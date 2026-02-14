Le svedesi passano da una possibile debacle storica a una rimonta impossibile: è successo di tutto nella staffetta femminile. La seconda staffettista cade, si ribalta e rompe lo sci ed è costretta a fare diversi metri con uno sci solo. Al cambio la fuoriclasse Karlsson, terza staffettista, parte con 53 secondi di ritardo dal podio e recupera secondi su secondi, e nell’ultima frazione la Svezia conquista l’argento. Cosa è successo

L’Olimpiade di Milano-Cortina continua a regalarci storie incredibili, al limite del clamoroso. Questa volta è la staffetta femminile di sci di fondo. La Svezia, una delle favorite, dopo la prima frazione di Linn Svahn è in testa: al primo cambio ecco Ebba Andersson. Le svedesi sembrano poter conquistare l’oro, ma proprio la Andersson cade rovinosamente, facendo anche una capovolta: lo sci si rompe e la staffettista perde tempo prezioso, dovendo percorrere diversi metri con uno sci solo, ritardo che aumenta anche per la caduta dello skiman. Al cambio la terza frazionista, la fuoriclasse Frida Karlsson (che era a caccia di 4 ori in questi Giochi) parte con 53 secondi di ritardo dal terzo posto e 1.18 dal primo, e comincia una clamorosa rimonta che porta le svedesi all’ultimo cambio a una decina di secondi dall’Italia che era al momento terza. Nell’ultima frazione Jonna Sundling completa una rimonta pazzesca superando anche la Finlandia e conquistando un argento comunque spettacolare, a 50 secondi circa dalle norvegesi campionesse olimpiche