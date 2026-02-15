Offerte Sky
Olimpiadi invernali Milano Cortina, i risultati delle gare di oggi in diretta live

live milano-cortina

A cura di Massimo Discenza e Alberto Pontara

E' la domenica del gigante femminile a Cortina con Federica Brignone. Ma si parte già alle 9.00 con il curling maschile: l'Italia affronta la Norvegia. Gli azzurri e le azzurre cercano il riscatto nel biathlon. In serata si assegnano medaglie nel pattinaggio velocità e nello skeleton a squadre.

CALENDARIO - MEDAGLIERE - GIGANTE FEMMINILE LIVE

in evidenza

Milano-Cortina, risultati e news di oggi:

LIVE

Curling maschile, Italia-Norvegia live:

Mano rubata dei norvegesi che conquistano un punto nel settimo end e ora sono avanti 6-5. Ma nell'ottavo avremo ancora noi l'ultimo tiro

Goggia: "Era tanto che non facevo un gigante così... "

Sofia Goggia ai microfoni di Rai Sport dopo la prima manche: “Non ho ancora visto i miei intertempi, sicuramente nella parte alta non mi sentivo così nel ritmo da gigante. Era tanto che non facevo un gigante bene, quindi… qui sotto mi sentivo veloce però, non sai mai. E’ una gara molto tirata. Nonostante Federica abbia fatto un ‘manchone’ si poteva sfruttare di più la posizione, la pista ha tenuto, cerchiamo di stare concentrati, non mi aspettavo di arrivare giù terza, ero abbastanza perplessa. Il gigante è stato nel mio cuore, la mia prima medaglia ai mondiali, è una disciplina cui tengo molto, la base per andare forte in velocità. Ora cerchiamo di racimolare energia e restare concentrati”.

Milano-Cortina, il primo bilancio di Mornati

A Sky Sport il capo delegazione azzurro traccia un primo bilancio di questa Olimpiade, assolutamente positivo...

Brignone: "Ho fatto una manche 'a tutta', e mi è venuta... "

Federica Brignone ai microfoni di Rai Sport dopo la prima manche: “La neve è molto facile, il tracciato non è niente di speciale, c’è solo da andare dritti. A parte le prime curve è veramente ‘easy’, io ho cercato di attaccare, di essere pulita e intelligente sui cambiamenti di terreno, alla fine bisognava invertire prima del dosso, come nel superG, per me è stato più facile. Ho fatto una manche corretta, a tutta, è mi è venuta". Sull'entusiasmo dei tifosi: "Ho messo fuori i bastoni al cancelletto e ho sentito il rumore quaggiù, bello e adrenalinico”.

Il biathlon azzurro cerca riscatto nelle prove a inseguimento

Curling maschile, le sfide di questa mattina dopo il sesto end

  • USA-Svezia 5-3
  • Germania-Gran Bretagna 2-5
  • Italia-Norvegia 5-5

Gigante, Sofia Goggia terzo tempo

Ottima prova di Sofia Goggia nella prima manche del gigante di Cortina. Terzo tempo, con 1.03.69, a 46/100 da Federica Brignone

Curling maschile, Italia-Norvegia live:

Dopo il sesto end tra Italia e Norvegia è parità: 5-5. Ma gli azzurri guidati da Joel Retornaz hanno giocato un ottimo sesto end concedendo ai norvegesi solo un punto. E nel settimo end avremo noi il martello, ovvero l'ultimo tiro

Gigante, vediamo la risposta di Sofia Goggia

Dopo la straordinaria prima manche di Federica Brignone, a breve tocca a Sofia Goggia rispondere. Vedremo quale sarà la sua prestazione. Seguiamola insieme LIVE

Gigante femminile LIVE: Brignone al comando

Gigante, Brignone perfetta!

Straordinaria discesa di Federica Brignone! Pazzesca, nettamente il miglior tempo finora: 1.03.23, con 74/100 di vantaggio sulle avversarie. Perfetta!

Curling maschile, le sfide di questa mattina dopo il quinto end

  • USA-Svezia 4-3
  • Germania-Gran Bretagna 2-5
  • Italia-Norvegia 5-4

Gigante, tra poco in pista Federica Brignone

Gigante di Cortina, tra poco la campionessa olimpica del SuperG, Federica Brignone. Seguiamola LIVE con SkySport.it

Gigante femminile, la prima manche LIVE

Gigante, Della Mea 10° tempo

Gigante, Lara Della Mea chiude in 1.04.42, a 45/100 dalle 3 battistrada

Gigante, prossima a scendere Della Mea

Gigante, prossima a scendere Lara Della Mea, la prima azzurra.

Gigante femminile, classifica dopo le prime 10 atlete

Aggiornamento da Cortina dopo le prime 10 atlete scese nella prima manche: tre in testa con lo stesso tempo!

  • Sara Hector (Sve) 1.03.97
  • L.Colturi (Alb) stesso tempo
  • T. Stjernesund (Nor) stesso tempo
Gigante femminile, la prima manche LIVE

Curling, gran colpo di Retornaz! Italia di nuovo in vantaggio

Nel quinto end Italia da applausi contro la Norvegia. Grandissimo colpo di Joel Retornaz! Italia-Norvegia ora 5-4

Snowboard slopestyle uomini, al via le qualificazioni

A Livigno è iniziata la 1^ manche di qualificazione dello snowboard slopestyle uomini. Da seguire la prova dell'azzurro Ian Matteoli.

Curling maschile, le sfide di questa mattina dopo il quarto end

  • USA-Svezia 4-2
  • Germania-Gran Bretagna 2-4
  • Italia-Norvegia 1-4

Gigante femminile, Shiffrin in ritardo

Prova in chiaroscuro per Mikaela Shiffrin che chiude in 1.04.25, 28/100 più lenta di Sara Hector, la migliore al momento.

Curling, grande end per la Norvegia: 3 punti

Il 4° end sorride ai norvegesi con un Ramsfjell perfetto. Limitiamo i danni ma ora il punteggio è Norvegia-Italia 4-1

Curling maschile, le sfide di questa mattina dopo il terzo end

  • USA-Svezia 1-2
  • Germania-Gran Bretagna 2-2
  • Italia-Norvegia 1-1

Monobob femminile, al via la 1^ manche

A breve sulla pista Monti di Cortina al via la 1^ manche del Monobob femminile. Due le azzurre in gara:Simona De Silvestro e Giada Andreutti. Le  favorite per la lotta alle medaglie sono la tedesca Laura Nolte e la connazionale Lisa Buckwitz

Gara da medaglia

Gigante femminile al via: seguilo LIVE con SkySport.it

Al via a Cortina il gigante femminile sulla pista Olympia delle Tofane. Tutto da seguire nel LIVE dedicato di SkySport.it

Gigante femminile, la prima manche LIVE alle 10

Curling, nel terzo end pareggia l'Italia: 1-1

Nel terzo end tocca all'Italia muovere il punteggio: Italia-Norvegia 1-1, si poteva ottenere qualcosa in più!

Cortina, 25' al via del gigante femminile

Meno di mezz'ora al via del gigante femminile di Cortina. Condizioni meteo ottimali, cielo limpido e visibilità perfetta, vedremo la tenuta della pista. Ricordiamo i pettorali delle azzurre al via: 

  • 12. Lara Della Mea (ITA)
  • 14. Federica Brignone (ITA)
  • 17. Sofia Goggia (ITA)
  • 25. Asja Zenere (ITA)

Curling maschile, le sfide di questa mattina dopo il secondo end

  • USA-Svezia 1-1
  • Germania-Gran Bretagna 0-2
  • Italia-Norvegia 0-1

Curling, Norvegia avanti dopo il secondo end

Buona difesa degli Azzurri che forzano la Norvegia a 1 punto nel secondo end. Italia-Norvegia 0-1

Curling maschile, le sfide di questa mattina dopo il primo end

  • USA-Svezia 0-1
  • Germania-Gran Bretagna 0-2
  • Italia-Norvegia 0-0

Curling, iniziata Italia-Norvegia

0-0 dopo il primo end nella sfida tra Italia e Norvegia

Curling maschile, di nuovo in campo l'Italia: iniziano le partite

  • USA-Svezia
  • Germania-Gran Bretagna
  • Italia-Norvegia

Snowboard slopestyle, anticipate a oggi le qualificazioni

Le qualificazioni dello snowboard slopestyle maschili e femminili sono state anticipate a oggi, viste le previsioni meteo dei prossimi giorni che prevedono nel corso della settimana condizioni negative per lo svolgimento delle gare

Alle 10 la 1^ manche del gigante femminile: i pettorali di partenza

  1. Thea Louise Stjernensund (NOR)
  2. Sara Hector (SWE)
  3. Mikaela Shiffrin (USA)
  4. Camille Rast (SUI)
  5. Paula Moltzan (USA)
  6. Alice Robinson (NZL)
  7. Julia Scheib (AUT)
  8. Zrinka Ljutic (CRO)
  9. Valerie Grenier (CAN)
  10. Lara Colturi (ALB)
  11. Nina O’Brien (USA)
  12. Lara Della Mea (ITA)
  13. Maryna Gasienica-Daniel (POL)
  14. Federica Brignone (ITA)
  15. Britt Richardson (CAN)
  16. Lena Duerr (GER)
  17. Sofia Goggia (ITA)
  18. Wendy Holdener (SUI)
  19. Emma Aicher (GER)
  20. Kajsa Vickhoff Lie (NOR)
  21. Mina Fuerst Holtmann (NOR)
  22. Stephanie Brunner (AUT)
  23. AJ Hurt (USA)
  24. Estelle Alphand (SWE)
  25. Asja Zenere (ITA)
  26. Nina Astner (AUT)
  27. Vanessa Kasper (SUI)
  28. Clara Direz (FRA)
  29. Sue Piller (SUI)
  30. Madeleine Sylvester-Davik (NOR)
  31. Gim Sohui (KOR)
  32. Hanna Elfman Aronsson (SWE)
  33. Francesca Baruzzi Farriol (ARG)
  34. Cassidy Gray (CAN)
  35. Camille Cerutti (FRA)
  36. Lisa Hoerhager (AUT)
  37. Doriane Escane (FRA)
  38. Noa Szollos (ISR)
  39. Anja Bucik Jogan (SLO)
  40. Gwyneth Ten Raa (LUX)
  41. Rebeka Jancova (SVK)
  42. Justine Lamontagne (CAN)
  43. Caterina Sinigoj (SLO)
  44. Nika Tomsic (SLO)
  45. Anina Zurbriggen (BUL)
  46. Anastasia Sheplienko (UKR)
  47. Madeleine Beck (LIE)
  48. Evelina Muzafarija (BIH)
  49. Sarah Schleper (MEX)
  50. Piera Hudson (UAE)
  51. Alexandra Skorokhodova (KAZ)
  52. Phoebe Heaydon (AUS)
  53. Nicole Begue (ARG)
  54. Aruwin Salehhuddin (MAS)
  55. Park Seoyun (KOR)
  56. Lara Markthaler (RSA)
  57. Semire Dauti (ALB)
  58. Pia Vucinic (CRO)
  59. Alena Labastova (CZE)
  60. Sofia Maria Moldovan (ROU)
  61. Jana Atanasovska (MKD)
  62. Emma Gatcliffe (TTO)
  63. Anabelle Zurbay (IRL)
  64. Elisa MariaNegri (CZE)
  65. Elin van Pelt (ISL)
  66. Vanina Guerillot (POR)
  67. Zita Toth (HUN)
  68. Zhang Yuying (CHN)
  69. Nino Tsiklauri (GEO)
  70. Esma Alic (BIH)
  71. Neringa Stepanauskaite (LTU)
  72. Kiana Kryeziu (KOS)
  73. Sonja Li Kristinsdottir (ISL)
  74. Tallulah Proulx (PHI)
  75. Maria Eleni Tsiovolou (GRE)
  76. Mialitiana Clerc (MAD)

Il programma della serata:

  • ore 19.05 - CURLING (uomini, round robin): Cina-Canada, Norvegia-Stati Uniti, ITALIA-Rep. Ceca, Gran Bretagna-Svizzera
  • ore 19.10 - HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, round robin): Danimarca-Lettonia
  • ore 19.30 - SCI ACROBATICO: Freeski big air uomini (qualificazione)
  • ore 19.45 - PATTINAGGIO DI FIGURA: Coppia artistico (programma corto)
  • ore 19.57 - SALTO CON GLI SCI: Individuale LH donne (Finale)
  • ore 21.10 - HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, round robin): Stati Uniti-Germania

Il programma del pomeriggio:

  • ore 13.45 - SNOWBOARD: SBX a squadre (fasi finali)
  • ore 14.05 - CURLING (donne, round robin): Giappone-Corea, Danimarca-ITALIA, Gran Bretagna-Svezia, Stati Uniti-Cina
  • ore 14.45 - BIATHLON: Inseguimento 10km donne
  • ore 16.00 - PATTINAGGIO DI VELOCITA': Inseguimento a squadre uomini (quarti)
  • ore 16.40 - HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, round robin): Canada-Francia
  • ore 17.03 - PATTINAGGIO DI VELOCITA': 500m donne
  • ore 18 - SKELETON: Gara a squadre mista
  • ore 18.45 - SALTO CON GLI SCI: Individuale LH donne (1° turno)

Il programma della mattina:

  • ore 9.05 - CURLING (uomini, round robin): Stati Uniti-Svezia, Germania-Gran Bretagna, Norvegia-ITALIA
  • ore 10 - BOB: Mono bob donne (prova 1)
  • ore 10 - SCI ALPINO: Slalom gigante donne (manche 1)
  • ore 10.30 - SCI ACROBATICO: Parallelo gobbe uomini
  • ore 11.15 - BIATHLON: Inseguimento 12,5km uomini
  • ore 11.50 - BOB: Mono bob donne (prova 2)
  • ore 12 - SCI DI FONDO: Staffetta 4x7,5km uomini
  • ore 12.10 - HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, round robin): Svizzera-Rep. Ceca
  • ore 13.30 - SCI ALPINO: Slalom gigante donne (manche 2)

Una domenica intensa

Dallo sci alpino al biathlon, passando per lo sci di fondo e lo snowboard cross. Sarà una domenica ricca di appuntamenti alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Già dal mattino l'Italia sogna in grande con lo slalom gigante femminile sull'Olympia delle Tofane. Federica Brignone andrà a caccia di un'altra medaglia dopo l'impresa d'oro in superG, mentre Sofia Goggia deve cancellare l'uscita di giovedì. Sempre al femminile attenzione all'inseguimento di biathlon, con una buona posizione di partenza per Lisa Vittozzi. Servirà un'impresa, invece, per Tommaso Giacomel che nella gara maschile partirà indietro. C'è poi lo snowboard cross, con la gara a squadre che quattro anni regalò l'argento all'Italia con Visintin e Moioli. Riflettori, infine, sulla staffetta maschile di sci di fondo.

Il medagliere

Dopo la giornata di sabato, l'Italia resta a quota 18 medaglie e al secondo posto nel medagliere con 6 ori, 3 argenti e 9 bronzi, alle spalle soltanto della Norvegia. Di seguito il medagliere completo di Milano-Cortina 2026

Il medagliere delle Olimpiadi di Milano-Cortina: Italia 2^

Il medagliere delle Olimpiadi di Milano-Cortina: Italia 2^

Lindsey Vonn dopo l'operazione: "Intervento ok, torno negli Stati Uniti"

La sciatrice americana ha aggiornato sulle sue condizioni: "L'intervento è andato bene. Per fortuna potrò finalmente tornare negli Stati Uniti". Sulla caduta: "Non ero al cancelletto di partenza ignara delle potenziali conseguenze. Sapevo cosa stavo facendo. Ho scelto di correre un rischio. Quando chiudo gli occhi la notte non ho rimpianti e l'amore che ho per lo sci rimane"

Vonn, messaggio dopo l'operazione: 'Non siate tristi, ne è valsa la pena'

Vonn, messaggio dopo l'operazione: 'Non siate tristi, ne è valsa la pena'

Giada D'Antonio: è rottura del crociato anteriore destro

Ieri caduta in allenamento per Giada D'Antonio, la più giovane sciatrice della spedizione azzurra alle Olimpiadi. Infortunio al ginocchio, il comunicato della Fisi ha confermato i timori: "Rottura del crociato anteriore destro".

Infortunio in allenamento per Giada D'Antonio: l'esito degli esami

Infortunio in allenamento per Giada D'Antonio: l'esito degli esami

Sci di fondo, Svezia dal disastro all'incredibile rimonta

Le svedesi passano da una possibile debacle storica a una rimonta impossibile: è successo di tutto nella staffetta femminile. La seconda staffettista cade, si ribalta e rompe lo sci ed è costretta a fare diversi metri con uno sci solo. Al cambio la fuoriclasse Karlsson, terza staffettista, parte con 53 secondi di ritardo dal podio e recupera secondi su secondi, e nell’ultima frazione la Svezia conquista l’argento. Cosa è successo

Disastro e miracolo: Andersson perde lo sci, il tecnico cade, la Svezia è argento!

Disastro e miracolo: Andersson perde lo sci, il tecnico cade, la Svezia è argento!

Pinheiro Baathen storico oro nel gigante maschile: chi è

A 23 anni aveva annunciato il ritiro dopo i dissidi con la federazione norvegese. Tornato dopo un anno di inattività sotto bandiera brasiliana (il Paese di mamma Alessandra), Lucas Pinheiro Braathen ha scritto la storia con l'oro nello slalom gigante di Milano-Cortina, diventando il primo medagliato sudamericano ai Giochi Olimpici Invernali. La storia dello sciatore diviso tra Norvegia e Brasile

Il ritiro a 23 anni, il ritorno e l'oro olimpico: chi è Lucas Pinheiro Braathen, prima medaglia sudamericana nella storia delle Olimpiadi invernali

Il ritiro a 23 anni, il ritorno e l'oro olimpico: chi è Lucas Pinheiro Braathen, prima medaglia sudamericana nella storia delle Olimpiadi invernali

Oro, argento e bronzo: il podio di Franco Bragagna

Il podcast esclusivo di Sky Sport con l'analisi dell'ultima giornata olimpica e la presentazione di quella che sta per iniziare attraverso l'inconfondibile voce di chi lo sport lo vive e lo racconta da una vita: Franco Bragagna. Partendo dall'impresa di Pinheiro Braathen, oro nel gigante e prima medaglia sudamericana nella storia dei Giochi olimpici. Bene le ragazze dello short track nella staffetta 3000. Fuori dai 1500 Sighel, ma qualcosa nel regolamento andrebbe rivista. E uno sguardo alla domenica: dal gigante femminile con Federica Brignone al biathlon in cerca di riscatto così come il fondo...

Oro, argento e bronzo: il podio di Franco Bragagna del 15 febbraio

Oro, argento e bronzo: il podio di Franco Bragagna del 15 febbraio

Buongiorno da Milano-Cortina

Buongiorno! Una domenica che promette altre emozioni a Milano-Cortina. Si parte con la nazionale maschile di curling, poi subito il gigante femminile con Brignone e Goggia. Nel pomeriggio biathlon e lo sci di fondo. Buona Olimpiade!

