Olimpiadi invernali Milano Cortina, i risultati delle gare di oggi in diretta live
Il sabato a Milano-Cortina inizia con il curling femminile e la sfida tra Italia-Cina, poi il gigante maschile a Bormio. Quindi di nuovo il biathlon con Wierer e Vittozzi e in serata lo short track che assegna le medaglie con Sighel e Nadalini. Qui tutti i risultati e le nesw live
Alle 10.30 le eliminazioni nel frestyle gobbe donne parallelo
Alle 10.30 i sedicesimi della gara femminile di parallelo gobbe. Manuela Passaretta sarà al via: l'azzurra ha saltato tutte le prove per via di un infortunio al ginocchio sinistro
Curling femminile, i risultati dopo il secondo end
- Italia-Cina 1-1
- Gran Bretagna-Canada 0-1
- Svizzera-Giappone 2-1
Biathlon, alle 14.45 la sprint donne: le azzurre
- Hannah Auchentaller
- Michela Carrara
- Lisa Vittozzi
- Dorothea Wierer
Alle 12 la staffetta donne di sci di fondo, le azurre:
- Federica Cassol
- Iris De Martin Pinter
- Martina Di Centa
- Caterina Ganz
Curling femminile, i risultati dopo il primo end.
- Italia-Cina 0-1
- Gran Bretagna-Canada 0-1
- Svizzera-Giappone 2-0
Curling femminile, Italia-Cina LIVE
Dopo il primo end Italia in svantaggio 1-0 contro la Cina
Gigante maschile, i pettorali di partenza degli azzurri:
- Alex Vinatzer (12)
- Luca De Aliprandini (21)
- Tobias Kastlunger (30)
- Giovanni Franzoni (31)
Alle 10 la prima manche del gigante maschile
Alle 10 a Bormio la prima manche del gigante maschile. Segui il liveblog dedicatgo
Gigante maschile LIVE: alle 10 la prima manche
Curling femminile, iniziano i match del round robin
- Italia-Cina
- Gran Bretagna-Canada
- Svizzera-Giappone
Il programma della sera
- ore 19.05 - CURLING (donne, round robin): Canada-Svizzera, Giappone-Stati Uniti, Corea del Sud-Danimarca, ITALIA-Svezia
- ore 19.30 - SCI ACROBATICO: Freeski big air donne (qualificazioni)
- ore 19.35 - SKELETON: Donne (batteria finale)
- ore 19.57 - SALTO CON GLI SCI: Individuale LH uomini (turno finale)
- ore 20.15 - SHORT TRACK: 1500m uomini (quarti di finale)
- ore 21.01 - SHORT TRACK: 1000m donne (batterie)
- ore 21.10 - HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, round robin): Stati Uniti-Danimarca
- ore 21.10 - HOCKEY SU GHIACCIO (donne, quarti): Finlandia-Svizzera
- ore 21.49 - SHORT TRACK: 1500m uomini (semifinali)
- ore 22.05 - SHORT TRACK: staffetta 3000m donne (semifinali)
- ore 22.35 - SHORT TRACK: 1500m uomini (finali)
Il programma del pomeriggio
- ore 13.30 - SCI ALPINO: Slalom gigante uomini (manche 2)
- ore 14.05 - CURLING (uomini, round robin): Rep. Ceca-Gran Bretagna, Svezia-Cina, Svizzera-Canada, Germania-Stati Uniti
- ore 14.45 - BIATHLON: Sprint 7,5km donne
- ore 16 - PATTINAGGIO DI VELOCITA': Inseguimento a squadre donne (quarti di finale)
- ore 16.40 - HOCKEY SU GHIACCIO (donne, quarti): Canada-Germania
- ore 17.00 - PATTINAGGIO DI VELOCITA': 500m uomini
- ore 18.00 - SKELETON: Donne (batteria 3)
- ore 18.45 - SALTO CON GLI SCI: Individuale LH uomini (1° turno)
Il programma del mattino:
- ore 9.05 - CURLING (donne, round robin): ITALIA-Cina, Gran Bretagna-Canada, Svizzera-Giappone
- ore 10 - SCI ALPINO: Slalom gigante uomini (manche 1)
- ore 10.30 - SCI ACROBATICO: Parallelo gobbe donne
- ore 12 - SCI DI FONDO: Staffetta 4x7,5km donne
- ore 12.10 - HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, round robin): Svezia-Slovacchia
- ore 12.10 - HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, round robin): Germania-Lettonia
Giro di boa per l'Olimpiade di Milano-Cortina
È il giorno del "giro di boa" alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Un sabato di metà Giochi Olimpici, con l'Italia che punta forte su biathlon e short track. Ad Anterselva è in programma la sprint femminile che vedrà protagonista Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. A Milano, invece, spazio ai 1500m maschili con Pietro Sighel e Thomas Nadalini. Nello sci alpino iniziano le discipline tecniche, con il gigante maschile a Bormio nel "duello" tra Marco Odermatt e il resto della concorrenza. Si assegnano medaglie anche nel freestyle (parallelo gobbe donne), nello sci di fondo (staffetta donne), nel pattinaggio di velocità (500m donne), nello skeleton (donne) e nel salto con gli sci (LH individuale uomini). Prosegue anche il girone di curling femminile, con l'Italia impegnata oggi contro Cina e Svezia.
Olimpiadi, il programma di sabato 14 febbraio
Klaebo insegue un record pazzesco
Johannes Klaebo è sempre più vicino a entrare nella storia dei Giochi Olimpici invernali: il 29enne norvegese, con il titolo nella 10 km di sci di fondo, sale a tre ori olimpici a Milano-Cortina, l'ottavo della carriera come leggende del calibro di Daehlie, Bjoerndalen e Bjorgen. Con tre gare a disposizione, Klaebo ha come obiettivo quello dell'en-plein: ci riuscirà?
Klaebo da urlo, 8° oro e record. E non è finita...
Oggi nuovo intervento per Lindsey Vonn
La sciatrice, reduce dalla bruttissima caduta durante la discesa libera olimpica, nella giornata di ieri ha aggiornato sulle sue condizioni pubblicando un video sui social: "Finalmente inizio a sentirmi più me stessa ma la strada è ancora molto lunga. Domani (oggi, ndr) mi sottoporrò a un'altra operazione e spero vada bene. A quel punto potrei potenzialmente tornare a casa, ma una volta lì avrò bisogno di un altro intervento"
Lindsey Vonn, il video dall'ospedale dopo la caduta a Milano-Cortina
Sighel: "Mai voluto mancare di rispetto ad Arianna Fontana"
Dopo le polemiche per le parole su Arianna Fontana in un'intervista a La Repubblica ("Ma chi la conosce? Da 8 anni si allena all'estero"), Pietro Sighel ha voluto chiarire la sua posizione in merito: "Non intendevo sminuire nessuno e neppure si è trattato di un attacco personale - scrive su Instagram - Non ho mai voluto mancare di rispetto, Arianna è una campionessa e ha fatto la storia dello short track italiano"
Sighel su Arianna Fontana: 'Nessun attacco'. La sua storia su Instagram
Malinin fuori dal podio: la più grande sorpresa di Milano-Cortina
Rebecca Passler riammessa: cosa può succedere e gli scenari
L'azzurra del biathlon è stata riammessa ai Giochi di Milano-Cortina 2026 dopo che la Corte d'Appello ha accolto la tesi di contaminazione involontaria. Passler torna quindi disponibile per la staffetta, ma il procedimento continua. Ecco quali sono gli scenari per il futuro in attesa della sentenza definitiva
Rebecca Passler riammessa a Milano-Cortina: il punto sul caso e cosa può succedere
Il medagliere di Milano-Cortina
L'Italia sale a quota 18 medaglie dopo il bronzo di Michela Moioli nello snowboard cross femminile. Gli azzurri restano al secondo posto nel medagliere con 6 ori, 3 argenti e 9 bronzi, alle spalle soltanto della Norvegia, ma con lo stesso numero di medaglie conquistate. Di seguito il medagliere completo di Milano-Cortina 2026
Il medagliere delle Olimpiadi di Milano-Cortina: Italia 2^
Milano-Cortina, per l'Italia record vicino
Milano-Cortina 2026 è già la seconda migliore spedizione di sempre per l'Italia ai Giochi Olimpici Invernali. Il miglior risultato all-time risale a Lillehammer 1994, con 20 medaglie (di cui 7 d'oro) e il quarto posto nel medagliere. C'è ancora tempo per gli azzurri di ritoccare quel record. Di seguito le top 5 nei medaglieri di tutte le 25 edizioni delle Olimpiadi Invernali e il piazzamento dell'Italia
Italia super oggi, ma nella storia? Tutti i medaglieri dal 1924 a Milano-Cortina
Ieri splendido bronzo di Michela Moioli
Porta i segni della caduta in allenamento. Nonostante ciò, Michela Moioli ha vinto il bronzo nello snowboard cross: "Non ero al meglio, ma al cancelletto ho portato quella che sono ed è andata bene. Non credevo di farcela e nemmeno le mie avversarie. Quando mi sono presentata ho visto che pensavano 'ah, c'è anche la Moioli...'. Eh sì, la Moioli non molla mai". Podio importante per tante ragioni: "Un cerchio che si chiude, nel 2019 ero nella spedizione del Coni a Losanna quando assegnarono i Giochi all'Italia". Giochi in cui le protagoniste sono le donne over 30: "Sì, anche io sono iscritta al club. Guardare le altre è un'ispirazione. Abbiamo un'emotività forte"
Moioli: 'Avversarie stupite nel vedermi. Ma non mollo mai'
Oro, argento e bronzo: il podio di Franco Bragagna
Il podcast esclusivo di Sky Sport con l'analisi dell'ultima giornata olimpica e la presentazione di quella che sta per iniziare attraverso l'inconfondibile voce di chi lo sport lo vive e lo racconta da una vita: Franco Bragagna. Il dramma sportivo di Malinin nel pattinaggio di figura e la sorpresa Shaidorov. Poi la splendida prova di Michela Moioli bronzo nello snowboard cross. E occasioni di riscatto: per Wierer e Vittozzi nel biathlon e per Sighel nello short track
Oro, argento e bronzo: il podio di Bragagna del 14 febbraio
Buongiorno da Milano-Cortina
Buongiorno!
Le Olimpiadi Invernali 2026 giungono a metà percorso. Sabato sull'asse Milano-Anterselva, tra i 1500m maschili di short track (con Sighel e Nadalini) e la sprint femminile di biathlon (con Vittozzi e Wierer). In programma anche il gigante maschile, mentre proseguono irround robin di curling e hockey. Qui tutte le news e i risultati live. Buona Olimpiade!
