Omar Visentin, 27esimo Filippo Ferrari. Dalle 13.45 le sfide degli ottavi di finale.
- Skeleton, dopo le prime due manche della gara, l'azzurro Amedeo Bagnis è al quinto posto della classifica generale con il tempo totale di 1.52.75, a 66/100 di distanza da Matt Weston, il britannico che ha chiuso in testa le prime due discese. Dodicesimo posto, al momento, per il secondo azzurro, Mattia Gaspari.
- Nel SuperG impresa storica per Federica Brignone che vince la medaglia d'oro con una prestazione ai limiti della perfezione. La campionessa azzurra, sostenuta dal tifo del Presidente Mattarella in tribuna, si impone con 41/100 di vantaggio sulla francese Miradoli e 52/100 sull'austriaca Huetter. Per Federica è la 4a medaglia nella sua carriera olimpica. Molto bene anche Laura Pirovano ed Elena Curtoni, rispettivamente 5a e 6a. Sfortunatissima Sofia Goggia, che aveva il tempo migliore dopo i primi due settori, ma uscita nel finale dopo aver inforcato.
- Nella 10km di fondo donne 20esima e migliore delle azzurre Martina Di Centa, che ha chiuso in 24.44.9, a 1.55.7 dalla vincitrice, la svedese Frida Karlsson. 32esima Federica Ganz, 46esima Anna Comarella.
- Lorenzo Sommariva unico azzurro qualificato ai quarti nello snowboard cross, Filippo Ferrari e Omar Visintin eliminati agli ottavi