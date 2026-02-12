Coventry ha ribadito di non considerare le immagini sul casco di Heraskevych "messaggi politici", ma che in gara è vietato "qualsiasi messaggio, di qualsiasi tipo. Questo è ciò che stabilisce il regolamento. Non stiamo esprimendo un giudizio sul fatto che il messaggio sia politico o meno, o che contenga una dichiarazione o meno. È qualsiasi messaggio, qualsiasi forma di messaggio. È così che gli atleti nel 2020 e nel 2021 hanno deciso, di vietare qualsiasi messaggio sul campo di gioco, sul podio e nel villaggio olimpico. C'era un altro spazio: la zona mista, dove parlare con la stampa, le conferenze stampa, non appena esci dal campo di gioco, lì c'è tutto, può farlo. Tanti atleti - ha riferito - sono venuti da noi per chiederci: se aprite le porte, come fate a proteggermi? Come fate a impedire che altri mi usino per inviare un messaggio che non condivido? Ecco perché queste regole sono in vigore, per garantire la sicurezza di tutti", ha concluso