Olimpiadi invernali Milano Cortina, i risultati delle gare di oggi in diretta live
Grande attesa per Arianna Fontana che in tarda mattinata sarà impegnata nelle fasi finali dei 1000 metri short track. Nella 1^ manche dello slalom speciale Vinatzer out. In serata un'altra partita decisiva per gli azzurri del curling e il progamma libero di pattinaggio di figure a coppie artistico che assegnerà le medaglie
LIVE : SLALOM UOMINI, I RISULTATI - LA CONFERENZA DI FEDERICA BRIGNONE
Milano-Cortina, i risultati e le news di oggi:
- La conferenza di Federica Brignone LIVE
- Lo slalom uomini LIVE
- Oro, argento e bronzo: il podo di Franco Bragagna
- Il programma di oggi a Milano-Cortina
- Federica Brignone oro anche nel gigante!
- Federica: "Sono senza parole". VIDEO
- Leggenda Federica: dall'infortunio al doppio oro
- Federica 5 medaglie come Tomba, Moioli eguaglia Compagnoni
- Incredibile Fede, storia di un oro: lo speciale di Sky
- Storica Vittozzi: oro nel biathlon inseguimento
- Vittozzi: "Avevo tanti dubbi ma mi sono goduta il momento"
- Moioli-Sommariva argento nello snowboard cross
- Sci di fondo, Italia bronzo in staffetta
- Stupenda Italia: superata Lillehammer '94
- Miglior medagliere azzurro nella storia
- Il MEDAGLIERE
- Il calendario e tutti i risultati
Slalom uomini: Saccardi decimo tempo
Buona prova di Saccardi che stacca il decimo tempo, l'altro azzurro Tobias Kastlunger 18°. Fuori invece Vinatzer e Sala
Curling femminile, i risultati LIVE:
- Svezia-Svizzera 4-3 (7° end)
- Cina-Canada 3-7 (7° end)
- Danimarca-Gran Bretagna 2-5 (7° end)
Short track 1000 metri donne, Confortola nella 4^ batteria:
- Elisa Confortola - ITA
- Courtney Sarault - CAN
- Cloe Ollivier - FRA
- Jingru Yang - CHN
- Michelle Velzeboer - NED
Short track 1000 metri donne, la prima batteria dei quarti
- Arianna Fontana - ITA
- Chiara Betti - ITA
- Minjeong Choi - KOR
- Kim Boutin - CAN
- Gabriela Topolska - POL
Slalom maschile, fuori anche Sala
Dopo Alex Vinatze, anche Tommaso Sala esce alla 1^ manche dello slalom uomini
Curling femminile, i risultati LIVE:
- Svezia-Svizzera 3-3 (6° end)
- Cina-Canada 3-4 (6° end)
- Danimarca-Gran Bretagna 2-5 (7° end)
Tra poco Arianna Fontana in pista!
Alle 11 il via ai quarti di finale dei 1000 metri donne short track: per le azzurre in pista Arianna Fontana, Chiara Betti ed Elisa Confortola
Neve su Livigno: nessuna decisione ancora sul big air
Curling femminile, i risultati LIVE:
- Svezia-Svizzera 3-2 (5° end)
- Cina-Canada 3-4 (6° end)
- Danimarca-Gran Bretagna 2-3 (6° end)
Slalom uomini: Vinatzer fuori alla 1^ manche
L'azzurro in 1^ manche inforca ed è subito fuori dalla gara. Prossimo azzurro Tommaso Sala con il pettorale 23
Slalom uomini: tra poco in pista Vinatzer
Tra pochissimo in pista Alex Vinatzer con il pettorale numero 14
Curling femminile, i risultati LIVE:
- Svezia-Svizzera 1-2 (4° end)
- Cina-Canada 2-4 (5° end)
- Danimarca-Gran Bretagna 1-3 (5° end)
Slalom uomini, fuori Pinheiro Braathen
Il brasiliano, storico oro nel gigante, esce nella prima manche dello slalom maschile!
Inizia lo slalom maschile!
A Bormio è il giorno dello slalom maschile, ultima gara dello sci alpino per gli uomini. Pinheiro Braathen a caccia del bis dopo l'oro in gigante, attenzione a McGrath, Noel e Kristoffersen. Quattro azzurri al via, con Alex Vinatzer che parte tra gli outsider. Alle 10 la prima manche, alle 13.30 la seconda. Qui il live dedicato
Curling femminile, i risultati LIVE:
- Svezia-Svizzera 1-0 (3° end)
- Cina-Canada 2-0 (4° end)
- Danimarca-Gran Bretagna 1-2 (4° end)
Alle 10 la prima prova del bob a 2 uomini
Alle 10.00 la prima prova del bob a 2 uomini con gli azzurri Patrick Baumgartner e Robert Gino Mircea
Curling, partita fondamentale nel pomeriggio per gli azzurri
Gli azzurri guidati da Joel Retornaz alle 14 scendono in pista contro la Cina, alle 14. Partita da vincere per scalare la classifica e puntare a un posto in semifinale. In serata le azzurre di Stefania Constantini, ormai lontane dalla qualificazione, contro gli USA
Roda (Fisi): "Sempre avuto fiducia in Rebecca Passler"
Il caso di Rebecca Passler "lascia un po' d'amaro in bocca. L'abbiamo saputo prima dalla stampa che in via ufficiale. Questo è molto grave". Lo dice Flavio Roda, presidente della Federazione Italiana Sport Invernali, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1. "Ho sempre avuto la massima fiducia sull'atleta, la Federazione è sempre stata al suo fianco, mai dubitato su questa vicenda. Mi dispiace che è stato fatto tanto clamore, la ragazza è giovane e ha sofferto veramente tanto. Speriamo di riprenderla e di riportarla al livello precedente. Però su queste cose bisognerebbe veramente più attenzione: gli atleti hanno bisogno di essere rispettati. Non si possono prenderli e buttarli dentro per un semplice indizio".
Roda (Fisi): "Brignone ha fatto la storia"
"Era difficile immaginare un risultato del genere con così tante medaglie, ma sicuramente sapevamo di avere tanti sport competitivi". Così Flavio Roda, presidente della Federazione Italiana Sport Invernali, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sul record di 22 medaglie conquistate dall'Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina, a una settimana dalla fine dei Giochi. "Sono anni che si lavora con degli obiettivi ben precisi, Tutti i direttori tecnici hanno ben chiaro quello che è il percorso. Gli atleti hanno dimostrato la loro capacità, il loro impegno e sono arrivato focalizzati sull'obiettivo. E questo è il risultato. Bisogna fare innanzitutto i complimenti agli atleti e poi alle persone che hanno lavorato con loro". L'impresa di Brignone?: "L'impresa - spiega Roda - sta soprattutto nel percorso, dopo il gravissimo incidente. Dai medici allo staff, lavorare al suo fianco è stato fenomenale. Poi lei ha fatto la differenza. Ho vissuto tutto il percorso: ha avuto una costanza e un carattere vincente. Già da Kronplatz era tornata lei, con la sua intelligenza nel leggere i tracciati e la sua determinazione. Ha fatto la storia dello sci".
Curling femminile, i risultati LIVE.
- Svezia-Svizzera 0-0 (2° end)
- Cina-Canada 1-0 (3° end)
- Danimarca-Gran Bretagna 1-2 (3° end)
Rebecca Passler torna ad allenarsi ad Anterselva
L'azzurra del biathlon, riammessa dopo la positività al letrozolo, torna ad allenarsi. Da capire se sarà convocata per la staffetta, Danilo Freri ci spiega gli scenari qui
Attesa per Arianna Fontana
Short track: una giornata dedicata alle finali dei 1000m donne con Arianna Fontana (a caccia della 14^ medaglia olimpica in carriera che le consentirebbe di staccare Mangiarotti), Elisa Confortola e Chiara Betti. Alle 11 i quarti di finale
Alle 10.30 la conferenza stampa di Federica Brignone
Dopo le storiche medaglie d'oro conquistate in SuperG (giovedì 12 febbraio) e Slalom Gigante (domenica 15 febbraio), Federica Brignone parlerà oggi in conferenza stampa per fare un punto sulla sua Olimpiade di Milano-Cortina
Nevica a Bormio
Nevicate in corso a Bormio, alle 10 la prima manche dello speciale maschile. Qui il liveblog dedicato
Curling femminie, iniziate le partite del mattino
- Svezia-Svizzera
- Cina-Canada
- Danimarca-Gran Bretagna
Il programma della sera
- ore 19 - BOB: Monobob donne (prova 3)
- ore 19 - SALTO CON GLI SCI: Super team uomini (1° turno)
- ore 19.05 - CURLING (donne, round robin): ITALIA-Stati Uniti, Corea-Cina, Svizzera-Gran Bretagna, Giappone-Canada
- ore 19.30 - SCI ACROBATICO: Freeski big air donne (Finale)
- ore 19.43 - SALTO CON GLI SCI: Super team uomini (2° turno)
- ore 20 - PATTINAGGIO DI FIGURA: Coppie artistico (programma libero)
- ore 20.20 - SALTO CON GLI SCI: Super team uomini (Finale)
- ore 21.06 - BOB: Mono bob donne (prova 4)
- ore 21.10 - HOCKEY SU GHIACCIO (donne, semifinali): Canada-Svizzera
Il programma del pomeriggio
- ore 13.30 - SCI ALPINO: Slalom uomini - 2^ manche
- ore 14.05 - CURLING (uomini, round robin): Gran Bretagna-Norvegia, Rep. Ceca-Canada, Svezia-Germania, ITALIA-Cina
Il programma del mattino:
- ore 9.05 - CURLING (donne, round robin): Svezia-Svizzera, Cina-Canada, Danimarca-Gran Bretagna
- ore 10 - SCI ALPINO: Slalom uomini - 1^ manche
- ore 10 - BOB: Bob a 2 uomini (prova 1)
- ore 11 - SHORT TRACK: 1000m donne (quarti di finale)
- ore 11.17 - SHORT TRACK: 500m uomini (batterie)
- ore 11.57 - SHORT TRACK: 1000m donne (semifinali)
- ore 11.57 - BOB: Bob a 2 uomini (prova 2)
- ore 12.06 - SHORT TRACK: Staffetta 5000m uomini (semifinali)
- ore 12.41 - SHORT TRACK: 1000m donne (finali)
Cosa succederà oggi
Inizia l'ultima settimana dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Un lunedì ricco di appuntamenti, con l'Italia che sogna di arricchire il bottino da record di medaglie. Si parte già alle 10 con la prima manche dello slalom maschile che vedrà protagonista Alex Vinatzer. Poi l'attenzione passerà allo short track: una giornata dedicata alle finali dei 1000m donne con Arianna Fontana (a caccia della 14^ medaglia olimpica in carriera che le consentirebbe di staccare Mangiarotti), Elisa Confortola e Chiara Betti. Poi doppio appuntamento in serata. Alle 19.30, a Livigno, le finali del big air freeski con Flora Tabanelli che punta a migliorare il sesto posto nelle qualificazioni. Insieme a lei anche Maria Gasslitter. In serata, infine, il programma libero delle coppie di artistico con Conti/Macii.
Ieri straordinario oro di Vittozzi nel biathlon
Domenica 15 febbraio, il giorno del record: medaglie d'oro per Federica Brignone, che vince il gigante, e per Lisa Vittozzi nell'inseguimento del biathlon. Splendido argento per Moioli-Sommariva nello snowboard. Grande bronzo per l'Italia di Pellegrino. Carollo, Barp e Graz nella staffetta del fondo. Gli azzurri del pattinaggio velocità vanno in semifinale, nel biathlon inseguimento Giacomel chiude nono.
Un super medagliere
Dopo la giornata di domenica, l'Italia sale a quota 22 medaglie (record all time) e al secondo posto nel medagliere con 8 ori, 4 argenti e 10 bronzi, alle spalle soltanto della Norvegia. Di seguito il medagliere completo di Milano-Cortina 2026
Jacquelin, un bronzo per Pantani
Un bronzo da dedicare a Pantani: il francese Emilien Jacquelin, terzo nell'inseguimento del biathlon, ha omaggiato il Pirata sul traguardo indicando l'orecchino, regalo di mamma Tonina. Un bronzo conquistato il giorno dopo l'anniversario della morte dell'indimenticato campione italiano. Una delle immagini di Milano-Cortina che resterà nei cuori degli appassionati.
Albarello: "Il futuro dello sci di fondo azzurro è roseo"
Marco Albarello analizza la storica medaglia di bronzo nella staffetta di sci di fondo a Milano-Cortina: "Ci siamo riusciti con tre grandi ragazzi molto giovani, il quarto non lo nomino neanche perché ormai ha fatto la storia dello sci di fondo, Federico Pellegrino. Il futuro è roseo per il movimento ed è iniziato adesso". Guarda il VIDEO
Della Mea: "Felice dell'atteggiamento. Ora lo slalom"
Lara Della Mea ha cullato per molto tempo il sogno di una clamorosa medaglia dopo una super rimonta che l'ha tenuta sul podio fino alla discesa di Federica Brignone: "Peccato per l'errore sul primo dosso dove ho perso tanto. Ma ora so quanto valgo, sono contenta dell'atteggiamento e di avere attaccato. Ora c'è lo slalom, voglio avere lo stesso atteggiamento nelle due manche". Guarda il VIDEO
Moioli-Sommariva: "Fantastico battere il record di medaglie"
Le emozioni di Michela Moioli e Lorenzo Sommariva dopo uno splendido argento nello snowboard cross a squadre che fa la storia: è la 21^ medaglia per l'Italia, diventate poi 22 con l'oro di Vittozzi nel biathlon: record assoluto ai Giochi Olimpici invernali. La gioia degli azzurri, tra la prima medaglia olimpica di Lorenzo e la quarta in carriera per Michela: "Questa è stata la ciliegina sulla torta". Guarda il VIDEO dell'intervista completa
Brignone dopo l'oro in gigante: "Senza parole. Il segreto? Ero senza pressione"
Federica Brignone commenta lo storico oro nel gigante di Cortina, il secondo di questa sua pazzesca Olimpiade: "Sono senza parole, è stato qualcosa di emotivamente folle. Il segreto? Sono venuta qui senza pressione, ero solo contenta di esserci dopo tutto quello che è successo". Guarda il VIDEO
Federica Brignone raggiunge Tomba, e Moioli Compagnoni...
Federica Brignone conquista la quinta medaglia olimpica della carriera, eguagliando un mito come Alberto Tomba. Sale anche Michela Moioli, ora a quota 4, entra nel club Lisa Vittozzi con la 3^ medaglia. Arianna Fontana sempre più primatista a quota 13. Vediamo quali sono gli atleti azzurri più medagliati di sempre alle Olimpiadi invernali
Italia da record: i medaglieri azzurri nella storia
Milano-Cortina 2026 è con 22 medaglie (di cui 8 d'oro) la migliore spedizione di sempre per l'Italia ai Giochi Olimpici Invernali: gli azzurri hanno infatti superato il risultato di Lillehammer 1994, con 20 e il quarto posto nel medagliere. E c'è ancora tempo per ritoccare ulteriormente il record. Di seguito le top 5 nei medaglieri di tutte le 25 edizioni delle Olimpiadi Invernali e il piazzamento dell'Italia
Inizia l'ultima settimana di Milano-Cortina
Buongiorno!
Inizia l'ultima settimana di gare a Milano-Cortina. Un'Olimpiade già da record per i colori azzurri, con l'Italia che supera il record di medaglie conquistate in una singola edizione dei Giochi invernali. E non è finita: qui tutti i risultati e le news live