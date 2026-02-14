Offerte Sky
Milano-Cortina, infortunio Giada D'Antonio in allenamento: le news

MILANO-CORTINA

Caduta in allenamento per Giada D'Antonio, la più giovane sciatrice della spedizione azzurra alle Olimpiadi. Si teme un infortunio al ginocchio. In attesa di accertamenti, è in forse la partecipazione allo slalom di mercoledì 18.

MILANO-CORTINA LIVE: I RISULTATI E LE NEWS

Caduta in allenamento per Giada D'Antonio mentre era con le compagne di squadra a Dobbiaco. L'atleta azzurra, una delle atlete più giovani dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, era impegnata ad allenarsi per il gigante. Secondo le prime informazioni è caduta in seguito ad una inforcata e avrebbe ricevuto un colpo al ginocchio. La sedicenne napoletana è stata soccorsa dallo staff tecnico e sanitario presente in pista, sono in corso gli accertamenti del caso. Giada D'Antonio era una delle favorite per la convocazione per lo slalom olimpico, in programma mercoledì 18 febbraio.

Il comunicato della FISI

"Giada D’Antonio, impegnata in un allenamento di gigante con le compagne di squadra a Dobbiaco, è caduta in seguito ad una inforcata. La sedicenne napoletana è stata immediatamente soccorsa dallo staff tecnico e sanitario presente in pista, sono in corso gli accertamenti del caso. Seguiranno aggiornamenti."

