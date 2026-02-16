"Era difficile immaginare un risultato del genere con così tante medaglie, ma sicuramente sapevamo di avere tanti sport competitivi". Così Flavio Roda, presidente della Federazione Italiana Sport Invernali, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sul record di 22 medaglie conquistate dall'Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina, a una settimana dalla fine dei Giochi. "Sono anni che si lavora con degli obiettivi ben precisi, Tutti i direttori tecnici hanno ben chiaro quello che è il percorso. Gli atleti hanno dimostrato la loro capacità, il loro impegno e sono arrivato focalizzati sull'obiettivo. E questo è il risultato. Bisogna fare innanzitutto i complimenti agli atleti e poi alle persone che hanno lavorato con loro". L'impresa di Brignone?: "L'impresa - spiega Roda - sta soprattutto nel percorso, dopo il gravissimo incidente. Dai medici allo staff, lavorare al suo fianco è stato fenomenale. Poi lei ha fatto la differenza. Ho vissuto tutto il percorso: ha avuto una costanza e un carattere vincente. Già da Kronplatz era tornata lei, con la sua intelligenza nel leggere i tracciati e la sua determinazione. Ha fatto la storia dello sci".