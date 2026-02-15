Federica Brignone ai microfoni di Rai Sport dopo la prima manche: “La neve è molto facile, il tracciato non è niente di speciale, c’è solo da andare dritti. A parte le prime curve è veramente ‘easy’, io ho cercato di attaccare, di essere pulita e intelligente sui cambiamenti di terreno, alla fine bisognava invertire prima del dosso, come nel superG, per me è stato più facile. Ho fatto una manche corretta, a tutta, è mi è venuta". Sull'entusiasmo dei tifosi: "Ho messo fuori i bastoni al cancelletto e ho sentito il rumore quaggiù, bello e adrenalinico”.