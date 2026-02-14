Olimpiadi Milano Cortina, slalom gigante maschile di sci: risultato in diretta live
A Bormio iniziano le discipline tecniche dello sci alpino maschile. Giornata dedicata allo slalom gigante: alle 10 la prima manche, alle 13.30 la seconda. Ruolo di favorito per Marco Odermatt, Italia al via con Vinatzer, De Aliprandini, Kastlunger e Franzoni. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
- Alex Vinatzer (12)
- Luca De Aliprandini (21)
- Tobias Kastlunger (30)
- Giovanni Franzoni (31)
Sono 81 gli atleti al via in questa prima manche, in rappresentanza di 62 Paesi diversi: aprirà il brasiliano Pinheiro Braathen, chiuderà il keniota Laborde Dit Pere
I primi 30 classificati accederanno alla seconda manche, quella che metterà in palio le medaglie, in programma alle ore 13.30.
Le prossime gare di sci alpino
- OGGI, ore 10 e 13.30: slalom gigante uomini
- Domenica 15, ore 10 e 13.30: slalom gigante donne
- Lunedì 16, ore 10 e 13.30: slalom uomini
- Mercoledì 18, ore 10 e 13.30: slalom donne
Com'è andata la stagione in Coppa del Mondo
Marco Odermatt è lo sciatore che ha vinto più giganti quest'anno in Coppa del Mondo. Tre successi, a Solden, Beaver Creek e Adelboden. Hanno vinto nella specialità anche Loic Meillard (a Schladming e in Val d'Isere), Marco Schwarz (in Alta Badia) e Stefan Brennsteiner (a Copper Mountain)
Chiuderà il quartetto azzurro Tobias Kastlunger. Come nel caso di Franzoni, il 26enne di San Vigilio non ha mai brillato in questa specialità e quest'anno vanta solo un 25° posto in Coppa del Mondo, in Alta Badia
Grande curiosità, invece, sulla presenza di Giovanni Franzoni. L'argento in discesa libera non vanta molta esperienza in questa specialità: eccezion fatta per il 20° posto lo scorso anno ai Mondiali di Saalbach, in Coppa del Mondo soltanto una volta ha raggiunto la seconda manche su 22 giganti affrontati
C'è poi l'esperienza di Luca De Aliprandini, alla quarta partecipazione ai Giochi Olimpici. Una stagione finora senza grandi soddisfazioni per il 35enne delle Fiamme Gialle che vanta come miglior piazzamento il 18° posto ad Adelboden
La punta azzurra in gigante è Alex Vinatzer, nono nella classifica di specialità in Coppa del Mondo. Chiamato al riscatto dopo la delusione in combinata a squadre, il 26enne bolzanino quest'anno è salito sul podio in gigante a Beaver Creek, secondo alle spalle di Odermatt
Le caratteristiche della pista
Si partirà a quota 1619 metri e si affronterà un tracciato lungo 1448 metri. In totale 52 porte da affrontare, in una discesa con un dislivello di 390 metri. Prima manche con tracciatura slovena, seconda manche disegnata da Helmut Krug, storico tecnico di Odermatt e degli svizzeri
I favoriti
Marco Odermatt è sicuramente il favorito numero 1 di questa gara e proverà a difendere l'oro conquistato quattro anni fa a Pechino. Attenzione a Lucas Pinheiro Braathen che vuole regalare al Brasile la prima medaglia di sempre ai Giochi Olimpici Invernali, ma in corsa per le medaglie ci sono anche lo svizzero Loic Meillard, gli austriaci Stefan Brennsteiner e Marco Schwarz e i norvegesi Henrik Kristoffersen e Atle Lie McGrath. Da non escludere possibili outsider, come l'azzurro Alex Vinatzer
Il ritorno dello slalom gigante sulla Stelvio
La pista Stelvio non ospita uno slalom gigante a questi livelli dal 2008, quando a Bormio si disputarono le finali di Coppa del Mondo. Allora vinse lo statunitense Ted Ligety, davanti all'austriaco Benjamin Raich e il francese Cyprien Richard
Alle 10 è in programma la prima manche, alle 13.30 la seconda: sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Continua il programma dello sci alpino alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. A Bormio è il giorno dello slalom gigante maschile, il primo dei due appuntamenti con le discipline "tecniche"