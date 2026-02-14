Curling femminile, Italia-Cina LIVE

Porta i segni della caduta in allenamento. Nonostante ciò, Michela Moioli ha vinto il bronzo nello snowboard cross: "Non ero al meglio, ma al cancelletto ho portato quella che sono ed è andata bene. Non credevo di farcela e nemmeno le mie avversarie. Quando mi sono presentata ho visto che pensavano 'ah, c'è anche la Moioli...'. Eh sì, la Moioli non molla mai". Podio importante per tante ragioni: "Un cerchio che si chiude, nel 2019 ero nella spedizione del Coni a Losanna quando assegnarono i Giochi all'Italia". Giochi in cui le protagoniste sono le donne over 30: "Sì, anche io sono iscritta al club. Guardare le altre è un'ispirazione. Abbiamo un'emotività forte"