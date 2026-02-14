Caduta in allenamento per Giada D'Antonio mentre era con le compagne di squadra a Dobbiaco. L'atleta azzurra, una delle atlete più giovani dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, era impegnata ad allenarsi per il gigante. Secondo le prime informazioni è caduta in seguito ad una inforcata e avrebbe ricevuto un colpo al ginocchio. La sedicenne napoletana è stata soccorsa dallo staff tecnico e sanitario presente in pista, sono in corso gli accertamenti del caso. Giada D'Antonio era una delle favorite per la convocazione per lo slalom olimpico, in programma mercoledì 18 febbraio.