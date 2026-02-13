La Corte Nazionale d’Appello di Nado Italia ha accolto il ricorso dell'azzurra, che era stata sospesa dopo la positività al Letrozolo riscontrata nel corso di un controllo effettuato lo scorso 26 gennaio. "Riconosciuta - si legge nel comunicato della Fisi - l’apparente fondatezza dell’assunzione involontaria o della contaminazione inconsapevole della sostanza in oggetto". Passler potrà dunque partecipare alle Olimpiadi di Milano-Cortina e si aggregherà alla squadra da lunedì 16

Rebecca Passler riammessa ai Giochi di Milano-Cortina . L'azzurra del biathlon , positiva al Letrozolo dopo un controllo dello scorso 26 gennaio, potrà dunque partecipare alle Olimpiadi invernali . La Corte Nazionale d’Appello di Nado Italia (Nadab) ha accolto il ricorso della 24enne biathleta, riconoscendo - si legge nel comunicato della Fisi - "il fumus boni iuris, ovvero l’apparente fondatezza dell’assunzione involontaria o della contaminazione inconsapevole della sostanza in oggetto". Passler si aggregherà alle sue compagne di squadra da lunedì 16 febbraio : non farà la Sprint di sabato 14 né l'inseguimento di domenica 15, ma prenderà parte alla staffetta di mercoledì 18 (potrebbe essere la prima staffettista), quando le azzurre andranno a caccia di una medaglia.

Passler: "Giorni molto difficili, ora posso tornare a pensare al biathlon"

Questo il commento del presidente della Fisi, Flavio Roda: "La Federazione accoglie con piacere l’esito del ricorso che consente a Rebecca di tornare a disposizione della squadra". "Sono stati giorni molto difficili – le parole di Passler ai canali della Federazione -. Ho sempre creduto nella mia buona fede. Ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato, dagli avvocati che hanno seguito la mia situazione, alla Fisi, ai miei familiari e amici. Adesso posso finalmente tornare a concentrarmi al 100% sul biathlon".