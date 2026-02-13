L'azzurra del biathlon è stata riammessa ai Giochi di Milano-Cortina 2026 dopo che la Corte d'Appello ha accolto la tesi di contaminazione involontaria. Passler torna quindi disponibile per la staffetta, ma il procedimento continua. Ecco quali sono gli scenari per il futuro in attesa della sentenza definitiva OLIMPIADI: LE NEWS DI OGGI - CALENDARIO - MEDAGLIERE

Una buona notizia, da prendere con cautela. La Corte Nazionale d’Appello dell’agenzia antidoping italiana, ha accolto il ricorso di Rebecca Passler, l’azzurra del biathlon sospesa per positività al Letrozolo dopo un controllo dello scorso 26 gennaio. Un controllo effettuato prima dei Giochi, quindi non si può definire un caso di doping di Milano Cortina. Ma che poteva causare l’esclusione di Passler dalle Olimpiadi.

Non sarà così. Le prove presentate per sostenere una contaminazione involontaria sono sembrate fondate. Il letrozolo è un farmaco usato per curare un certo tipo di tumore, la madre della ragazza ne sta facendo uso e lei non ne era consapevole. La condivisione del cibo potrebbe aver causato la contaminazione. Questa la versione presentata all’agenzia antidoping, una vicenda personale molto difficile prima ancora di essere una questione attinente alla sua vita da atleta. Passler si aggregherà alle compagne di squadra lunedì, sarà a disposizione dello staff tecnico, farà parte del gruppo di Milano Cortina.