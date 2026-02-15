Gigante femminile al via: seguilo LIVE con SkySport.it
Al via a Cortina il gigante femminile sulla pista Olympia delle Tofane. Tutto da seguire nel LIVE dedicato di SkySport.it
E' la domenica del gigante femminile a Cortina con Federica Brignone. Ma si parte già alle 9.00 con il curling maschile: l'Italia affronta la Norvegia. Gli azzurri e le azzurre cercano il riscatto nel biathlon. In serata si assegnano medaglie nel pattinaggio velocità e nello skeleton a squadre.
Mano rubata dei norvegesi che conquistano un punto nel settimo end e ora sono avanti 6-5. Ma nell'ottavo avremo ancora noi l'ultimo tiro
Sofia Goggia ai microfoni di Rai Sport dopo la prima manche: “Non ho ancora visto i miei intertempi, sicuramente nella parte alta non mi sentivo così nel ritmo da gigante. Era tanto che non facevo un gigante bene, quindi… qui sotto mi sentivo veloce però, non sai mai. E’ una gara molto tirata. Nonostante Federica abbia fatto un ‘manchone’ si poteva sfruttare di più la posizione, la pista ha tenuto, cerchiamo di stare concentrati, non mi aspettavo di arrivare giù terza, ero abbastanza perplessa. Il gigante è stato nel mio cuore, la mia prima medaglia ai mondiali, è una disciplina cui tengo molto, la base per andare forte in velocità. Ora cerchiamo di racimolare energia e restare concentrati”.
A Sky Sport il capo delegazione azzurro traccia un primo bilancio di questa Olimpiade, assolutamente positivo...
Federica Brignone ai microfoni di Rai Sport dopo la prima manche: “La neve è molto facile, il tracciato non è niente di speciale, c’è solo da andare dritti. A parte le prime curve è veramente ‘easy’, io ho cercato di attaccare, di essere pulita e intelligente sui cambiamenti di terreno, alla fine bisognava invertire prima del dosso, come nel superG, per me è stato più facile. Ho fatto una manche corretta, a tutta, è mi è venuta". Sull'entusiasmo dei tifosi: "Ho messo fuori i bastoni al cancelletto e ho sentito il rumore quaggiù, bello e adrenalinico”.
Ottima prova di Sofia Goggia nella prima manche del gigante di Cortina. Terzo tempo, con 1.03.69, a 46/100 da Federica Brignone
Dopo il sesto end tra Italia e Norvegia è parità: 5-5. Ma gli azzurri guidati da Joel Retornaz hanno giocato un ottimo sesto end concedendo ai norvegesi solo un punto. E nel settimo end avremo noi il martello, ovvero l'ultimo tiro
Dopo la straordinaria prima manche di Federica Brignone, a breve tocca a Sofia Goggia rispondere. Vedremo quale sarà la sua prestazione. Seguiamola insieme LIVE
Straordinaria discesa di Federica Brignone! Pazzesca, nettamente il miglior tempo finora: 1.03.23, con 74/100 di vantaggio sulle avversarie. Perfetta!
Gigante di Cortina, tra poco la campionessa olimpica del SuperG, Federica Brignone. Seguiamola LIVE con SkySport.it
Gigante, Lara Della Mea chiude in 1.04.42, a 45/100 dalle 3 battistrada
Gigante, prossima a scendere Lara Della Mea, la prima azzurra.
Aggiornamento da Cortina dopo le prime 10 atlete scese nella prima manche: tre in testa con lo stesso tempo!
Nel quinto end Italia da applausi contro la Norvegia. Grandissimo colpo di Joel Retornaz! Italia-Norvegia ora 5-4
A Livigno è iniziata la 1^ manche di qualificazione dello snowboard slopestyle uomini. Da seguire la prova dell'azzurro Ian Matteoli.
Prova in chiaroscuro per Mikaela Shiffrin che chiude in 1.04.25, 28/100 più lenta di Sara Hector, la migliore al momento.
Il 4° end sorride ai norvegesi con un Ramsfjell perfetto. Limitiamo i danni ma ora il punteggio è Norvegia-Italia 4-1
A breve sulla pista Monti di Cortina al via la 1^ manche del Monobob femminile. Due le azzurre in gara:Simona De Silvestro e Giada Andreutti. Le favorite per la lotta alle medaglie sono la tedesca Laura Nolte e la connazionale Lisa Buckwitz
Nel terzo end tocca all'Italia muovere il punteggio: Italia-Norvegia 1-1, si poteva ottenere qualcosa in più!
Meno di mezz'ora al via del gigante femminile di Cortina. Condizioni meteo ottimali, cielo limpido e visibilità perfetta, vedremo la tenuta della pista. Ricordiamo i pettorali delle azzurre al via:
Buona difesa degli Azzurri che forzano la Norvegia a 1 punto nel secondo end. Italia-Norvegia 0-1
0-0 dopo il primo end nella sfida tra Italia e Norvegia
Le qualificazioni dello snowboard slopestyle maschili e femminili sono state anticipate a oggi, viste le previsioni meteo dei prossimi giorni che prevedono nel corso della settimana condizioni negative per lo svolgimento delle gare
Dallo sci alpino al biathlon, passando per lo sci di fondo e lo snowboard cross. Sarà una domenica ricca di appuntamenti alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Già dal mattino l'Italia sogna in grande con lo slalom gigante femminile sull'Olympia delle Tofane. Federica Brignone andrà a caccia di un'altra medaglia dopo l'impresa d'oro in superG, mentre Sofia Goggia deve cancellare l'uscita di giovedì. Sempre al femminile attenzione all'inseguimento di biathlon, con una buona posizione di partenza per Lisa Vittozzi. Servirà un'impresa, invece, per Tommaso Giacomel che nella gara maschile partirà indietro. C'è poi lo snowboard cross, con la gara a squadre che quattro anni regalò l'argento all'Italia con Visintin e Moioli. Riflettori, infine, sulla staffetta maschile di sci di fondo.
Dopo la giornata di sabato, l'Italia resta a quota 18 medaglie e al secondo posto nel medagliere con 6 ori, 3 argenti e 9 bronzi, alle spalle soltanto della Norvegia. Di seguito il medagliere completo di Milano-Cortina 2026
La sciatrice americana ha aggiornato sulle sue condizioni: "L'intervento è andato bene. Per fortuna potrò finalmente tornare negli Stati Uniti". Sulla caduta: "Non ero al cancelletto di partenza ignara delle potenziali conseguenze. Sapevo cosa stavo facendo. Ho scelto di correre un rischio. Quando chiudo gli occhi la notte non ho rimpianti e l'amore che ho per lo sci rimane"
Ieri caduta in allenamento per Giada D'Antonio, la più giovane sciatrice della spedizione azzurra alle Olimpiadi. Infortunio al ginocchio, il comunicato della Fisi ha confermato i timori: "Rottura del crociato anteriore destro".
Le svedesi passano da una possibile debacle storica a una rimonta impossibile: è successo di tutto nella staffetta femminile. La seconda staffettista cade, si ribalta e rompe lo sci ed è costretta a fare diversi metri con uno sci solo. Al cambio la fuoriclasse Karlsson, terza staffettista, parte con 53 secondi di ritardo dal podio e recupera secondi su secondi, e nell’ultima frazione la Svezia conquista l’argento. Cosa è successo
A 23 anni aveva annunciato il ritiro dopo i dissidi con la federazione norvegese. Tornato dopo un anno di inattività sotto bandiera brasiliana (il Paese di mamma Alessandra), Lucas Pinheiro Braathen ha scritto la storia con l'oro nello slalom gigante di Milano-Cortina, diventando il primo medagliato sudamericano ai Giochi Olimpici Invernali. La storia dello sciatore diviso tra Norvegia e Brasile
Il podcast esclusivo di Sky Sport con l'analisi dell'ultima giornata olimpica e la presentazione di quella che sta per iniziare attraverso l'inconfondibile voce di chi lo sport lo vive e lo racconta da una vita: Franco Bragagna. Partendo dall'impresa di Pinheiro Braathen, oro nel gigante e prima medaglia sudamericana nella storia dei Giochi olimpici. Bene le ragazze dello short track nella staffetta 3000. Fuori dai 1500 Sighel, ma qualcosa nel regolamento andrebbe rivista. E uno sguardo alla domenica: dal gigante femminile con Federica Brignone al biathlon in cerca di riscatto così come il fondo...
Buongiorno! Una domenica che promette altre emozioni a Milano-Cortina. Si parte con la nazionale maschile di curling, poi subito il gigante femminile con Brignone e Goggia. Nel pomeriggio biathlon e lo sci di fondo. Buona Olimpiade!
