La sciatrice americana ha aggiornato sulle sue condizioni: "L'intervento è andato bene. Per fortuna potrò finalmente tornare negli Stati Uniti". Sulla caduta: "Non ero al cancelletto di partenza ignara delle potenziali conseguenze. Sapevo cosa stavo facendo. Ho scelto di correre un rischio. Quando chiudo gli occhi la notte non ho rimpianti e l'amore che ho per lo sci rimane"

"L'intervento di oggi (sabato 14 febbraio) è andato bene! Per fortuna potrò finalmente tornare negli Stati Uniti". Inizia così il messaggio condiviso sui social da Lindsey Vonn . La sciatrice americana è tornata ad aggiornare sulle sue condizioni fisiche dopo la nuova operazione alla quale si è sottoposta a seguito della brutta caduta nella discesa libera di Milano-Cortina: "Ho letto molti messaggi e commenti di persone che dicono di essere tristi per ciò che mi è accaduto. Per favore, non siate tristi. Accolgo a cuore aperto l'empatia, l'amore e il sostegno, ma per favore non tristezza o compassione. Spero invece che questo vi dia la forza di continuare a combattere, perché è quello che sto facendo io e che continuerò a fare . Sempre. Quando ripenso alla mia caduta... non ero al cancelletto di partenza ignara delle potenziali conseguenze. Sapevo cosa stavo facendo. Ho scelto di correre un rischio . Ogni sciatrice in quel cancelletto ha corso lo stesso rischio. Perché anche se sei la persona più forte del mondo, la montagna ha sempre in mano le carte".

"Mentalmente ero perfetta, non ho rimpiati"

"Ero disposta a rischiare, spingere e sacrificarmi per qualcosa che sapevo di essere assolutamente in grado di fare - continua Vonn -. Correrò sempre il rischio di cadere dando tutto me stessa, piuttosto che non sciare al mio potenziale e avere rimpianti. Non voglio mai tagliare il traguardo e dire: 'E se...?'. E per essere onesta, in quel momento ero fisicamente più forte di quanto lo sia stata spesso in passato. Sicuramente più forte di quando ho concluso la carriera nel 2019 con un bronzo ai Mondiali. E mentalmente... Mentalmente ero perfetta. Lucida, concentrata, affamata, aggressiva eppure completamente calma... proprio come mi ero allenata negli ultimi mesi quando sono salita sul podio in ogni discesa di questa stagione. 2 vittorie e in testa alla classifica... quello era tutto un test per prepararmi alle Olimpiadi. Mentalmente ero più pronta di quanto non lo sia mai stata. Ma solo perché ero pronta, questo non mi garantiva nulla. Niente nella vita è garantito. È la scommessa dell'inseguire i propri sogni: potresti cadere, ma se non ci provi non lo saprai mai. Quindi per favore, non sentitevi tristi. La corsa è valsa la caduta. Quando chiudo gli occhi la notte non ho rimpianti e l'amore che ho per lo sci rimane. Non vedo l'ora che arrivi il momento in cui potrò stare di nuovo in cima alla montagna. E lo farò".